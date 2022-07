Comment être une meilleure tante ou oncle

Commencez par une conversation franche.

Si vous êtes une tante ou un oncle qui n’a pas d’enfants, dit le Dr Lakshmin, c’est presque comme si vous deviez apprendre une autre langue. « Vous n’êtes pas versé dans le monde d’être un parent. Les émissions de télévision, les jouets, toutes les luttes », a-t-elle déclaré. “C’est vraiment difficile de savoir quelles questions poser.”

Il peut être utile de commencer par demander à votre frère quels sont ses espoirs et ses attentes pour vous, a déclaré Joseph S. Tan, psychologue clinicien au département de médecine familiale d’UVA Health en Virginie.

“Différentes personnes vont avoir des besoins différents et des désirs différents”, a déclaré le Dr Tan, “et certaines choses qu’elles préféreraient gérer elles-mêmes, et d’autres choses pour lesquelles elles voudraient un peu d’aide.” Il a également recommandé d’être honnête sur ce que vous espérez de cette relation naissante et sur la raison pour laquelle vous avez besoin de l’aide de votre frère ou de votre sœur.

Vous pouvez également soutenir votre frère ou votre sœur en faisant un peu plus d’efforts au début, juste après la naissance de votre nièce ou de votre neveu, a déclaré le Dr Lakshmin. Cela signifie peut-être proposer de garder les enfants ou d’aider à faire la lessive tous les mercredis. Ou si vous habitez loin, a suggéré le Dr Lakshmin, vous pourriez envoyer votre frère dîner un soir par semaine pendant quelques semaines.

“Des choses comme ça, qui n’ont même pas nécessairement à voir avec votre connexion avec votre nièce ou votre neveu”, a-t-elle dit, “mais juste soutenir votre frère pendant une période difficile, de sorte que votre frère sache en quelque sorte, ‘Hé, Je suis là, je veux être impliqué.'”

Créez un rituel régulier.

Planifier une nuit par semaine que vous lirez une histoire ensemble en personne ou sur Zoom, ou des vacances annuelles pour toute la famille, peut alléger la charge de votre frère et renforcer les liens familiaux, ont déclaré les experts.