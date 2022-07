Comment être conscient à la plage

“L’une des raisons pour lesquelles nous aimons le bord de mer est que tant de choses nous invitent au moment présent : le bruit des vagues qui se brisent sur le rivage, le vol des mouettes, l’air humide et salé et la sensation du sable entre nos orteils. En attirant l’attention sur notre expérience d’instant en instant, la plage peut être un endroit merveilleux pour pratiquer la pleine conscience et, ce faisant, améliorer notre joie et notre appréciation du présent. – Mark Coleman, professeur de pleine conscience et auteur de “Make Peace With Your Mind”.

En arrivant à la plage, essayez d’ouvrir tous vos sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le toucher. Qu’est-ce qui requiert votre attention ? Voyez si vous pouvez rester présent sans vous perdre dans vos pensées ou vos jugements. Essayez de vous allonger sur le sable et de laisser votre corps se détendre. Ressentez la qualité de soutien de la terre lorsque votre corps s’installe dans le sol. Permettez à vos muscles de relâcher toute tension lorsque vous abandonnez vos pensées et entrez simplement dans le présent physique. Asseyez-vous au bord de l’eau. Fermez les yeux et écoutez le bruit des vagues se brisant sur le rivage. Laissez votre attention s’étendre jusqu’à la chose la plus éloignée que vous puissiez entendre. Pouvez-vous être présent aux sons sans y penser ou les visualiser ? Faites une promenade consciente le long du bord de l’eau, en laissant l’eau fraîche couler doucement sur vos pieds. Sentez les différentes textures du sable lorsque les vagues s’y infiltrent. Remarquez comment le sable masse vos orteils et vos pieds pendant que vous marchez, vous invitant au présent. Chaque fois que vous inspirez, pouvez-vous sentir l’air salé et parfumé ? Remarquez comment le parfum évoque souvent des souvenirs. Prenez le temps de contempler l’horizon et d’admirer l’immensité du paysage marin. Regardez les nuages, l’étendue d’eau et l’espace tout autour de vous. Remarquez ce qui se passe lorsque vous prenez ces vues.