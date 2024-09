Comment et pourquoi utiliser le nouveau point d’accès instantané et le transfert d’appel d’Android

Il a fallu du temps, mais Google a finalement trouvé comment faire en sorte que vos téléphones et tablettes Android communiquent entre eux et collaborent ensemble, tout comme le font les appareils Apple et Samsung. Cette fonctionnalité, appelée services multi-appareils, a fuité depuis des lustres, a été officiellement annoncée en mai et n’a commencé à fonctionner pour moi que ces derniers jours.

Cette intégration entre appareils comporte actuellement deux aspects : le point d’accès et les appels. L’idée est que, tant que vos deux téléphones sont connectés au même compte Google, ils font partie du même groupe et peuvent partager un point d’accès instantané ou un appel vidéo lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre, sans configuration ni mot de passe. Et contrairement aux solutions d’Apple ou de Samsung, vous n’avez pas besoin d’avoir des appareils d’une marque spécifique ; cela devrait fonctionner sur tous les téléphones Android, quelle que soit la marque (bien que nous sachions que le point d’accès instantané ne fonctionnera pas avec les appareils Samsung, malheureusement).

D’après mon expérience, l’implémentation multi-appareils de Google sur Android se fait instantanément et de manière transparente. Je n’arrive pas à croire que cela ait pris autant de temps, mais je suis content que cela fonctionne maintenant !

Pourquoi cette intégration multi-appareils est importante

Edgar Cervantes / Android Authority

Si vous êtes en déplacement et que vous avez une connexion de données sur votre téléphone, mais que vous transportez une tablette Android uniquement compatible Wi-Fi (ou un autre téléphone Android), vous devez saisir le téléphone principal, activer le point d’accès, puis passer à la tablette et utiliser Internet. La première fois que vous faites cela, vous devez également sélectionner manuellement le réseau du point d’accès sur votre tablette et saisir le mot de passe avant de vous connecter. Ce n’est pas si fastidieux, mais ce n’est pas non plus si simple, n’est-ce pas ? Du moins pas lorsque ces smartphones sont censés être suffisamment intelligents et partager ces informations en coulisses. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous devez tout éteindre manuellement pour éviter de vider vos batteries.

Et si vous pouviez vous connecter à un point d’accès sans jamais toucher ou déverrouiller votre téléphone principal pour lancer le partage de connexion ?

Un autre obstacle se présente lorsque vous participez à un appel vidéo sur votre téléphone et que vous souhaitez passer à un autre écran, peut-être plus grand, comme celui d’une tablette. Vous devez vous déconnecter de l’appel, puis le rejoindre, ou simplement mettre fin à l’appel et le relancer sur l’autre appareil. Ce n’est pas non plus une solution intelligente ou intuitive.

L’intégration entre appareils résout ces problèmes en permettant à vos téléphones et tablettes de communiquer entre eux en arrière-plan lorsqu’ils sont à proximité. Vous pouvez diffuser un appel vidéo sur un autre appareil ou lancer un point d’accès et vous y connecter depuis votre téléphone ou tablette secondaire sans jamais toucher ou déverrouiller le téléphone ou la tablette principal. Sympa, non ?

Comment activer les services multi-appareils Pour activer les services multi-appareils, vous devez effectuer cette opération sur tous vos appareils Android pour s’assurer qu’ils puissent tous bénéficier de cette nouvelle intégration (consultez les captures d’écran pour les instructions étape par étape). Aller à Paramètres > Google > Tous les services > Services multi-appareils Robinet Suivant pour configurer des services multi-appareils. Robinet D’accord pour rejoindre un groupe de vos appareils sous le même compte Google.

Une fois cela fait, vous verrez les paramètres des services multi-appareils, qui incluent Diffusion d’appel et Partage Internet. Assurez-vous que ces deux options sont activées si vous souhaitez utiliser les deux fonctionnalités, ou désactivez l’une d’elles si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez également voir tous les groupes de comptes dont votre appareil fait partie (si vous avez plusieurs comptes Google sur votre téléphone comme moi), tous les appareils qui font partie de chaque groupe et modifier le nom sous lequel votre appareil apparaît dans ces groupes.

Et voilà, en gros. Répétez cette opération sur chaque téléphone et tablette que vous possédez pour les ajouter au même groupe. Une fois cette opération effectuée, il ne vous reste plus qu’à vous retrouver dans une situation où le multi-appareil est nécessaire, et il apparaîtra tout seul.

Comment rejoindre un point d’accès instantané avec des services multi-appareils

Rita El Khoury / Android Authority

Il existe deux façons pour votre téléphone ou tablette secondaire de rejoindre un point d’accès instantané à partir de votre appareil principal. La première consiste en une notification automatique qui s’affiche de manière assez fiable pour moi à chaque fois que je déverrouille mon téléphone hors ligne lorsque je suis à proximité de mon téléphone connecté.

La notification me demande simplement si je souhaite utiliser le point d’accès de mon téléphone principal et en cliquant Connecter déclenche le processus de point d’accès instantané et s’y connecte (les trois premières captures d’écran ci-dessous). Cela fonctionne à la fois pour les réseaux de données et Wi-Fi, bien que cela soit évidemment plus utile pour les données – il sera toujours préférable de simplement partager les informations d’identification du réseau Wi-Fi avec votre appareil secondaire et de vous connecter directement à ce réseau. Sur le téléphone principal, vous verrez une notification (capture d’écran la plus à droite ci-dessous) vous informant que vous fournissez maintenant des données à un autre appareil. Ensuite, lorsque vous avez terminé, appuyez simplement sur le Déconnecter option dans la notification sur votre appareil secondaire et boum ! Le hotspot s’arrête et tout redevient normal.

Si vous ne recevez pas la notification automatique, ce qui est très rare pour moi, vous pouvez simplement parcourir manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles et vous devriez voir votre téléphone principal comme un réseau optionnel, en haut, avec une icône de téléphone à côté. Appuyez dessus pour lancer le même processus de point d’accès instantané.

Comment diffuser un appel vidéo sur votre deuxième téléphone ou tablette Le deuxième aspect des services multi-appareils est la possibilité de déplacer un appel vidéo d’un appareil à un autre, par exemple de votre téléphone à votre tablette ou vice-versa. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Casting en haut à droite pendant un appel vidéo Google Meet, et vous devriez voir une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez transférer l’appel vers d’autres appareils. Dans cette liste, vous trouverez vos appareils à proximité et vous pourrez en choisir un.

Une fois cette opération effectuée, l’appareil récepteur ouvre automatiquement Meet, charge l’écran de l’appel vidéo et vous demande de confirmer le transfert. Sélectionnez Basculez ici, et c’est fait. Vous prenez maintenant l’appel depuis votre deuxième appareil, tandis que votre appareil principal affiche un avis expliquant que l’appel a été transféré.

Un début prometteur pour la continuité et l’intégration multiplateforme à la manière d’Apple J’utilise ces astuces multi-appareils depuis quelques jours en voyage et pour couvrir l’IFA à Berlin. Et j’adore cette nouvelle astuce magique. Mon Pixel 9 Pro XL dispose d’une connexion de données grâce à l’itinérance dans toute l’UE, mais mon Pixel 9 Pro Fold n’en a pas, et au lieu de prendre le Pro XL et d’activer et de désactiver le point d’accès chaque fois que je veux utiliser l’écran plus grand du Pro Fold, je prends simplement le Fold et je lance un point d’accès instantané, puis je le désactive lorsque j’ai terminé ; je n’ai pas besoin de toucher le Pro XL ou de le déverrouiller. Facile comme bonjour. J’imagine que ce sera tout aussi transparent lorsque j’utiliserai une tablette lorsque je ne suis pas connecté au Wi-Fi. Je n’ai plus besoin de m’inquiéter de la lourdeur des points d’accès manuels.

D’une certaine manière, la simplicité de cette fonction me rappelle Fast Pair. Aujourd’hui, je considère comme acquis que mes écouteurs s’associent parfaitement à mon nouveau téléphone Android ou que je passe d’un appareil à l’autre. Mais il fut un temps où ce n’était pas possible et où je devais les associer manuellement.

L’intégration entre appareils me rappelle Fast Pair. C’est intelligent, rapide et transparent.

Les services multi-appareils sont le genre de transition transparente qui fonctionne et vous fait vous demander pourquoi nous avons dû attendre aussi long pour le voir sur Android stock. Mais mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas ? Et oui, certaines marques avaient leur propre version dans leur skin Android, mais cela se limitait à leurs téléphones uniquement. Le fait que Google l’ait déployé sur tout Android est un avantage pour tous, en particulier pour ceux d’entre nous qui utilisent des téléphones et/ou des tablettes de plusieurs marques.

Bientôt, j’espère que la configuration manuelle ne sera plus nécessaire et que les services multi-appareils seront activés dès la sortie de la boîte pour vos téléphones ou tablettes. Ou du moins une partie du processus de configuration initiale du téléphone.

Et maintenant que c’est fait, j’ai hâte de voir ce que Google prépare d’autre en matière de fonctionnalités multi-appareils. Copier-coller sur plusieurs appareils, partage instantané de médias sans avoir à accepter manuellement sur le deuxième téléphone (nos propres détectives nous ont dit que Google travaillait sur Quick Share multi-appareils), et peut-être que d’autres options apparaîtront bientôt pour faciliter l’intégration entre plusieurs appareils Android, quelle que soit la marque. J’aimerais voir ça.