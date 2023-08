Comment être vérifié sur Instagram

La vérification Instagram est le summum de la présence sur les réseaux sociaux. La plate-forme est notoirement pointilleuse sur les personnes jugées dignes d’obtenir la coche bleue souhaitée. Cependant, lorsque vous sentez que le moment est venu pour vous, les étapes elles-mêmes sont trompeusement faciles.

Qu’est-ce que la vérification Instagram et pourquoi en ai-je besoin ?

La vérification Instagram est le processus par lequel la plate-forme elle-même confirme que votre compte est bien vous, et non un imposteur ou une page gérée par des fans. Ceci est indiqué par une coche bleue à côté de votre nom d’utilisateur, ce qui permet de distinguer les utilisateurs les plus importants de la plateforme.

En théorie, ces panneaux bleus sont censés marquer de vraies pages qui opèrent au nom de célébrités, de marques, etc. et montrer qu’elles sont dignes de confiance. Cependant, en réalité, ils sont bien plus – des symboles de statut convoités qui sont l’un des principaux objectifs de chaque influenceur sur Instagram. Ils sont en effet rares, et cette rareté s’accompagne d’un grand prestige.

Heureusement, la coche bleue ne signifie pas qu’un tel compte bénéficiera d’un traitement spécial de la part de la plateforme. Ils sont toujours positionnés de la même manière dans l’algorithme et ne doivent pas apparaître avant les autres utilisateurs non cochés.

Qui peut être vérifié sur Instagram ?

Le processus de demande de vérification Instagram n’est pas une chose exclusive. Tout le monde peut le faire et c’est toujours en quelques clics. Cependant, faire accepter ces candidatures est une toute autre histoire, entourée de mystère par la plateforme elle-même.

Il existe cependant quelques règles de base. Tout d’abord, Instagram indique que vous devez suivre les conditions d’utilisation et les directives de la communauté d’Instagram afin d’être éligible à la vérification. De plus, quatre autres critères détermineront si la candidature est acceptée :

Authenticité – il doit représenter une personne réelle, une entreprise ou une entité publique

– il doit représenter une personne réelle, une entreprise ou une entité publique Unicité – un seul compte par personne/entreprise unique peut être vérifié. Il y a une exception – le compte spécifique à la langue peut être vérifié séparément

– un seul compte par personne/entreprise unique peut être vérifié. Il y a une exception – le compte spécifique à la langue peut être vérifié séparément Complétude – le compte doit être public et fournir toutes les informations nécessaires, telles que la biographie, la photo de profil, ainsi qu’être actif sur Instagram au moment de la candidature

– le compte doit être public et fournir toutes les informations nécessaires, telles que la biographie, la photo de profil, ainsi qu’être actif sur Instagram au moment de la candidature Notabilité – c’est le critère le plus ouvert de tous. Le compte doit représenter un profil bien connu et très recherché. Cela concerne non seulement Instagram, mais également les médias, les recherches Google et d’autres sources et ne prend pas en compte le contenu payant ou sponsorisé.

Si vous pensez que votre profil répond à tous ces critères, vous pouvez facilement démarrer le processus de vérification sur la plateforme.

1. Accédez à l’onglet Paramètres et confidentialité de votre profil Instagram Tout d’abord, vous devez appuyer sur votre page de profil et accéder aux paramètres (qui sont marqués par trois lignes horizontales en haut à droite de la page). Là, vous trouverez un onglet appelé « Paramètres et confidentialité ». 2. Instagram Faites défiler vers le bas dans ce menu et vous rencontrerez un en-tête appelé « Pour les professionnels ». Là, appuyez sur le menu « Type de compte et outils ». 3. Ensuite, appuyez sur l’option de demande de vérification Instagram Vous avez presque fini de cliquer sur les onglets. Ici, choisissez l’option « Demander la vérification », qui devrait être tout en bas de la liste. 4. Remplissez le formulaire de vérification Instagram et appuyez sur Soumettre Instagram Maintenant, il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire avec les détails requis. Instagram vous demande non seulement des informations sur votre page, mais également certaines informations personnelles, telles que votre carte d’identité nationale ou toute autre forme d’identification de vous-même ou de votre entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre en bas de la page et votre candidature est prête à être examinée.

C’est la fin du processus – il est maintenant temps d’attendre les résultats de la vérification !