Comment étirer les ischio-jambiers pour augmenter la flexibilité et prévenir les blessures

Oui notre bas du dos nous fait mal depuis des semaines maintenant, mais peu importe combien vous massez ou étirez les muscles le long de votre colonne vertébrale, la douleur ne disparaîtra pas. Cela peut être dû au fait que le problème ne vient pas du tout de votre dos : bien qu’il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent causer des maux de dos, l’un d’entre eux est facile à négliger : les ischio-jambiers tendus.

Oui, vos jambes pourraient être les coupables. Pour savoir comment savoir si tel est le cas et comment étirer efficacement les ischio-jambiers si c’est le cas, nous avons discuté avec Katya Campbellspécialiste certifiée du mouvement et de la mobilité, professeur de yoga, coach CrossFit et directeur du fitness chez Retraite de réinitialisation de la santé Mountain Trek en Colombie-Britannique.

Comment savoir si vos ischio-jambiers sont suffisamment tendus pour provoquer des maux de dos ?

Des douleurs lombaires peuvent survenir lorsque vos ischio-jambiers sont si tendus qu’ils désalignent votre bassin, ce qui peut mettre à rude épreuve les muscles profonds du dos. Mais avant de blâmer purement et simplement vos marteaux, il est utile de déterminer s’ils sont suffisamment serrés pour en être la cause. Il existe quelques tests de base que vous pouvez effectuer pour tester votre amplitude de mouvement, explique Campbell.

Le plus simple est probablement le repli passif vers l’avant. Pour ce faire, tenez-vous debout, les pieds joints (de préférence sans chaussures), puis penchez-vous à partir de vos hanches et descendez pour toucher vos orteils ou aussi près que possible de vos orteils.

Si vous êtes à moins de deux pouces du sol, Campbell dit que vous avez une « flexibilité modérée », mais tout ce qui se trouve plus haut pourrait indiquer une tension excessive dans vos ischio-jambiers.

Cependant, cette évaluation présente certaines limites. À savoir, si vous avez des bras longs, il sera naturellement plus facile d’atteindre le sol (et ceux qui ont des bras plus courts auront plus de mal). Campbell souligne également que cela ne teste pas chaque jambe individuellement. C’est pourquoi elle recommande également le test actif de levée de jambe droite.

Pour faire celui-ci, allongez-vous sur le sol avec les deux jambes tendues sur le sol. Gardez une jambe à plat sur le sol et soulevez la jambe opposée en l’air, en gardant les deux genoux aussi droits que possible. Lorsque vous soulevez votre jambe, regardez jusqu’où le talon monte vers le plafond. Campbell dit qu’idéalement, votre talon devrait pouvoir s’aligner ou au-delà du genou opposé. “C’est un excellent indicateur de la flexibilité des ischio-jambiers, et nous pouvons voir si une jambe présente des limitations plus importantes que l’autre, ce qui est assez courant”, dit-elle.

Qu’est-ce qui cause des ischio-jambiers très tendus ?

Parfois, les ischio-jambiers chroniquement serrés sont simplement quelque chose avec lequel vous êtes né. “La génétique joue un rôle dans la longueur des ischio-jambiers et nous ne pouvons pas discuter de la manière de s’en sortir, mais il existe également d’autres facteurs”, suggère Campbell. “Une position assise prolongée, des étirements insuffisants après un exercice, des blessures et des mouvements limités peuvent tous contribuer au raccourcissement des ischio-jambiers.”

Campbell souligne qu’il existe une différence entre les muscles courts, raides et tendus, même si nous avons tendance à décrire familièrement tous ces éléments comme étant « tendus ». Les distinctions nuancées entre chacune de ces situations peuvent affecter ce qui se passe dans votre corps pour créer cette sensation.

Si vos ischio-jambiers sont courts

“Les muscles courts (les moins courants) sont souvent dus à une blessure qui a provoqué un manque important de mouvement en fin de course pendant une période prolongée”, explique Campbell. « Par exemple, une personne porte un plâtre ou un appareil orthodontique. Cela a amené le muscle à s’adapter progressivement à cette nouvelle position raccourcie.

Si vos ischio-jambiers sont raides

Campbell dit qu’une raideur musculaire résulte d’un manque de mouvement, souvent du fait d’être assis dans une voiture ou à un bureau, ou d’une surutilisation due à des entraînements intenses avec des exercices excentriques ou des mouvements répétitifs.

Si vos ischio-jambiers sont tendus

« Un muscle tendu peut souvent ressembler davantage à un os qu’à un muscle. Ce sont ces muscles épais et tendus que vous pouvez étirer à plusieurs reprises mais qui sont continuellement tendus », décrit Campbell. “Ceux-ci accompagnent souvent une blessure ou un mauvais schéma de recrutement où le corps a essentiellement surutilisé le muscle (le rendant plus hypertonique et donc une sensation de corde et d’os) plutôt que d’utiliser un schéma de mouvement plus fonctionnel.”

Quels sont les risques de ne pas étirer ses ischio-jambiers ?

En fin de compte, que vos ischio-jambiers soient raides, courts ou serrés, Campbell affirme que l’une des plus grandes préoccupations est une blessure potentielle. Après tout, nous disposons d’amplitudes de mouvement idéales pour les ischio-jambiers, que nous avons développées au fil du temps pour des mouvements sûrs. Lorsque quelque chose compromet cette amplitude de mouvement, des blessures peuvent survenir.

“Si nos muscles n’ont pas ces capacités, il faudra peut-être quelque chose de petit, comme trébucher sur les Lego de nos enfants, pour potentiellement déchirer un muscle en raison de son incapacité à s’étendre et à se contracter”, prévient Campbell.

Mais il ne faut pas nécessairement qu’un incident Lego pose problème. Des ischio-jambiers trop serrés « peuvent également ajouter une pression excessive sur d’autres parties de notre corps qui doivent compenser ce manque de mouvement », dit-elle. “Un exemple parfait de ceci est la douleur dans le bas du dos, qui est souvent le résultat d’une tension aux ischio-jambiers.”

Comment étirer efficacement les ischio-jambiers

La clé pour relâcher les ischio-jambiers tendus est d’incorporer une variété d’exercices d’étirement à votre routine habituelle, explique Campbell. Même une séance d’étirements dédiée de 10 minutes peut faire une différence majeure si vous choisissez la bonne combinaison de mouvements et savez comment étirer les ischio-jambiers de la bonne manière.

«J’aime mélanger les étirements actifs (dynamiques) et passifs, afin que le muscle ait la capacité d’être dans une position allongée dans tous les scénarios», explique Campbell. “Souvent, nous pouvons avoir une flexibilité passive modérée (comme le pli debout), mais lorsque nous la rendons plus active, nous constatons de plus grandes limites.”

Campbell partage quelques-uns des meilleurs étirements des ischio-jambiers :

Étirement des ischio-jambiers sur une jambe inclinée

Allongez-vous sur le dos avec une sangle ou une ceinture à côté de vous. Pliez les deux genoux et posez vos pieds sur le sol à la largeur des hanches. Étendez une jambe au-dessus de la hanche et accrochez la sangle/ceinture sur le milieu de votre pied. Essayez de maintenir une colonne vertébrale neutre. Redressez doucement la jambe. En expirant, redressez lentement la jambe opposée sur le sol. Si c’est trop, gardez-le plié. Respirez profondément et maintenez cette position pendant cinq respirations profondes. Répétez de l’autre côté.

Touches de jambe oscillantes

Tenez-vous debout avec une main sur une chaise pour garder l’équilibre, si nécessaire. Déplacez votre poids sur une jambe et laissez la jambe opposée se balancer comme s’il s’agissait d’un pendule, d’avant en arrière, devant vous et derrière vous. Assurez-vous de garder votre poitrine haute pendant que vous faites cela. Au fur et à mesure que la jambe se détend, augmentez lentement l’amplitude de mouvement de votre swing. Si possible et que vous avez l’équilibre, lorsque vous balancez la jambe devant, prenez la main du côté opposé et atteignez-la pour toucher vos orteils de la jambe qui se balance lorsqu’elle arrive devant votre corps. Évitez d’arrondir le dos pour effectuer le contact. Continuez à vous balancer et à donner des coups de pied dans la main 10 fois, puis changez de côté.

Suspension de la boîte

Montez sur une boîte stable ou un escalier. Placez vos orteils sur le bord avant, les pieds écartés à la largeur des hanches. Charnière au niveau de vos hanches (sans arrondir votre dos) et laissez votre corps pendre de manière à ce que vos bras descendent jusqu’aux orteils. Si vous êtes flexible ou si vous souhaitez mettre davantage à l’épreuve votre flexibilité, tenez des haltères légers dans vos mains pour approfondir l’étirement. Tenez pendant 20 à 30 secondes. Engagez votre tronc et vos fessiers pour vous relever lentement.

Cependant, contrer les ischio-jambiers tendus ne consiste pas seulement à étirer les jambes. Lorsque vos ischio-jambiers sont chroniquement tendus, d’autres muscles, comme les muscles profonds du dos, peuvent également se contracter.

«Souvent, le bas du dos devient tendu à mesure que les ischio-jambiers tirent le bassin vers l’arrière», explique Campbell. “Travailler sur l’allongement des érecteurs (les muscles longs le long de la colonne vertébrale) peut être très utile, tout comme la mousse pour rouler cette zone.”

Voici comment étirer les ischio-jambiers en cas de maux de dos et toucher les muscles de la colonne vertébrale dans le processus avec cet étirement des ischio-jambiers assis :

Se plie vers l’avant avec support assis

Asseyez-vous sur une couverture pliée ou un oreiller ferme, les jambes tendues devant. Placez un oreiller ferme sous les genoux. Charnière à partir des hanches, en pensant rouler vers l’avant sur le bord des os assis lorsque vous atteignez les mains le long des jambes vers les pieds. Tenez pendant une minute en respirant profondément. Puis relâchez.

Vous cherchez plus d’étirements des jambes ? Essayez cette routine de mobilité du bas du corps :

Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire en plus des étirements pour aider à détendre les ischio-jambiers tendus ?

Les étirements ne sont pas la fin lorsqu’il s’agit de relâcher les ischio-jambiers tendus. Vous pourriez vous demander, Le massage détendra-t-il les ischio-jambiers ? Certainement. “Le massage est un merveilleux moyen d’augmenter le flux sanguin, d’adoucir le tissu conjonctif et de restaurer une amplitude de mouvement saine”, explique Campbell, qui recommande particulièrement le massage thaïlandais à cette fin.

Les méthodes de libération auto-myofasciale comme le roulement de mousse et le roulement de balle peuvent également être très efficaces, ajoute-t-elle. Campbell dit qu’elle adore un exercice qu’elle appelle le «hammy smash roll» avec une balle de crosse ou une petite balle ferme similaire :

Asseyez-vous sur une surface ferme avec les pieds en surplomb, comme une chaise. Placez le ballon derrière une cuisse, niché dans le tissu des ischio-jambiers. Posez le poids de la jambe sur le ballon si vous pouvez le gérer. Étendez lentement la jambe, en écrasant la balle dans le tissu tout en allongeant le muscle le long de ce point de pression. Faites cela plusieurs fois et continuez à déplacer le ballon dans différentes zones pour découvrir où se trouvent les endroits noueux. Assurez-vous de respirer tout au long du processus pour aider à détendre vos tissus. Changez de jambe.

Combien de temps faut-il pour relâcher les ischio-jambiers tendus ?

En fin de compte, la cause de vos tendons aux ischio-jambiers affectera le temps nécessaire pour résoudre le problème.

“Si cela est dû à une blessure, la clé est lente et régulière, et cela peut prendre plusieurs mois pour restaurer une amplitude de mouvement complète”, explique Campbell. « Si les tissus sont raides à cause de l’exercice (douleurs et tensions post-entraînement), généralement un jour ou deux et la circulation sanguine détendront les choses. Si les muscles sont tendus et rigides, cela peut nécessiter un entretien régulier pour garder les choses agiles.

Alors soyez patient. Avec une pratique constante, vous pouvez progresser vers une sensation de souplesse…