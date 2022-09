Comment éteindre un clavier d’ordinateur portable

Un clavier est essentiel à la façon dont la plupart des gens utilisent un ordinateur portable, mais il n’est pas nécessaire tout le temps. Si vous avez un appareil à écran tactile et que vous ne prévoyez pas de taper pendant quelques heures, cela peut en fait faire plus de mal que de bien.

Heureusement, il existe un moyen simple de désactiver complètement le clavier de votre ordinateur portable. La plupart des gens ne voudront le faire que temporairement, et cela peut valoir la peine d’essayer si votre clavier ne fonctionne pas correctement.

Mais il existe également une option plus permanente, qui empêche le clavier de fonctionner même si vous redémarrez votre appareil. Les deux méthodes sont couvertes dans cet article et s’appliquent à Windows 10 et Windows 11.

Comment désactiver temporairement un clavier d’ordinateur portable

Pour désactiver temporairement le clavier de votre ordinateur portable, il vous suffit de désinstaller les pilotes nécessaires. Cela restera le cas jusqu’à ce que vous redémarriez l’appareil, auquel cas les pilotes seront automatiquement réinstallés :

Ouvrez le menu Démarrer et tapez “gestionnaire de périphériques” dans la barre de recherche Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis recherchez l’en-tête “Claviers” et double-cliquez dessus Vous devriez voir deux ou trois pilotes répertoriés ici. Faites un clic droit sur chacun d’eux et choisissez “Désinstaller” ou “Désinstaller l’appareil”

Anyron Copeman / Fonderie

C’est aussi simple que ça! Le clavier n’enregistrera plus aucune entrée tant que vous n’aurez pas redémarré votre ordinateur portable.

Comment désactiver définitivement le clavier d’un ordinateur portable

Naturellement, Microsoft rend un peu plus difficile la désactivation permanente du clavier. Pour ce faire, vous devrez désactiver la capacité de Windows à réinstaller automatiquement le pilote. Sans cela, le clavier sera de nouveau opérationnel à chaque redémarrage de votre appareil.

Voici comment désactiver définitivement votre clavier.

Ouvrez le menu Démarrer et tapez “stratégie de groupe” dans la barre de recherche Cliquez sur le résultat nommé “Modifier la stratégie de groupe” et la fenêtre de l’éditeur de stratégie de groupe locale devrait s’ouvrir Sous ‘Nom’, double-cliquez sur ‘Configuration de l’ordinateur’

Anyron Copeman / Fonderie

Ensuite, double-cliquez sur ‘Modèles d’administration’, puis ‘Système’ suivi de ‘Installation de périphérique’ Double-cliquez sur le dossier ‘Device Installation Restrictions’ Faites un clic droit sur l’option marquée “Empêcher l’installation de périphériques non décrits par d’autres paramètres de stratégie” et choisissez “Modifier” Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le cercle à côté de “Activé” pour le sélectionner et cliquez sur “OK” pour confirmer

Anyron Copeman / Fonderie

Dirigez-vous vers le Gestionnaire de périphériques et suivez les mêmes étapes que pour désactiver temporairement le clavier

C’est vraiment un changement permanent. S’il est possible que vous souhaitiez réactiver le clavier à l’avenir, ouvrez à nouveau l’éditeur de stratégie de groupe local et désactivez le paramètre “Empêcher l’installation d’appareils non décrits par d’autres paramètres de stratégie”. C’est votre dernière chance d’éviter un clavier définitivement désactivé.

Comment utiliser un clavier USB avec un ordinateur portable

Au lieu d’utiliser le clavier intégré à votre ordinateur portable, vous souhaiterez probablement connecter votre propre clavier externe à un moment donné.

Connecter une version USB à un ordinateur portable est vraiment aussi simple que de le brancher, à condition que votre ordinateur portable dispose du bon port. Les pilotes du matériel s’installeront automatiquement, puis vous serez prêt à partir. À moins que vous ne l’ayez désactivé de manière permanente, le clavier intégré continuera de fonctionner pendant que l’USB est branché.

Comment utiliser un clavier Bluetooth avec un ordinateur portable

Le processus pour un clavier sans fil n’est pas beaucoup plus difficile :

Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre ordinateur portable en vous rendant dans Paramètres > Appareils > Bluetooth et autres appareils Allumez votre clavier en vous assurant qu’il a suffisamment de batterie et qu’il est en mode appairage si nécessaire De retour sur votre ordinateur portable, cliquez sur “Ajouter Bluetooth ou un autre appareil”, puis sur “Bluetooth”. Il va maintenant rechercher votre appareil et, avec un peu de chance, trouver le clavier. Cliquez simplement dessus pour terminer la connexion

Vous envisagez un nouvel ordinateur portable ? Consultez notre guide du meilleur que vous puissiez acheter.

