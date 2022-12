Comment être moins stressé et plus présent en cette saison des fêtes, selon les experts

La dose21:45La pleine conscience peut-elle aider à gérer le stress ? C’est la saison des vacances et pour beaucoup, les visites de la belle-famille ou l’organisation de fêtes de fin d’année peuvent être une période stressante. La Dre Melanie Badali, psychologue clinicienne à la North Shore Stress and Anxiety Clinic à North Vancouver, explique comment la pleine conscience peut aider les gens à traverser la période des fêtes.

La saison des fêtes est pour beaucoup un moment pour se connecter avec la famille et célébrer. Mais les vacances peuvent être stressantes, avec les visites à la famille, les voyages ou les coûts financiers de l’hébergement et des cadeaux.

Pour lutter contre le stress des vacances, les psychologues et psychothérapeutes recommandent d’utiliser la pleine conscience.

La pleine conscience décrit une variété de pratiques qui attirent l’attention sur le présent, sans jugement et en acceptant les choses telles qu’elles sont. Les outils courants incluent la méditation et les exercices de respiration.

“Il n’y a pas d’objectif pour atteindre un état ou un sentiment particulier avec la méditation de pleine conscience. Vous n’essayez pas de ressentir une manière spécifique, essayez simplement d’être ici et maintenant et de le remarquer”, a expliqué le Dr Melanie Badali, psychologue clinicienne à North Shore Stress and Anxiety Clinic à North Vancouver, à CBC La dose hôte Dr Brian Goldman.

Badali dit que les gens pensent souvent que la pleine conscience est une personne assise, les jambes croisées et les yeux fermés. Mais en réalité, la pleine conscience prend de nombreuses formes, comme être présent dans une conversation, profiter du temps à l’extérieur ou savourer un repas.

« Il s’agit davantage de prendre conscience de ce qui se passe réellement dans le moment présent », déclare la Dre Angie Kingma, psychothérapeute et ergothérapeute agréée basée à Milton, en Ontario.

La pleine conscience ne change pas les situations extérieures que nous traversons, mais elle peut “nous aider à mieux faire face aux expériences que nous avons, à réagir avec plus d’intention et de conscience”, ajoute Kingma.

Donc, si vous cherchez des moyens de gérer les facteurs de stress ou de vous détendre et de vous détendre en cette saison des Fêtes, voici quelques suggestions sur la façon d’intégrer la pleine conscience.

Quels sont les bienfaits de la pleine conscience sur la santé ?

Avec ses racines dans le bouddhisme, la pleine conscience n’est pas un nouveau concept.

Badali dit que les pratiques de pleine conscience peuvent avoir plusieurs avantages pour la santé. Pour un, des études ont montré que la pleine conscience peut augmenter la concentration d’une personne après aussi peu que 10 minutes de brève méditation.

Tapisserie53:53Méditation pleine conscience avec Jon Kabat-Zinn L’auteur et professeur de méditation Jon Kabat-Zinn partage la valeur de rester ici et maintenant et de faire la paix en prêtant attention.

Méditation consciente et réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR) peut également aider à abaisser la tension artérielle abaisser l’hormone du stress cortisol et aide au sommeil, pour n’en nommer que quelques-uns des avantages pour la santé.

Recherche approfondie a été fait sur MBSR aussi, ajoute Badali.

Le professeur américain Jon Kabat-Zinn est crédité d’avoir créé MBSR, un programme de groupe de huit semaines qui aide les gens à faire face au stress. Il a été utilisé par beaucoup depuis sa création en 1979.

Comment pratiquer pendant les vacances ?

Kingma suggère que les gens se donnent “la permission de ressentir toutes les émotions difficiles qui surviennent”.

Qu’il s’agisse de stress, de colère ou de tristesse, elle dit qu’apprendre à accepter les émotions sans jugement et à concentrer votre attention sur les sensations de votre respiration peut être très utile.

Par exemple, si quelqu’un est à une fête de vacances et se sent dépassé, Kingma dit que l’individu devrait se donner la permission de prendre l’air ou d’aller dans une autre pièce.

“Ils n’ont pas à se sentir obligés de participer aux traditions s’ils ne se sentent pas à la hauteur cette année”, dit-elle.

Matin de Saskatoon10:55Cette période de l’année est tellement emplie de nostalgie, mais si souvent le matin de Noël n’est pas si parfait La saison des fêtes peut être brillante, pleine d’amour et de belles traditions. Il peut également amplifier les sentiments de chagrin, de stress et de perte, de solitude et de souvenirs difficiles. L’animatrice invitée Heather Morrison s’entretient avec la célébrante du cycle de vie Karla Combres sur la création de nouvelles traditions saines.

Pour ceux qui découvrent la pleine conscience, Kingma recommande d’être présent dans les tâches quotidiennes comme faire la vaisselle et de s’ouvrir à leurs cinq sens.

Elle dit que cela peut être un moyen “de développer vos compétences de pleine conscience ou de pratiquer la pleine conscience à tout moment, tant que c’est avec l’intention de se concentrer sur ce moment présent et la volonté de continuer à ramener leur attention” sans jugement.

Elle recommande également l’introduction gratuite du Center for Mindfulness Studies cours en ligne .

Badali suggère à ses clients d’utiliser la technique STOP – inventée par Kabat-Zinn – au besoin.

REGARDER | Essayez la technique STOP avec les conseils de cette vidéo de 2 minutes :

La technique utilise les quatre lettres du mot comme invites de pleine conscience :

S est pour arrêter et faire une pause momentanément.

T est pour respirer et utiliser votre souffle comme ancre.

O est d’observer et de ne pas porter de jugement.

P est pour continuer et renouer avec votre environnement.

“Vous ne pourrez peut-être pas le faire dans la circulation des vacances … mais nous pouvons généralement trouver un moment ou deux pour nous concentrer sur cette échelle”, dit-elle.

Kingma dit qu’il est important d’être gentil avec vous-même lorsque vous pratiquez la pleine conscience. Et si votre esprit vagabonde en l’essayant pendant les fêtes, c’est normal.

“La pratique de la pleine conscience consiste à reconnaître que l’esprit va s’éloigner 50% du temps. Il s’agit donc simplement d’apprendre à entraîner l’attention pour la ramener à la respiration ou au corps ou aux sons qui se produisent dans le moment présent.”

Comment intégrer la pleine conscience à la famille

Dipti Swain, coach de pleine conscience centrée sur la famille et le social et PDG de U&Me Ritual à Toronto, dit qu’elle entend souvent de ses clients qu’il est difficile de travailler sur la pleine conscience, surtout avec de jeunes enfants.

Cela peut être difficile, mais c’est une compétence et un état d’esprit qui viennent avec le temps, dit Swain.

Dipti Swain, coach de pleine conscience centré sur la famille et le social, recommande aux gens d’être présents avec leurs amis et leurs proches en cette saison des fêtes. (Crédit : iStock/Getty Images)

Pour les familles, elle suggère généralement de placer une lampe au milieu de la pièce comme point focal et de faire asseoir tout le monde autour d’elle pendant 30 minutes.

“Soyez simplement les uns avec les autres, soyez vous-mêmes et acceptez-vous tels qu’ils sont. Si les enfants ne peuvent pas s’asseoir pour ça [time]c’est très bien », dit-elle.

Elle suggère également de ranger les appareils.

“Soyons juste intentionnels de prendre du temps juste pour être les uns avec les autres”, dit Swain.

Qui ne devrait pas pratiquer la pleine conscience ?

Badali dit que les pratiques de pleine conscience peuvent ne pas convenir à tout le monde et à toutes les situations stressantes.

“Il est utile d’avoir des techniques de gestion du stress et d’avoir ce répertoire de compétences d’autorégulation dans lesquelles nous pouvons puiser… mais notre environnement compte également et il existe de véritables facteurs de stress dans la vie quotidienne des gens”, dit-elle.

Et il y a des situations où diriger l’attention sur vous-même et vos émotions peut être inapproprié, ajoute-t-elle.

“Si je suis sur le point d’essayer de vraiment m’occuper d’un client et d’écouter vraiment tout ce qu’il avait, je ne vais pas diriger mon attention vers moi-même”, déclare Badali.

“Je vais diriger mon attention vers l’autre personne ou un chirurgien va diriger son attention vers son patient et dans la voiture, nous avons besoin de toute notre attention concentrée sur le volant et la route.”

Combien de temps dois-je pratiquer la pleine conscience ?

Swain recommande généralement aux personnes qui découvrent la pleine conscience de commencer par s’asseoir pendant 15 minutes.

Mais cette durée n’est pas une règle absolue. Ce qui est vraiment important, c’est ce moment d’être présent, ajoute-t-elle.

“Cela prend du temps pour eux-mêmes loin de tout le reste. C’est l’une des exigences les plus importantes pour commencer la pratique”, déclare Swain.

Les exercices d’analyse corporelle – qui sont des analyses guidées ou autoguidées des différentes parties du corps – sont également de bons moyens de vérifier avec vous-même pendant que vous développez votre conscience, dit Swain.

Les gens peuvent utiliser n’importe laquelle des nombreuses applications de pleine conscience sur le marché, qui ont souvent des méditations guidées et d’autres ressources, dit Badali. Elle recommande de commencer par des options gratuites, comme le centre de recherche sur la conscience consciente de l’UCLA ressources gratuites.

Badali dit qu’il est important que les gens prennent le temps de se connecter avec eux-mêmes et avec les autres en cette saison des fêtes. Mais ne pas être dur avec eux-mêmes si leur attention s’égare.

“La pleine conscience n’est pas une question d’effort. Ce n’est pas une question d’accomplissement, c’est une question de curiosité. Il s’agit de prendre ce moment pour se connecter avec nous-mêmes et où nous en sommes en ce moment.”