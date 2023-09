Comment être un leader fort

Être un leader nécessite un ensemble unique de compétences extraordinaires et de qualités combinées. La plupart diraient que cette liste inclut l’intégrité, connaissance de soi, courage, respect, empathie et gratitude. Mais les critères peuvent varier en fonction du secteur et du rôle de leadership, et dépendent de la personne qui juge. Il est toutefois discutable que les leaders qui réussissent possèdent un ensemble de qualités de personnalité controversées qui sont nécessaires pour diriger, favoriser et développer efficacement une organisation et ses membres. narcissisme.

Chaque le chef devrait avoir une touche de narcissisme, et contrairement à la croyance conventionnelle, c’est le catalyseur qui permet aux gens d’avoir ce qu’il faut pour diriger efficacement. Malheureusement, le terme est attribué à tort et évoqué dans notre société.

Le narcissisme est généralement décrit comme un trouble de la personnalité et un état de santé mentale dans lequel les gens ont un sentiment déraisonnablement élevé de leur propre importance. Bien que le narcissisme puisse être un trouble de la personnalité, tout le monde présente des narcissismes.traits caractéristiques, certains plus favorables que d’autres. Lorsque les traits narcissiques négatifs d’une personne commencent à l’emporter sur ses attributs positifs, cela est classé comme un trouble.

Certains des narcissiques les plus notoires au monde ont été des dictateurs, des criminels et des nuisibles à l’humanité. Cette connotation négative est ce que beaucoup d’entre nous ont associé au trouble, mais comme pour de nombreux troubles et traits de personnalité, il existe un spectre. En tant que travailleur social clinicien agréé et psychanalyste ayant travaillé avec des PDG et des cadres pendant plus de 20 ans, j’ai pu constater par moi-même qu’il existe des traits narcissiques positifs que tout leader qui veut réussir devrait posséder.

3 forces du narcissisme et où tracer la ligne

Jetons un coup d’œil aux avantages du narcissisme en matière de leadership.

Aime être vu plutôt que doit être admiré

Un PDG qui aime être vu a le pouvoir d’inspirer les autres et de favoriser un environnement de travail positif et productif, renforçant ainsi le moral de l’entreprise. Plutôt que de rechercher une admiration constante, un trait négatif du narcissisme, un leader doté de traits narcissiques sains et à l’aise avec sa visibilité a tendance à reconnaître et à valoriser les contributions des autres. Cela crée un environnement dans lequel les membres de l’équipe se sentent reconnus et motivés. Ce n’est que lorsqu’un leader a soif d’attention et d’admiration que cette caractéristique peut se détériorer et être obscurcie par l’ego.

Exprimer la confiance contre l’arrogance

Les dirigeants qui réussissent doivent inspirer et encourager leurs employés à croire en leur vision. Pour ce faire, ils doivent aimer être aux commandes, avoir un pouvoir de décision et avoir confiance en leur capacité à diriger. Si vous dirigez une entreprise, vous êtes responsable des moyens de subsistance des gens, ce qui peut représenter un poids lourd pour certains dirigeants. Et si vous êtes un leader confiant, vous croyez en vous et une grande partie de vous doit croire que vos décisions sont bonnes (la plupart du temps) avec l’aide des autres. C’est un trait narcissique sain. D’un autre côté, un leader arrogant pense que ses décisions et son jugement sont la fin de tout et n’a aucun intérêt à écouter les autres. Un PDG avec un bon niveau de narcissisme a confiance en lui-même, mais fait également confiance à ses équipes et aux personnes qu’ils ont mises en place pour aider à soutenir la mission de l’entreprise.

Préoccupation pour le succès des autres vs préoccupation pour soi-même

Être responsable nécessite un ego sain, quelqu’un qui possède une saine estime de soi et qui se sent confiant et sûr de lui sans craindre l’insuffisance et l’infériorité. Ils peuvent également modifier leurs désirs égoïstes et résoudre les conflits internes et les défis émotionnels si nécessaire. Dans sa forme négative et simpliste, les PDG aux personnalités narcissiques se soucient très peu des autres et se concentrent uniquement sur eux-mêmes. Dans une version plus saine de la personnalité, un PDG se concentre sur son entreprise et sur la croissance de son activité. Cela signifie qu’ils croient suffisamment en eux-mêmes pour comprendre et valoriser l’importance de leur influence directe sur le parcours professionnel de leurs employés et le succès de leur organisation. La plupart des employés souhaitent être dirigés par des dirigeants qui s’investissent dans leur bien-être professionnel et personnel et qui se sentent en sécurité dans la direction que prend l’entreprise. Si cela n’est pas évident, c’est toute l’organisation qui en souffre.

Utiliser le narcissisme pour faire avancer les choses

Confondre narcissisme et trouble de la personnalité narcissique peut être dangereux. Qualifier une personne de trouble de la personnalité narcissique – un trait de caractère fixe – est très différent d’une personne ayant des traits narcissiques qui les utilise pour aider ou diriger les autres. Lorsqu’un véritable narcissique est chargé de diriger une entreprise, les employés se sentent vides et utilisés. D’un autre côté, lorsqu’un leader doté d’un ego sain et d’un certain narcissisme est le patron, le personnel se sent responsabilisé, vu et entendu.

Nous devons tous être narcissiques à un certain niveau pour que nos besoins soient satisfaits. Sur le lieu de travail, nous avons besoin de dirigeants qui possèdent des qualités narcissiques saines et peuvent identifier les moments où leur narcissisme constitue un avantage pour leur capacité à faire leur travail. Un narcissisme sain peut être utilisé pour accomplir des choses merveilleuses et étonnantes dans le monde, et il doit être nourri et même célébré le cas échéant. Tout le monde n’est pas apte à devenir un leader, et ceux qui le sont devraient croire qu’ils sont plus que la moyenne.