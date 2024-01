Comment être plus photogénique et bien paraître sur n’importe quelle photo

Les photos influencent la façon dont nous voyons le monde – et nous-mêmes. Ces conseils peuvent vous aider à contrôler votre apparence devant la caméra. (Photographie de Linnea Bullion pour le Washington Post ; conception de la production par Jack Reed)

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Nous passons toute notre vie à regarder notre propre visage. Les caméras, quant à elles, n’ont que quelques instants pour les capturer. Et comme les appareils photo ne peuvent pas « voir » le monde comme le font les yeux humains, est-il surprenant qu’ils puissent reproduire notre image d’une manière qui ne semble pas toujours correcte ? La photographie alimente notre culture visuelle commune depuis au moins le milieu des années 1800, et rien n’indique que cela va changer bientôt. Mais même si nous ne pouvons pas contrôler complètement la façon dont les appareils photo – et tout le monde – nous voient, il y a des choses que nous pouvons faire et des facettes de la photographie que nous pouvons apprendre pour mieux contrôler nos images.

La prochaine fois que vous vous retrouverez devant une caméra – par exemple dans l’un de ces scénarios courants – voici quelques points à garder à l’esprit.

Sachez à quoi vous voulez ressembler

Peut-être avez-vous besoin d’une nouvelle photo de profil pour les réseaux sociaux, ou avez-vous besoin d’étoffer la section « À propos » de votre site Web ou de LinkedIn. Un portrait solide peut vous aider à donner la bonne impression au bon moment, à condition que vous vous souveniez de certains principes fondamentaux. Nous avons trois choses auxquelles vous devriez penser. Tout d’abord, considérez le public visé par cette photo : qu’essayez-vous de faire passer ?

Si vous recherchez un type d’image plus traditionnel, envisagez d’incliner votre corps à environ 45 degrés par rapport à la caméra et de tourner la tête vers elle de manière à ce que votre bon côté – vous savez presque certainement de quoi il s’agit – soit plus visible.

Si vous souhaitez éviter l’ambiance du jour de la photo à l’école, ne faites peut-être pas face à la caméra et montrez toutes vos dents. Les regards furtifs et les sourires subtils peuvent frapper aussi fort qu’un sourire mégawatt.

Pendant ce temps, si vous craignez que votre visage paraisse trop grand, essayez de prendre la photo avec l’appareil photo légèrement au-dessus de la ligne de vos yeux et pointé vers le bas.

Le journaliste du Help Desk Chris Velazco détaille 3 conseils pour prendre une meilleure photo de vous-même. (Vidéo : Monica Rodman/The Washington Post)

Évitez la caméra selfie pour les portraits

Les caméras frontales de nombreux téléphones capturent un champ de vision plus large que nous ne le pensons ; Ajoutez à cela leur proximité habituelle avec votre visage et vous risquez de vous retrouver avec une vision légèrement déformée de vous-même. Pour de meilleurs résultats, demandez à quelqu’un que vous aimez de prendre votre photo pour vous ou utilisez un trépied si ce n’est pas possible.

Profitez au maximum de votre lumière

Ces photos concernent uniquement le visage, nous voulons donc qu’elles soient aussi éclairées que possible, n’est-ce pas ?

Eh bien, en quelque sorte – ce que nous voulons, c’est une lumière ample, pas dure. (En d’autres termes : évitez l’envie d’utiliser directement le flash de votre téléphone.) Cherchez plutôt des moyens d’introduire un éclairage doux qui peut mettre en valeur votre visage sans créer d’ombres nettes – comme vous tenir près d’une grande fenêtre, idéalement avec un blanc transparent. un rideau qui le recouvre, ou faire rebondir la lumière sur un mur de couleur claire.

Parfois, vous devrez prendre une photo où la principale source de lumière de la scène – le soleil, une fenêtre ou autre chose – se trouve dans votre dos. Ceci est particulièrement courant lorsque vous voyagez, et capturer un point d’intérêt est aussi important que capturer votre réaction.

Gérer ce genre de situations peut être délicat, mais ces conseils peuvent vous aider.

Faites ce que vous pouvez pour que la lumière dans votre dos fonctionne pour vous. Cela pourrait signifier se retourner pour l’aider à capter les contours de votre visage, ou atténuer la dureté de cette lumière en vous repositionnant pour placer quelque chose devant cette source de lumière. En d’autres termes : n’ayez pas peur de prendre votre temps et de bouger un peu.

Capturez en RAW, si nécessaire

Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas faire grand-chose en matière d’éclairage lorsque vous prenez des photos, mais vous disposez toujours d’options lorsqu’il est temps de les retoucher. (Et soyons honnêtes : vous alliez probablement modifier ces photos de toute façon.)

De nombreux smartphones récents et la plupart des appareils photo numériques offrent la possibilité de capturer des images au format RAW, un format de fichier intact qui vous impose le fardeau de l’édition. (Vous pouvez trouver l’option RAW dans les paramètres de votre appareil.) Et même si vous ne devriez pas utiliser cette fonctionnalité tout le temps, elle peut vous donner plus de contrôle sur l’apparence du produit final. Les outils d’édition intégrés à votre téléphone peuvent être très utiles ici : ils vous permettront de modifier ces fichiers sans trop vous enliser dans les détails techniques.

Si vous prenez des photos pendant la journée, il y a de fortes chances que le flash de votre téléphone/appareil photo ne s’allume pas automatiquement. Essayez quand même de l’activer si votre visage semble un peu sombre sur un écran ou dans un viseur. Cela ne fera peut-être pas beaucoup bouger l’aiguille si elle est encore assez brillante, mais cela peut aider à éclaircir un visage.

Vous avez probablement au moins quelques photos de vous qui, selon vous, ne vous ressemblent tout simplement pas. Les objectifs des appareils photo – qui concentrent la lumière sur les capteurs de l’appareil photo de différentes manières – sont en partie responsables ici, mais il existe des moyens d’expliquer leurs bizarreries. En voici trois à garder dans votre poche arrière.

Choisissez judicieusement votre appareil photo

Les appareils photo dotés d’objectifs ultra-larges ne sont souvent qu’une des nombreuses options d’appareil photo intégrées aux smartphones, et ils sont parfaits pour capturer toute l’étendue d’une scène. Le mauvais côté? Ils déforment souvent les personnes qu’ils capturent, surtout si votre visage se trouve près des coins du cadre.

Ils peuvent être pratiques si vous voulez paraître un peu plus grand, mais dans l’ensemble, restez à l’écart de ces appareils photo lorsque vous prenez des photos où les gens sont au centre de l’attention – à moins que vous n’ayez une très bonne raison pour cela.

Les caméras à zoom dédiées sur les téléphones, ou les caméras dotées d’objectifs longue portée, sont également utiles dans certaines situations : elles sont idéales pour se rapprocher du visage d’une personne sans avoir à se déplacer. Cela dit, ils peuvent parfois rendre votre visage plus plat et plus large sur les photos. Notre conseil ? Jouez avec les distances focales de votre appareil photo pour voir quel effet elles ont sur votre image et pour déterminer ce qui semble attrayant et ce qui ne l’est pas.

Plus une caméra est proche de votre visage, plus il est probable qu’elle accentue trop l’accent sur les éléments qui en sont les plus proches. Cela signifie généralement votre nez, et personne ne veut que cette chose prenne trop de place. Certaines caméras selfie de smartphones tentent de corriger cela, mais pour obtenir les résultats les plus naturels, gardez au moins un mètre entre vous et la caméra.

Pour de nombreuses personnes, la façon dont elles se perçoivent le plus souvent se fait à travers un miroir, ce qui signifie qu’il peut être étrange de voir la version non réfléchie de leur visage dans les selfies. Si vous préférez cette image miroir de vous-même – et que cela ne vous dérange pas que ce ne soit pas réellement la façon dont les autres vous voient – ​​vous pouvez retourner l’image après l’avoir prise pour que les résultats vous semblent plus familiers.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également activer une fonctionnalité – accédez à Paramètres -> Appareil photo -> Caméra frontale miroir – pour que ce retournement se produise automatiquement.

Si vous possédez un téléphone Samsung, ouvrez l’application Appareil photo, appuyez sur l’icône d’engrenage pour ouvrir les paramètres et activez l’option « Enregistrer les selfies comme aperçus ».