Comment être admissible à une déduction pour les cotisations à l’IRA

Mais la possibilité d’annuler les cotisations à l’IRA dépend de deux facteurs : la participation aux régimes de retraite en milieu de travail et le revenu, a-t-il déclaré.

Pour 2022, vous pouvez économiser jusqu’à 6 000 $ ou 7 000 $ si vous avez 50 ans ou plus, à condition que vous ayez gagné au moins autant grâce à un emploi ou à un travail indépendant.

Une option, ajouter de l’argent à votre compte de retraite individuel avant impôt, peut être intéressante si vous gagnez trop pour les dépôts Roth IRA et que vous souhaitez réduire votre revenu brut ajusté.

À l’approche de la fin de l’année, vous cherchez peut-être des moyens de réduire votre facture d’impôt pour 2022 – et certaines mesures d’économie d’impôt ont des règles que vous devez suivre pour être admissible.

Cependant, les règles changent si l’un ou l’autre des partenaires a une couverture et participe au régime y compris les dépôts de l’employé ou de l’entreprise.

Un investisseur et son conjoint peuvent être “en clair” pour radier la totalité de leurs cotisations à l’IRA si les deux conjoints ne participent pas au régime de retraite d’un employeur.

Les couples mariés qui déposent ensemble peuvent recevoir la totalité des prestations avec un revenu de 109 000 $ ou moins, et leur allégement fiscal partiel est toujours disponible avant d’atteindre 129 000 $.

“Cela a également des limites de revenus, mais elles sont plus élevées que celles des travailleurs couverts par un régime”, a-t-il déclaré.

Bien que certains investisseurs ne soient pas admissibles aux déductions des cotisations de l’IRA, il existe d’autres options à considérer.

Les contributions IRA non déductibles sont un choix populaire car certains investisseurs convertir le dépôt après impôt en un Roth IRA, connu sous le nom de conversion Roth, qui contourne les limites de revenu.

D’autres options peuvent inclure le plafonnement d’un régime de retraite en milieu de travail, y compris cotisations de rattrapage pour ceux qui ont 50 ans et plus, suggère Pressman.

Après cela, vous pouvez envisager d’investir dans des fonds communs de placement indiciels à faible rotation dans un compte de courtage régulier.

“Ce compte ne sera pas soumis aux règles de retraite, ce qui limitera votre accès aux fonds, et lorsque vous recevrez des distributions, votre croissance sera imposée à des taux d’imposition sur les gains en capital plus favorables plutôt qu’à des taux de revenu ordinaires plus élevés des IRA”, a-t-il ajouté.

“Bien que vous deviez payer des impôts sur les gains en capital et les dividendes chaque année, l’utilisation de fonds indiciels à faible rotation devrait limiter ces impôts au minimum”, a déclaré Pressman.