Comment et pourquoi le plafond salarial de la LNH pourrait encore voir une augmentation plus importante cette intersaison

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a semblé verser un seau d’eau froide le week-end dernier à l’idée que le plafond salarial de l’année prochaine obtienne une augmentation significative, affirmant que l’augmentation ne serait probablement que de 1 million de dollars pour 2023-2024.

C’est un coup de pied dans le ventre pour les agents libres en attente et le grand nombre d’équipes qui sont plafonnées, regardant la réalité d’une deuxième augmentation consécutive de 1 million de dollars et d’un total cumulé de 2 millions de dollars sur cinq saisons.

Mais en parlant aux joueurs et aux sources de la ligue cette semaine, le nombre ne semble pas définitif – du moins pas encore.

Certains dans la ligue estiment que le plafond pourrait augmenter entre 10 et 12 millions de dollars au cours des trois prochaines années, en fonction des revenus. S’il n’augmente que de 1 million de dollars cette année parce que les joueurs doivent encore des paiements d’entiercement aux propriétaires, cela pourrait signifier de fortes augmentations les deux années suivantes, créant des conditions de jeu inégales pour les agents libres cette année par rapport à 2024 et 2025.

Les prochaines semaines sont essentielles dans les négociations pour voir s’il pourrait y avoir une marge de manœuvre pour régler ce problème avant que les chiffres ne soient annoncés autour du repêchage de la LNH.

« Je ne fermerai pas automatiquement la porte à cela », a déclaré le nouveau directeur général de l’AJLNH, Marty Walsh, lors de l’émission The Athletic Hockey Show cette semaine.

Nous voyons déjà l’impact que cela aura si la ligue a une augmentation de plafond de 1 million de dollars suivie de ce que Bettman appelle une « augmentation de plafond plus normale » en 2024 et 2025. Le défenseur Vladislav Gavrikov a signé un contrat de deux ans (5,875 millions de dollars en moyenne). valeur annuelle) avec les Kings mercredi. L’équipe cherchait à prolonger le contrat à plus long terme, mais l’agent Dan Milstein a poussé à plus court terme afin que Gavrikov puisse réintégrer le marché lorsque le plafond aura fait un bond significatif.

Cela pourrait être une tendance en agence libre cette année. Son collègue Pierre LeBrun a rapporté mercredi que Jesper Bratt des Devils pourrait avoir un accord similaire à court terme en tête et que les Canadiens ont réussi à faire signer Cole Caufield à long terme.

Vous devez également vous demander comment cela affectera les négociations avec la superstar des Maple Leafs Auston Matthews, qui a encore un an avant de devenir agent libre sans restriction, mais sera éligible pour signer une prolongation le 1er juillet. Sebastian Aho des Hurricanes est entre autres dans cette position.

Un protocole d’accord dans la convention collective actuelle stipule que le plafond ne peut augmenter que de 5% par an, donc s’il augmente de 1 million de dollars pour la saison prochaine, voici comment il pourrait augmenter à partir de là:

2022-2023 : 82,5 millions de dollars

2023-2024 : 83,5 millions de dollars

2024-2025 : 87,7 millions de dollars

2025-2026 : 92,1 millions de dollars

Cela n’atteint pas tout à fait l’estimation de 10 à 12 millions de dollars sur trois ans, mais un agent et un directeur général ont tous deux souligné que la ligue et la NHLPA peuvent toujours convenir d’un plus grand nombre malgré le protocole d’entente.

Il y a plusieurs UFA notables cet été, de Patrick Kane et Ryan O’Reilly à Vladimir Tarasenko. Il y a d’autres vétérans dans la trentaine comme Alex Killorn, qui veut rester à Tampa Bay, et Luke Schenn. Ces joueurs pourraient profiter de chaque bosse du marché. Même s’il s’agit d’un million de dollars supplémentaires en plafond, cela représente 64 millions de dollars de plus à faire circuler au lieu de 32 millions de dollars de plus, répartis sur 32 équipes.

« J’ai certainement parlé à des joueurs qui sont (en attente d’UFA), et ils sont préoccupés par cela », a déclaré Walsh. « Quelques joueurs m’appellent chaque semaine à ce sujet, me demandant ce qui se passe – parce qu’ils sont des agents libres et qu’ils sont assez bien connus, et certains d’entre eux veulent rester avec l’équipe avec laquelle ils sont. Et je pense que si vous êtes une équipe et que vous avez un bon noyau de joueurs, et que certains de ces joueurs (de) votre noyau sont des agents libres sans restriction et qu’ils vont sur le marché libre, vous ne voulez pas les perdre.

Alors pourquoi le plafond ne peut-il pas être plus élevé la saison prochaine ? Et quel est le hold-up dans la ligue sachant quelle sera exactement la limite supérieure ?

Pour répondre à cela, nous devons approfondir un peu l’entiercement.

Le système d’entiercement de la LNH a un certain pourcentage d’argent prélevé sur les chèques de paie des joueurs et conservé (en entiercement) jusqu’à ce que la ligue sache quel est le revenu total pour une saison. Les joueurs reçoivent alors généralement tout ou partie du séquestre à la fin de l’année, en fonction des revenus réels. Mais après la pandémie, les joueurs avaient accumulé une dette d’entiercement de 1,1 milliard de dollars envers les propriétaires. Cela devait être remboursé, selon l’ABC, avant que la répartition 50-50 des revenus liés au hockey ne soit égalisée ou que le plafond puisse augmenter de plus d’un million de dollars par saison.

Mais la dette des joueurs devrait être réduite à seulement 70 millions de dollars d’ici la fin de la saison, soit environ 94% payés.

Bettman a indiqué qu’il y avait encore des «fèves» à compter dans les semaines à venir sur les revenus liés au hockey, et la finale de la Coupe Stanley se poursuit. Selon le nombre de « haricots » comptés, y a-t-il un moyen de combler cet écart d’endettement ? Walsh a déclaré qu’ils calculaient également les revenus des saisons 2019-20 et 2020-21, qui seraient ajoutés au mélange.

« Vous pouvez faire un argument hypothétique selon lequel d’ici octobre, lorsque la rondelle tombera sur la saison, la dette d’entiercement sera complètement remboursée », a déclaré un agent vétéran. L’athlétisme. « Pour moi, c’est une question très simple. Nous savons que le plafond augmente, selon les propres projections conservatrices de la ligue, d’environ 12 millions de dollars sur trois ans. Même s’il n’augmente que de 1 million de dollars cette année, il augmentera ensuite de 12 millions de dollars au cours des prochaines années. Pouvons-nous lisser davantage et le rendre proportionnel chaque année ? »

Sinon, vous pouvez voir pourquoi un joueur comme Gavrikov va signer pour un ou deux ans. Si le plafond augmente de 10 millions de dollars d’ici 2025, cela représente 320 millions de dollars d’espace de plafond supplémentaire qui seront disponibles lorsqu’il réintégrera l’agence libre.

Bettman a déclaré que la seule façon de lisser l’augmentation du plafond est que les joueurs remboursent la dette, ce qui signifierait une augmentation des paiements de séquestre. C’est un « non partant » avec des joueurs, a déclaré un vétéran. Ils se sont battus pour un plafond d’entiercement de 6% dans la dernière convention collective et n’en bougent pas, même si cela augmenterait le plafond de la saison prochaine.

Walsh a déclaré qu’ils étaient ouverts à trouver d’autres solutions.

«Nous traversons tous les chiffres. Cela nous donnera une image claire des dettes restantes », a-t-il déclaré. « Et à ce stade, je pense que ce que vous faites, c’est de peser la dette par rapport au séquestre pour voir s’il y a de la place dans le système de séquestre actuel pour pouvoir augmenter le plafond salarial. C’est une négociation entre nous et la ligue. Et si nous pouvons résoudre ces chiffres, espérons-le dans une semaine ou deux, nous comprenons qu’il pourrait y avoir de la place là-bas.

Si le plafond devait augmenter encore un peu plus, disons de 2 millions de dollars à 84,5 millions de dollars, cela augmenterait également le potentiel pour les deux années suivantes. Même sans un accord pour dépasser les 5% d’augmentations les deux saisons suivantes, cela se rapprocherait de l’estimation de 12 millions de dollars en trois ans :

2022-2023 : 82,5 millions de dollars

2023-2024 : 84,5 millions de dollars

2024-2025 : 88,7 millions de dollars

2025-2026 : 93,2 millions de dollars

« Ce serait comme recevoir un cadeau de Noël en avance », a déclaré Wild GM Bill Guerin.

Le Wild est l’une des nombreuses équipes qui sont confrontées au plafond la saison prochaine, en partie à cause de 14,7 millions de dollars de plafond mort suite au rachat de Ryan Suter et Zach Parise. Ils ont 8 millions de dollars pour re-signer le gardien Filip Gustavsson ainsi que plusieurs autres agents libres. Des prétendants comme le Lightning, les Bruins et les Golden Knights ont également peu de place à revendre.

« Cela aiderait une tonne de joueurs », a déclaré un joueur vétéran et représentant de la NHLPA. «Nous avons accumulé une grande partie de cette dette et nous nous en sortons très bien maintenant en tant que ligue, alors j’espère que nous pourrons l’augmenter un peu plus. D’après ce qu’on m’a dit, c’est entre 1 million et 1,5 million de dollars. Mais nous savons que… l’été prochain, le 1er juillet prochain, ce sera, je pense, une augmentation d’environ 5 millions de dollars.

Si les joueurs ne bougent pas sur l’entiercement et que tout le comptage des haricots ne s’additionne pas, existe-t-il d’autres moyens de combler l’écart ? Un agent a suggéré une lettre d’accompagnement, en dehors de l’ABC, pour imposer une taxe aux joueurs pour leurs premiers chèques la saison prochaine afin de rembourser la dette.

« Une taxe parallèle en gros », a déclaré un autre agent. « Juste un autre sur les chèques de paie des joueurs. Ce serait donc comme si vous répartissiez… 70 millions de dollars sur les 1 000 joueurs. Puis récupérez-le plus tard, comme un prêt. Mais, les joueurs devraient approuver cela. La majorité des joueurs sont déjà signés. Pourquoi ces gars voudraient-ils le faire parce que le plafond ne les affecte pas cet été ? »

Un joueur avait une suggestion plus créative :

« Nous allons mettre un gros logo sur notre dos ou quelque chose comme ça », a-t-il plaisanté. « Cela peut couvrir les 70 millions de dollars. Au lieu des barres de nom, nous mettrons quelque chose d’autre comme Toyota sur votre dos. Tout ce qui fonctionne.

Les deux prochaines semaines seront cruciales à cet égard, à la fois pour recevoir les calculs finaux sur les revenus liés au hockey et pour toute négociation pouvant être déclenchée par la LNH et l’AJLNH. Un certain nombre de balayages lors des séries éliminatoires de cette année ont-ils généré moins de revenus ? Ou le fait que c’est Florida-Vegas en Finale de la Coupe Stanley ?

Il semble plus que probable qu’il ne s’agira que d’une augmentation de 1 à 1,5 million de dollars à ce stade, mais beaucoup espèrent encore. Après tout, dans la même séquence où le plafond de la LNH a augmenté de 2 millions de dollars (2,4 %), le plafond de la NFL a augmenté de 19,4 % et le plafond souple de la NBA de 22,8 %.

« Le fait est que les changements de plafond, par définition, sont inextricablement liés au montant de l’entiercement », a déclaré Bettman. « Et il est probablement plus sûr de dire que nous allons vivre avec l’accord qui a été négocié en dernier, et c’est ce qu’il est. »

(Photo du sous-commissaire de la LNH Bill Daly et du commissaire Gary Bettman : Ethan Miller / Getty Images)