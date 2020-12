Des chercheurs de l’Université Northwestern (NU) ont découvert qu’en étudiant les trois «saveurs» impliquées dans une supernova, ils ont débloqué plus d’indices sur comment et pourquoi les étoiles meurent.

Contrairement à la pratique passée consistant à simplifier les études en étudiant une saveur tout en ignorant les deux autres, les chercheurs de la nouvelle étude ont créé une simulation non linéaire d’une «conversion rapide» lorsque trois saveurs neutrino sont présentes, où une conversion rapide est marquée par les neutrinos interagissent et changent de saveurs.

Ils ont supprimé l’hypothèse selon laquelle les trois saveurs de neutrinos, les neutrinos muons, électroniques et tau, ont la même distribution angulaire, leur donnant à chacun une distribution différente.

Une configuration à deux saveurs du même concept examine les neutrinos électroniques et les neutrinos «x», dans lesquels x peut être des neutrinos muons ou tau et où les différences entre les deux sont insignifiantes.

Lorsqu’un nombre énorme de neutrinos sont envoyés en carénage lors de l’explosion massive d’une supernova à effondrement du cœur, ils commencent à osciller. Les interactions entre neutrinos modifient les propriétés et les comportements de l’ensemble du système, créant une relation couplée.

Par conséquent, lorsque la densité des neutrinos est élevée, une fraction des neutrinos échange des saveurs. Lorsque différentes saveurs sont émises dans différentes directions au plus profond d’une étoile, les conversions se produisent rapidement et sont appelées «conversions rapides».

Fait intéressant, la recherche a révélé qu’à mesure que le nombre de neutrinos augmente, leurs taux de conversion augmentent également, quelle que soit leur masse, rapporte l’agence de presse Xinhua.

«Nous essayons de convaincre la communauté que lorsque vous tenez compte de ces conversions rapides, vous devez utiliser les trois saveurs pour les comprendre», a déclaré l’auteur principal Manibrata Sen, chercheur postdoctoral actuellement basé au NU sous le Réseau des neutrinos, nucléaire Programme d’astrophysique et de symétries à l’Université de Californie – Berkeley.

« Une bonne compréhension des oscillations rapides peut en fait expliquer pourquoi certaines étoiles explosent à partir de supernovas. »

Dans la prochaine étape, les chercheurs espèrent rendre leurs résultats plus génériques en incluant des dimensions spatiales en plus des composantes de l’élan et du temps.

L’étude a été publiée dans la revue Physical Review Letters.