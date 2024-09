Comment Evernote est redevenu une excellente application de productivité

Pendant tant d’années, le Evernote L’éléphant était un logo véritablement emblématique. Evernote a été l’une des premières applications de productivité à intégrer les smartphones, à permettre la synchronisation multiplateforme et à faciliter le stockage et la création de presque tout. Evernote a donc eu un énorme succès.

Mais Evernote a atteint son apogée il y a une dizaine d’années. Depuis, le produit a souvent semblé stagner (ou pire), l’entreprise a changé de dirigeants et de plans d’affaires, et il semblait qu’Evernote se transformait lentement en une application zombie. Pas disparue, pas même oubliée, juste en quelque sorte… là.

En 2022, lorsque Bending Spoons a racheté l’entreprise et peu après licencié la quasi-totalité de son personnel, des millions d’utilisateurs d’Evernote étaient confus quant à l’avenir de l’outil sur lequel ils s’étaient appuyés si longtemps. Les choses ont empiré lorsque l’entreprise est restée pratiquement silencieuse pendant des mois. Mais depuis lors, le récit et le rythme autour d’Evernote ont radicalement changé. En 2024 en particulier, Evernote a livré une longue liste de nouvelles fonctionnalités, repensé sa conception, ajouté de nouvelles fonctionnalités de base et redonné à l’application un aspect moderne. Tous ces changements ont également entraîné une modification du prix, et tout le monde n’est pas ravi.

Sur cet épisode de Le Vergecasttroisième et dernier volet de notre série sur la productivité et la vie numérique, nous nous entretenons avec Federico Simionato, responsable produit Evernote chez Bending Spoons. Nous parlons du processus d’acquisition, de la façon dont il perçoit Evernote dans le paysage actuel, de ce qu’il a fallu pour recommencer à proposer de nouveaux produits, de la raison pour laquelle Bending Spoons a modifié le prix de l’abonnement, et bien plus encore.

Nous parlons également de l’avenir d’Evernote et des outils de productivité en général. Evernote a plus de deux décennies et regorge donc d’idées dépassées sur ce que les gens veulent et comment ils veulent l’utiliser. Simionato et son équipe ont pour mission de déterminer comment l’IA s’intègre dans Evernote, comment le produit doit s’intégrer à tous les autres outils existants et de faire d’Evernote quelque chose qui fonctionne pour les anciens utilisateurs et qui plaise aux nouveaux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets dont nous discutons dans cet épisode, voici quelques liens pour vous aider à démarrer :

Source link