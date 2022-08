Comment évaluer le risque dans votre portefeuille d’investissement

Il existe des millions d’investissements différents que vous pouvez acheter, et ils exigent tous que vous considériez le même compromis clé : le risque par rapport au rendement.

De manière générale, plus les rendements potentiels de votre investissement sont élevés, plus il est probable que sa valeur baisse précipitamment. Lorsque vous cherchez à maximiser le rendement de votre portefeuille, demandez-vous : qu’est-ce qu’une baisse importante de mes placements me ferait ?

La question nécessite une réponse à plusieurs facettes – une réponse qui examine à la fois comment une baisse de votre portefeuille affecterait matériellement vos finances et comment vous réagissez émotionnellement à la perte d’argent.

De nombreux investisseurs ont pu répondre à cette question ces derniers temps. Le marché boursier au sens large a chuté de près de 24 % entre janvier et la mi-juin, et de nombreuses actions individuelles et actifs plus volatils, tels que les crypto-monnaies, ont fait bien pire.

Si la récente volatilité des marchés vous fait un peu plus mal que vous ne le pensiez, envisagez de prendre un moment pour une introspection, déclare Christine Benz, directrice des finances personnelles et de la planification de la retraite chez Morningstar.

“Beaucoup de gens sont entrés sur le marché en 2020 et 2021 simplement parce qu’il augmentait”, a déclaré Benz à CNBC Make It. “C’est le bon moment pour respirer profondément, prendre du recul et réfléchir à la quantité de risque appropriée à prendre dans votre portefeuille.”

Voici comment vous assurer que vous investissez avec le bon niveau de risque, selon les experts du marché.