Comment Evan Carter a sauvé les Rangers et pris Astros au dépourvu : « Pas de peur chez ce gamin »

Alex Bregman a envoyé un mouvement profond vers les sièges dans le champ gauche, et pendant quelques secondes, cela a probablement semblé une éternité à Aroldis Chapman. Le premier match de la série de championnats de la Ligue américaine était sur le point d’être la dernière mésaventure du releveur vedette de Minute Maid Park.

Mais Evan Carter s’y était préparé.

Le voltigeur recrue n’avait jamais joué au stade des Astros auparavant, alors dans les jours et les heures qui ont précédé la série, il a choisi le cerveau de quelqu’un qui l’avait fait. Carter a examiné les dimensions du champ gauche avec Robbie Grossman, un ancien voltigeur de Houston qui avait enregistré 116 départs en carrière sur le site, lançant des balles sur le mur et trouvant la meilleure façon de naviguer dans les coins et recoins et les dimensions farfelues d’un mur qui, apparemment sorti de nulle part, s’élance à plus de 50 pieds.

Cet entraînement a porté ses fruits pour la sensation surnaturelle, dont le dernier exploit en octobre a aidé les Rangers à remporter une victoire 2-0 pour commencer la série.

« Il n’est impressionné par rien », a déclaré le manager des Rangers, Bruce Bochy, à propos de Carter. « Ce gamin n’a aucune peur depuis qu’il est grand. »

Carter a volé à Bregman plusieurs coups sûrs potentiels supplémentaires dimanche, en commençant par un saut sur la ligne du champ gauche lors de la première manche et en continuant sept manches plus tard avec un jeu de sauvegarde qui nécessitait un degré différent de conscience spatiale.

Au départ, il semblait que Bregman aurait pu réaliser un coup de circuit égalisateur en huitième manche avec un entraînement de 365 pieds. Il aurait été suffisamment profond pour sortir s’il était resté quelques mètres plus loin, là où résident les Crawford Boxes de Houston. Mais ça a continué à dériver.

Bregman a admiré le swing pendant un moment, faisant quelques pas hors de la surface du frappeur et laissant tomber sa batte alors que Chapman se retournait et regardait Carter commencer son voyage autour du bord du petit mur au centre gauche et devant les 366 pieds. signe, où il a sauté pour attraper avant de doubler José Altuve, qui n’a pas réussi à marcher sur le deuxième but alors qu’il sprintait pour revenir au début.

« Excellent travail de sa part, pour la première fois dans cet immeuble », a déclaré le joueur de deuxième but des Rangers Marcus Semien.

Evan Carter des Rangers réussit un saut pour voler Alex Bregman

En tant que recrue depuis à peine un mois dans sa carrière dans les ligues majeures, c’est la première fois que Carter évolue dans la plupart des bâtiments.

Il a célébré son 21e anniversaire le 29 août, le même jour de son premier match Triple-A. Il n’a fait ses débuts en MLB que le 8 septembre. a mis le feu à la ligue depuis principalement avec sa discipline avancée au marbre et son pop surprenant, qui ont tous deux donné aux Rangers l’étincelle dont ils avaient besoin pour assurer leur première place en séries éliminatoires depuis 2016.

Le jeu de la recrue a continué de s’améliorer une fois le calendrier tourné vers octobre.

Carter, un homme surnommé en plaisantant par ses coéquipiers le « petit sauveur », a maintenant enregistré un coup sûr lors de chacun de ses six matchs éliminatoires en carrière – toutes des victoires des Rangers – et a atteint la base 14 fois ces séries éliminatoires.

« Je m’amuse juste », a déclaré Carter. « C’est de ça qu’il s’agit. Nous jouons à un jeu, et c’est aussi amusant. »

Il donne l’impression que c’est ainsi, à la fois au marbre – où Carter a commencé le score lors du premier match après avoir réussi un doublé avec sa vitesse d’élite et être venu marquer sur un simple de Jonah Heim – et sur le terrain. C’est la défense de Carter et son calme dans le chaos qui ont aidé la recrue précoce à garantir que dimanche soir ne serait pas le dernier chapitre des malheurs de Minute Maid pour Chapman, qui a perdu le deuxième match de l’ALCS 2017 sur un doublé de Carlos Correa et a regardé les Astros. se qualifie pour les World Series deux ans plus tard lorsqu’Altuve l’emmène en profondeur avec un circuit lors du sixième match de l’ALCS.

Récapitulatif du match 1 de l’ALCS : Jeter, A-Rod et Big Papi discutent de la victoire 2-0 des Rangers

Avec l’aide de Carter, qui n’avait que 15 ans au moment de l’explosion de Correa en 2017, un autre cauchemar potentiel en séries éliminatoires s’est transformé en rêve pour Chapman et les Rangers, dont l’enclos des releveurs décrié a une fiche de 2-0 avec une MPM de 1,86 ces séries éliminatoires.

« C’est tellement amusant », a réitéré Carter. « C’est tout ce à quoi je pense. Où d’autre voudrais-je être, mec ? C’est génial. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et la MLB dans leur ensemble pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .