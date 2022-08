Comment être conscient en vacances

«Partir en vacances peut mener à la détente, à l’aventure et même à l’émerveillement, que vous voyiez un monument célèbre ou que vous dégustiez une spécialité locale. Mais cela peut aussi être stressant, rempli de plans de voyage bâclés et d’attentes déçues. Quoi qu’il arrive, prenez le temps de savourer l’expérience. Être attentif pendant les vacances peut nous aider à apprécier pleinement chaque instant, des nouvelles aventures exaltantes aux après-midi tranquilles et relaxants. — Dina Kaplan, fondatrice de The Path, une communauté de méditation.

Essayez de partir en vacances sans liste de contrôle. Pouvez-vous éviter de cocher les sites touristiques et profiter à la place des sensations détendues de vivre le moment présent, où que vous soyez ? Considérez les vacances comme un sentiment intérieur plutôt que comme une chance d’amener votre style de vie pressé ailleurs. Expérimentez avec un nouveau rythme. Faites un plan pour ne pas avoir de plans. Évitez de programmer quoi que ce soit pour un après-midi et voyez ce que cela vous fait ressentir. Cela soulève-t-il de l’anxiété? Avez-vous l’impression qu’il vous manque quelque chose ? Pouvez-vous faire une pause, vous concentrer sur votre respiration et être à l’aise avec un peu d’incertitude et d’exploration imprévue ? Soyez ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. N’ayez pas peur d’établir un contact visuel, de partager un sourire et d’engager une nouvelle conversation. Si vous tombez sur un parc, un restaurant ou une attraction culturelle qui vous semble intéressant, soyez prêt à essayer de nouvelles expériences, même si elles ne figurent pas dans un guide. Asseyez-vous dans un café, un parc ou un jardin où un habitant passerait du temps. Remarquez comment les gens s’habillent, parlent ou gesticulent différemment qu’à la maison et si les odeurs des restaurants et des boulangeries à proximité sont également différentes. Lorsqu’un ferry, un vol ou un chauffeur est retardé, essayez de vous débarrasser de votre anxiété. Et si cela faisait partie du voyage et conduisait à quelque chose d’inattendu et de meilleur ? Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous choisissons de réagir à chaque situation tout au long de la journée. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, rangez votre téléphone et votre ordinateur, reprenez votre souffle et remarquez comment vous vous sentez. Ressentez-vous une oppression dans la poitrine ou la mâchoire ? Si c’est le cas, reprenez votre respiration et essayez de la relâcher. Éloignez votre téléphone et essayez de prendre un livre que vous avez toujours voulu lire. C’est le moment idéal. Pendant les meilleurs moments de vos vacances, essayez de ne pas trop vous attacher à comment vous vous sentez, en prenant soin d’éviter de vous laisser emporter par l’envie de plus de moments comme celui-ci. Remarquez les sensations que vous ressentez alors même que vous reconnaissez qu’elles, et cette expérience, sont impermanentes. Profitez-en tout en sachant qu’il sera éventuellement temps de rentrer à la maison.