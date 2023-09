Comment établir la confiance avec les travailleurs

J’ai grandi en tant qu’étranger, confronté à la discrimination raciale, religieuse et politique au sein de ma ville natale. Ces expériences m’ont mis au plus près des préjugés et de leurs origines. En entendant les gens répéter les stéréotypes qu’ils ont appris des histoires qu’ils regardaient à la télévision, dans les livres, les podcasts et les établissements d’enseignement, j’ai découvert que nos croyances les plus profondes commencent par la façon dont notre intelligence narrative est façonnée.

L’intelligence narrative est la capacité de créer des modèles et d’attacher un sens à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure à travers des histoires. Pensez à vos relations les plus aimantes et les plus fiables : vous êtes le gardien de leurs histoires, et eux sont les gardiens de la vôtre. La proximité que vous avez créée avec ces personnes s’est développée grâce au don du partage et de la divulgation d’histoires, créant ainsi un nouveau récit de sens et d’importance au sein de vos relations. La narration est la forme de communication la plus ancienne et a un pouvoir incroyable sur la façon dont nous adoptons des idées et construisons des relations.

S’intéresser à l’intelligence narrative

Lorsque nous entendons une histoire, l’activité neuronale de notre cerveau est multipliée par cinq. Cette caractéristique incroyable de la narration est le résultat de deux processus cognitifs. Premièrement, le transport narratif – un phénomène étudié et inventé par les chercheurs TC Brock et MC Green, vous plonge dans une histoire. Votre cerveau crée des visuels à partir de l’histoire racontée, vos sens et vos émotions s’enflamment, et vos valeurs et croyances évoluent avec le récit. Essentiellement, vous adoptez les thèmes et les valeurs de cette histoire comme les vôtres. Ce processus crée une confiance avec le conteur.

Le deuxième processus, le couplage neuronal, provoque le déclenchement des neurones de votre cerveau de la même manière que le conteur, créant ainsi une connexion et encore plus de confiance avec le conteur. Lorsque nous entendons une histoire émotionnellement captivante, une plus grande partie de notre cerveau s’engage, déclenchant de l’empathie, améliorant notre mémoire et notre rappel, et libérant l’ocytocine, l’hormone des câlins. Notre cerveau vit et a soif d’histoires parce qu’elles se sentent bien et engagent simultanément un grand nombre de nos sens.

Raconter des histoires pour améliorer le leadership

Le leadership, c’est raconter une histoire avec un objectif. Les histoires sont bien plus efficaces pour persuader parce que les gens sont psychologiquement insensibles aux seuls chiffres. Les histoires fournissent le lien émotionnel nécessaire pour rendre les concepts abstraits personnels et influents.

L’établissement de la confiance à travers l’histoire a un impact considérable sur le comportement et incite les gens à agir. De nombreuses études d’impact social mettent en évidence cet effet de l’histoire sur le comportement – depuis l’impact du roman La Case de l’oncle Tom sur les mouvements abolitionnistes et l’institution de l’esclavage jusqu’aux enfants qui regardent Rue Sésame ayant en moyenne 11 % de plus en termes d’éducation. réalisationà des millions de riziculteurs incités à utiliser moins de pesticides sur les cultures grâce à un feuilleton de 104 épisodes opéra. L’histoire est le moyen le plus rapide d’instaurer la confiance et d’inciter les gens à agir.

J’aide les dirigeants des organisations à adopter nouvelles histoires et des pratiques en matière de pouvoir et de leadership pour créer une meilleure équité et innovation au sein de leurs relations de travail. Les dirigeants les plus désengagés et méfiants ont également de mauvaises pratiques en matière d’intelligence narrative. Il n’existe pas de vision commune de la raison pour laquelle l’organisation existe, de la manière dont ses objectifs profitent aux employés individuels ou d’un récit expliquant pourquoi leurs actions quotidiennes sont importantes.

Pratiques clés pour améliorer votre intelligence narrative

Pour améliorer votre confiance grâce à l’intelligence narrative, voici cinq pratiques essentielles que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd’hui :

Prenez conscience des récits sociaux et culturels qui façonnent vos expériences vécues et celles des autres : La race, la classe sociale, la sexualité, le genre, la religion, la nationalité et bien d’autres identités sont profondément façonnées par les récits historiques et politiques. Les préjugés et les malentendus sont causés par des récits stéréotypés et mal informés sur différentes identités. Pour pouvoir communiquer avec des personnes qui ne vous ressemblent pas, instaurer la confiance et les diriger, vous devez comprendre ces récits, où ils apparaissent, quels impacts ils ont et comment vous y participez. Une façon d’y parvenir consiste à incorporer des articles et des livres offrant une description plus large et plus précise de l’histoire et de la manière dont ces problèmes sociaux ont été façonnés. Ce liste Réfléchissez à vos récits personnels et organisationnels : Documentez vos moments charnières et changeants en tant que professionnel et dans votre vie personnelle. Traitez le qui, quoi, quand, où et pourquoi de ces expériences. Examinez les croyances et les récits que vous avez autour de vos propres capacités et comment ils apparaissent dans les histoires que vous croyez sur vos capacités de leadership. En identifiant les faux récits qui créent des croyances limitantes sur votre style de leadership, vous pouvez commencer à faire des choix et des décisions plus conscients et plus responsabilisants. Vous pouvez inspirer votre entourage avec une conviction plus précise d’une vision. Pour commencer ce voyage d’introspection, asseyez-vous dans un espace calme et écrivez pendant cinq minutes en réponse à la question suivante : Quelle est ma relation au pouvoir ? Quel pouvoir ai-je avec les différentes identités que je détiens ? Comment puis-je exprimer ce pouvoir au quotidien à travers ce que je dis, ce que je fais et ce à quoi je crois avoir droit ? Effectuer un audit d’histoire : Vous êtes une extension des histoires auxquelles vous vous exposez. Entendre des histoires et des perspectives différentes des vôtres améliorera votre pensées divergentes Pratiquez et collaborez : Construisez des métaphores, des exemples et des parcours narratifs dans vos communications et partagez-les oralement ou sous forme écrite avec votre public cible et vos pairs pour obtenir des commentaires. Rincer et répéter. La pratique d’une compétence améliore votre confiance, clarifie ce qui résonne émotionnellement et émeut les gens, et vous donne de nouvelles perspectives sur la façon de mieux construire des histoires dans ce processus collaboratif. Associez les histoires à l’action : Un bon récit ne contribue à instaurer la confiance que s’il est fondé sur la vérité et non sur des mensonges. Une histoire destinée à vendre une vision doit être accompagnée d’actions qui soutiennent la vision et donnent suite aux promesses faites aux personnes à qui l’histoire est racontée. Autrement, la confiance est rompue et l’histoire est utilisée pour manipuler et non pour inspirer des résultats équitables.

Les nombreux changements et problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu’individus et en tant que collectif suscitent une incertitude et une anxiété croissantes. Nous avons besoin de grands dirigeants et de leurs idées pour être à l’avant-garde de ce changement sociétal massif. Des dirigeants qui exploitent leur intelligence narrative pour apporter une visibilité critique et une adhésion à leurs idées pour construire les relations saines nécessaires à la mise en œuvre de leurs idées qui brisent le statu quo.