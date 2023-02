Comment être là pour quelqu’un quand on ne sait pas quoi dire ?

Les périodes de difficulté peuvent avoir un impact sur n’importe qui dans la vie, peu importe à quel point elles peuvent paraître. Lorsque l’inévitable se produit – la perte soudaine d’un parent de votre ami, la mise à pied inattendue de votre cousin – il peut parfois sembler gênant ou difficile de combler le fossé et de trouver comment offrir de l’aide. Cependant, les personnes les plus susceptibles de donner un coup de main hésitent souvent par peur de dire ou de faire la mauvaise chose ou sont perplexes face aux besoins de leur proche blessé, explique Jill Cohen, conseillère en deuil familial. “Souvent, les gens pensent : ‘Tout le monde apporte le dîner, alors je ne le ferai pas'”, dit-elle. “La vérité est que si tout le monde pense comme ça, il est tout à fait possible que personne ne le fasse.”

Recevoir un soutien social positif est crucial pour l’expérience humaine. Avoir des gens sur qui s’appuyer – et vice versa – peut augmenter la résilience au stress et atténuer les effets des traumatismes et de la dépression. Ne laissez pas le souci de bâcler vos mots ou d’offrir une faveur potentiellement sourde vous empêcher de vous présenter pour votre peuple. Voici quelques conseils sur la façon de tendre la main et d’offrir de l’aide à un être cher qui traverse une période difficile.

Initier une conversation avec des déclarations ouvertes

L’un des moyens les plus utiles de soutenir une personne en difficulté est simplement d’être disponible, déclare Roxane Cohen Silver, éminente professeure de sciences psychologiques, de santé publique et de médecine à l’Université de Californie à Irvine. Dans son travail sur les réactions aux traumatismes personnels, Silver et ses collègues ont découvert que passer un appel téléphonique et proposer une visite sont les formes de service les plus simples et les plus percutantes.

Que dire dans ces premiers appels ou SMS ? Cohen suggère: “Comment vous sentez-vous aujourd’hui?” Parce que l’enquête est si ouverte, votre proche peut répondre honnêtement et aussi en profondeur qu’il le souhaite. Des questions trop directes comme « Avez-vous passé une bonne journée ? » peut sembler cliché. “Nous ne nous attendons pas à ce que quelqu’un soit en crise qu’il passe une bonne journée”, déclare Cohen.

« Je pense à toi », « Tu m’as traversé l’esprit aujourd’hui » et « Je ne fais que m’enregistrer » sont également des points d’entrée utiles, déclare Kiaundra Jackson, thérapeute conjugale et familiale agréée. Ces sentiments sont rapides, mais pas insensibles, ne nécessitent pas de réponse et montrent à votre proche que vous êtes disponible s’il choisit de s’engager.

Tenez compte de la proximité de la relation lorsque vous évaluez ce qu’il faut dire et comment transmettre le message. Un meilleur ami ou un frère ou une sœur pleurant la mort d’un animal de compagnie peut justifier une conversation en face à face alors qu’un texte devrait suffire pour un collègue qui traverse une rupture. Si vous ne passez généralement pas d’appels téléphoniques, cela peut prendre l’autre personne par surprise si vous l’appelez soudainement. restez cohérent avec votre méthode de communication habituelle.

Des déclarations ouvertes et des questions telles que « Je suis là si vous avez besoin de quelque chose », « Comment puis-je vous aider ? » ou, “De quoi avez-vous besoin?” sont trop larges. Demander à quelqu’un qui est bouleversé ou en deuil ce dont il a besoin lui impose de vous aider à vous sentir utile.

Validez leurs sentiments, ne les minimisez pas

Que l’anniversaire d’un décès dans la famille de votre ami approche ou qu’il ait publié quelque chose de vaguement émotif sur les réseaux sociaux, soyez transparent quant à la raison pour laquelle vous tendez la main. Vous pouvez texter quelque chose comme : « Je vérifie juste que tu vas bien », dit Jackson.

Validez toujours leurs émotions en montrant que vous comprenez ce qu’ils ressentent et ne remettez jamais en question leurs émotions ou leurs réactions, déclare Razia Sahi, doctorante à l’UCLA qui étudie les effets du soutien social sur les émotions et le bien-être. Effectuée efficacement, la validation « peut approfondir votre lien avec cette personne et son sentiment de réconfort dans ses moments de détresse », dit-elle.

Les expressions utiles de validation incluent :

C’est vraiment nul.

Je t’entends.

J’imagine que c’était difficile pour toi.

Bien qu’ils soient bien intentionnés, les gens ont tendance à minimiser les expériences difficiles des autres, leur donnant l’impression que ce qu’ils vivent n’est pas significatif ou que leur réaction n’est pas appropriée. Ceux qui reviennent à minimiser les déclarations n’ont probablement pas l’intention d’être insensibles ou cruels, mais ces platitudes peuvent effacer la profondeur de la douleur de la personne qui en est victime. Voici quelques phrases minimisant à éviter :

J’ai été là.

Sortez-en juste.

Réconforter.

Tout arrive pour une raison.

Ça pourrait être pire.

Suivez leur exemple lorsque vous offrez une assistance

Il peut être difficile de décider si votre ami qui vient d’être licencié souhaite un soutien émotionnel ou une aide tangible, comme un coaching de carrière ou une carte-cadeau à emporter. Essayez d’éviter d’agir sur des impulsions qui, selon vous, vous seraient utiles si vous étiez à la place de votre proche. Au lieu de cela, regardez leurs réponses pour des indices sur la façon de procéder. Si, après votre premier message « Je pense à vous », ils répondent par « Merci », il n’est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de plus, dit Silver. “Il est important d’être à l’écoute et d’être conscient des messages que l’autre personne donne”, dit Silver, “et de ne pas imposer ses propres désirs et attentes à qui que ce soit d’autre.”

Comment ont-ils accepté et montré leur soutien dans le passé ? Cela peut être un signe des types d’aide qu’ils trouvent utiles, dit Jackson. Les cadeaux ont-ils tendance à égayer leur journée ? Ou sont-ils le genre d’amis qui sont réconfortés par une conversation profonde ? Regardez comment ils se sont présentés pour vous lorsque vous traversiez une période difficile, dit Sahi. S’ils vous ont suggéré de sortir pour l’happy hour et de vous défouler, c’est un signe qu’ils pourraient apprécier la même chose en retour.

Tenez également compte du contexte de leur vie, déclare Nikki Lovell, directrice générale de Gather My Crew, une application basée en Australie pour coordonner l’aide aux proches dans le besoin. Vivent-ils seuls ? Vous avez des enfants ou des animaux ? Ont-ils beaucoup de rendez-vous médicaux à assister? “Vous pouvez faire une offre d’aide spécifique qui leur indique clairement que vous y avez pensé”, dit Lovell, “et que vous êtes sincère dans votre désir d’aider.” Pour un parent qui s’occupe d’un partenaire malade, vous pouvez proposer de préparer les repas scolaires de ses enfants ou d’envoyer une carte-cadeau pour un service de livraison de repas. Si vous savez qu’un proche préfère être seul en période de détresse, se présenter chez lui avec des collations peut être trop intrusif.

Fournir des options réalistes d’assistance

Si votre proche est réceptif et semble disposé à vous aider, donnez-lui quelques choix sur la façon dont vous pouvez le soutenir. Soyez direct et précis lorsque vous offrez un coup de main, dit Cohen. Quelques suggestions:

Avez-vous besoin d’aide pour nettoyer?

Vous voulez aller dans un café et travailler sur nos CV ?

Puis-je vous offrir un massage ?

Est-ce que ça va si je m’occupe de l’heure du coucher avec vos enfants cette semaine ?

Seriez-vous partant pour voir un film la semaine prochaine ?

Je serais heureux de vous préparer le dîner demain. Est-ce quelque chose qui vous intéresserait ?

Soyez réaliste dans ce que vous pouvez fournir, dit Sahi. «Nous avons tous des capacités différentes à des moments différents», dit-elle. Vous pouvez être bien intentionné en proposant d’appeler votre ami tous les soirs pendant un mois, mais cet engagement peut ne pas correspondre à votre emploi du temps, alors assurez-vous de ne proposer que l’aide que vous pouvez apporter.

Un autre outil de soutien utile, dit Sahi, est la réévaluation ou l’utilisation de techniques de résolution de problèmes. Cependant, plus une personne est en détresse, moins elle sera à l’aise avec une réévaluation, dit Sahi. Par exemple, aider quelqu’un à réfléchir à des moyens de passer à autre chose après un décès ne passera probablement pas bien ; suggérer une simulation d’entretien avec un ami qui a récemment perdu son emploi est une utilisation plus appropriée de la réévaluation.

Dans l’une des études de Sahi, les participants ont été réconfortés par des déclarations axées sur la façon dont les choses changent au fil du temps. Il peut être utile de dire à un être cher que ce qu’il ressent maintenant ne sera pas ce qu’il ressentira pour toujours. Mais encore une fois, n’utilisez la réévaluation que si votre ami est ouvert aux conseils ou à l’élaboration de stratégies.

Ne vous forcez pas sur quelqu’un qui refuse vos offres, mais faites un suivi à l’avenir

Inévitablement, quelqu’un peut gracieusement refuser vos offres d’assistance. Peut-être qu’ils ne sont pas prêts à affronter des étrangers, peut-être qu’ils n’ont pas besoin de ce que vous pouvez apporter. Ne le prenez pas personnellement; votre proche ne vous insulte pas, il est probablement encore en train de traiter. Évitez de faire des offres répétées trop tôt, dit Silver, mais continuez à vous enregistrer après environ une semaine avec un simple texte «Je pense à vous». Encore une fois, suivez leur exemple et continuez à vous présenter.

“Être un fournisseur d’assistance”, explique Silver, “c’est à la fois tendre la main mais aussi prendre les signaux quant à ce dont la personne a besoin sur son calendrier, pas sur votre calendrier.”

