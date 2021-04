Il n’y a plus de doute sur la multitude de bienfaits de l’exercice physique sur la santé humaine. Mais cette corrélation est le résultat de plusieurs siècles de recherche médicale. Dans la Grèce antique, il y avait déjà une prise de conscience de la nécessité de prendre soin de son corps pour rester en bonne santé. En son temps, Hippocrate (460-377 av.J.-C.) a essentiellement fait allusion à cette équation affirmant que l’exercice est un facteur d’équilibre entre la force que nous dépensons et celle que nous absorbons. Pour lui, la santé passe par l’équilibre entre quatre éléments: «le sang, la lymphe, la bile noire et la bile jaune». Cette notion d’équilibre entre les éléments se retrouve également chez Aristote (384-322 avant JC) pour qui «l’âme souffre lorsque le corps est malade ou traumatisé, tandis que le corps souffre lorsque l’âme souffre».

La médecine s’implique

Le lien entre la santé et la médecine est apparu pour la première fois sous l’Empire romain grâce à Galien (130-199 après JC). Ce médecin de l’école de gladiateurs de Pergame a intégré la pratique de la gymnastique à la médecine préventive et thérapeutique. Il a différencié les «exercices actifs» en trois catégories: ceux nécessitant de la force, ceux nécessitant de la vitesse et les violents. Ces notions n’ont pas évolué davantage jusqu’à la Renaissance.

Un lien entre la respiration et l’activité physique

La Renaissance a été marquée par la recherche sur l’anatomie. Au cours de l’étude du corps humain, les médecins ont progressivement fait le lien entre respiration et exercice musculaire. En 1780, Lavoisier démontre que «la respiration est combustion» et montre dans les «Mémoires de l’Académie des Sciences, 1789-1790» que plus l’activité physique est intense, plus le corps consomme d’oxygène. Cependant, le mécanisme musculaire est resté inconnu des scientifiques de l’époque.

La naissance de la médecine du sport

L’éducation physique a commencé à faire son chemin dans les écoles vers 1820, avec une école de gymnastique ouverte pour les enfants à Berlin, en Allemagne en 1811 et des programmes suédois à partir de 1813. D’autres pays européens ont emboîté le pas avec des objectifs englobant souvent la formation de soldats et de professionnels, ainsi que la bonne santé des citoyens en général.

La médecine en tant que discipline évolue et les facultés commencent à proposer des cours de médecine du sport, l’Allemagne faisant à nouveau les premiers pas en Europe en 1911. D’autres fédérations et associations emboîtent le pas dans d’autres pays tandis que la première école spécialisée en médecine du sport voit le jour en Milan, Italie en 1958. Depuis, la recherche sur le sport n’a cessé de se diversifier, que ce soit pour améliorer les performances des athlètes ou pour préserver la santé des individus.

