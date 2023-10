Comment être un bon patron à distance

La rhétorique autour du travail à distance s’est intensifiée ; un Enquête Gallup a souligné un décalage record entre les travailleurs à distance et la mission et le but des organisations pour lesquelles ils travaillent. Pendant ce temps, les mandats de retour au bureau ont récemment atteint un crescendo, avec un grand nombre d’entreprises, dont Zoom, devenue synonyme de révolution du travail à distance, convoquant les travailleurs au siège.

3 façons de négocier votre retour au bureau

Mais les données existent bel et bien. D’innombrables études ont prouvé les avantages que les employeurs et les travailleurs tirent du travail à distance. Notre Etude 2023 en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, a révélé que 69 % des employeurs ont constaté une rétention accrue après avoir adopté le travail à distance, et 57 % d’entre eux déclarent qu’il est plus facile d’embaucher et de retenir les talents. De plus, seuls 17 % des travailleurs à distance envisageaient de quitter leur emploi, contre 24 % des employés de bureau. Nos données discréditent également le récit récurrent selon lequel les équipes distantes sont moins productives, avec un remarquable 72 % des employeurs disposant d’équipes distantes internationales signalant une augmentation de la productivité.

Et si le problème dans ces autres entreprises n’était pas le travail à distance lui-même mais l’incapacité des managers à diriger dans un environnement distant ?

Le travail à distance met en lumière les mauvais managers

Les environnements de travail à distance ont tendance à mettre en lumière les compétences en gestion. Dans un bureau, il est facile de s’appuyer sur des repères visuels et une communication passive, comme être capable de voir votre employé travailler dur, et sur des méthodes de communication impromptues, comme attraper quelqu’un au passage. Ces choses ne se produisent jamais dans un environnement distant. Les managers qui ont passé leur carrière dans un bureau n’ont peut-être jamais eu besoin de pratiquer le type de leadership nécessaire lorsqu’ils travaillent à distance. Mais ce qui compte désormais, c’est la capacité d’apprendre et de s’adapter à la manière dont leurs équipes souhaitent travailler aujourd’hui.

Être un « bon manager » et être un « bon manager à distance » sont deux choses très différentes qui nécessitent des compétences différentes. Bien que les aspects fondamentaux de la gestion soient transférables dans un environnement axé sur le travail à distance, il est essentiel que les managers apprennent à devenir les meilleurs leaders possibles à distance, tout en adoptant les compétences, stratégies et tactiques spécialisées que cela implique. Il n’est plus possible de compter sur les responsables des forces de travail de proximité et à distance pour être intentionnels sur la manière dont ils communiquent, engagent leurs équipes et documentent clairement.

Maîtrisez l’art du travail asynchrone

Travail asynchrone maximise la productivité en séparant le travail de la communication en temps réel (synchrone). Le travail synchrone lie la progression à la communication, obligeant les équipes à se réunir pour partager des mises à jour et suspendre l’avancement des projets lorsque quelqu’un n’est pas disponible en raison d’heures de travail ou de congés différents.

Le travail asynchrone ne nécessite pas que les employés soient en ligne en même temps. Il s’appuie plutôt sur la documentation et la transparence et fait confiance aux employés et à leur capacité à fonctionner sans être microgérés. Une bonne communication écrite et une bonne planification sont essentielles. Lorsqu’il est mis en œuvre correctement, ce style de travail aide les entreprises à avancer dans les projets beaucoup plus rapidement et efficacement tout en offrant une plus grande flexibilité à leurs équipes.

Communiquez en public, pas en privé, et documentez tout

Les gestionnaires distants doivent toujours utiliser par défaut la communication publique dans la mesure du possible. Cela peut sembler inutile, voire inconfortable, mais cela permet de garantir que toutes les informations sont accessibles à tous. À long terme, cela permet de gagner du temps lorsque les gens peuvent rechercher les informations dont ils ont besoin au lieu de demander aux autres et d’attendre une réponse.

Bien sûr, il existe quelques exceptions notables, comme lorsqu’il s’agit de commentaires épineux ou de partage de nouvelles personnelles dont vous préféreriez que l’ensemble de l’entreprise ne soit pas au courant. Les éloges doivent toujours être partagés publiquement : c’est un moyen fantastique de remonter le moral de l’entreprise et d’aider les membres de l’équipe à se sentir reconnus et valorisés.

Concevoir des réunions dans un souci d’efficacité

Les réunions sont l’outil le plus coûteux dont dispose votre entreprise, alors utilisez-les correctement. Sur le lieu de travail distant, les réunions doivent être un dernier recours et non la première option. Comme Shopify est très célèbre interdiction de réunion Comme l’a montré la majorité des gens considèrent les réunions à la fois coûteuses et inefficaces, et pourtant ils continuent à les planifier.

La plupart des réunions peuvent être remplacées par une documentation appropriée, des e-mails ou des messages bien rédigés. Les réunions avec plusieurs participants doivent être planifiées avec soin et parcimonie, en privilégiant par défaut un travail asynchrone dans la mesure du possible. Les réunions individuelles entre les managers et leurs subordonnés directs doivent être utilisées à des fins de connexion et de coaching, et non pour vérifier l’avancement du travail. Le but de ces appels est de se connecter avec la personne, de s’assurer qu’elle se sent soutenue et qu’elle dispose de tout ce dont elle a besoin pour bien faire son travail. Des discussions granulaires sur l’avancement des projets de travail peuvent toujours être menées de manière asynchrone.

Un état d’esprit axé sur le distance d’abord

L’adoption d’une approche de travail à distance permet aux entreprises d’exploiter un vivier mondial de talents, favorisant la diversité des équipes et permettant des opérations 24 heures sur 24. Mais sans un changement marqué de mentalité au sein de la haute direction et de la direction, les organisations continueront de patauger dans leurs efforts de travail à distance et de rejeter la faute sur le modèle lui-même. Cela constituerait une perte considérable par rapport aux progrès réalisés pour les travailleurs et les employeurs au cours des trois dernières années.

Les bons managers sont vraiment essentiels lorsqu’il s’agit d’organisations à distance prospères : ils ne sont pas seulement des superviseurs, mais le ciment qui crée et entretient des liens d’équipe solides, engageant et motivant les individus à travers les organisations à travailler vers une vision collective partagée. Une bonne gestion a toujours été importante, mais à l’ère du travail à distance, elle est absolument essentielle.

Job van der Voort est le PDG et co-fondateur de Télécommande.