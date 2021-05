Comment et pourquoi arrêter les pensées négatives excessives

Lorsque la psychothérapeute Nancy Colier a décidé d’écrire un livre sur la dépendance à la pensée, les gens lui ont dit que la prémisse était absurde. Une personne l’a qualifié de «ridicule». Un autre a dit: « Rien n’est possible sans réfléchir! » Un ami a demandé moqueur: «Alors, je devrais faire face à un mur vide et fredonner Om pour le reste de ma vie? La vie est courte … je veux y être!

C’était, écrit Colier, comme si les gens pensaient que penser était la vie.

« Ne peut pas arrêter de penser: comment abandonner l’anxiété et se libérer de la rumination obsessionnelle » (New Harbinger Publications, 160 pp.) N’est pas un livre anti-pensée, a-t-elle dit, mais un effort pour aider les gens à se libérer de la rumination obsessionnelle, les pensées de soi catastrophiques et négatives qui ont tourmenté nombre de ses clients au cours de ses 25 années de pratique.

«L’idée de séparer ou de créer un peu de distance par rapport aux pensées qui se passent dans notre esprit est tellement dérangeante pour notre identité fondamentale et la façon dont nous sommes conditionnés et tout ce que nous savons», a-t-elle déclaré. « Le livre n’est pas destiné à abandonner la réflexion. Nous ne pouvions pas, nous ne voudrions pas. C’est délicieux. C’est délicieux. Il fait la liste d’épicerie, mais il assouplit l’identification que nous sommes nos pensées. C’est ce qui amène le Souffrance. »

USA TODAY a parlé avec Colier de son nouveau livre et de la façon dont les gens peuvent prendre le contrôle de leur pensée plutôt que d’être gouvernés par elle.

Question: Vous dites au lecteur à plusieurs reprises: « Vous n’êtes pas vos pensées. » Si vous n’êtes pas vos pensées, qui êtes-vous?

Nancy Colier: Cela devient intéressant parce que nous sommes hors du contenu de mes pensées brillantes ou terribles. Alors, qui écoute les pensées? … Quelle est cette prise de conscience dans laquelle les pensées tirent? Nous commençons à remarquer les lacunes, les silences, lorsque la pensée ne nous saisit pas, lorsque nous ne nous occupons pas de la pensée. Et ce silence commence à avoir un son qui lui est propre. Cela commence à être un lieu, une destination. Au début, nous sommes terrifiés. L’esprit revient et dit: « Oh, où suis-je allé, où suis-je allé, où suis-je allé? Je suis en train de penser, donc si je ne pense pas, je n’existe pas. »

Mais avec la pratique, nous commençons à connaître les écarts, les espaces entre les pensées, plus intimement et avec moins de peur. Et puis ce qui se passe avec le temps, c’est ce lieu d’être le témoin de la pensée, ce qui peut aller vers les pensées ou s’éloigner des pensées, cela devient moi. Cela devient qui nous sommes. Et c’est le changement profond lorsque nous ne sommes plus complètement identifiés aux pensées et que nous sommes cet espace qui peut également déterminer ce qui est bon pour moi, où est-ce que je veux bouger? Et où est-ce que je ne veux pas déménager? Et la pensée ne fait que se déplacer, mais l’espace dans lequel elle se déplace est cette sorte de présence éternelle.

Q: Vous dites que vous étiez convaincu que la cause principale de votre souffrance venait de votre propre esprit.Mais qu’en est-il des personnes qui sont blessées ou lésées à plusieurs reprises, dont les causes de la souffrance sont externes? Ce livre est-il applicable aux personnes qui, par exemple, sont systématiquement opprimées?

Colier: La souffrance n’est pas entièrement imaginaire dans notre esprit. Et je dirais que ces deux choses peuvent se poursuivre simultanément, que nous nous attaquons aux choses vraiment terribles qui se produisent dans notre société en général, dans nos vies, et nous pouvons être conscients en même temps, en demandant: «Où créons-nous plus de souffrance dans notre esprit avec ça? » Ils continuent ensemble.

Si j’ai fait tout ce que je peux pour aujourd’hui pour que quelque chose se produise pour le changement, dois-je rentrer à la maison et rejouer l’horreur encore et encore et encore et encore comme une sorte de moyen que je continue à aider, une sorte de fantaisie que je dois cela à la situation qui se passe? C’est là que nos pensées commencent à créer de la souffrance face aux véritables injustices qui se produisent.

Q: vousécrivez que l’auto-assistance résout le mauvais problème, d’autant plus qu’elle essaie de transformer les mauvaises pensées en bonnes pensées. Pouvez-vous expliquer cela?

Colier: Tant que nous croyons toujours que notre bien-être dépend du contenu de nos pensées, nous sommes toujours emprisonnés. Nous sommes toujours coincés.

Ce que j’essaie de faire, c’est de déplacer le cadran un peu plus loin, c’est-à-dire … votre bonheur, votre bien-être, votre paix en fin de compte ne dépendent pas de la façon dont vos pensées encadrent quelque chose. C’est là que nous commençons à rencontrer une vraie liberté. Bien sûr, nous préférons avoir des pensées heureuses. Il n’y a pas de doute, mais que signifierait-il si notre véritable bien-être ne reposait pas sur cela? Ensuite, chaque fois qu’une pensée négative passait, nous ne serions pas, « Ah, maintenant mon humeur doit être négative. » Cela offre une vraie libération.

Q:Le but n’est-il pas alors de remplacer la haine de soi par des pensées positives, mais d’arrêter d’y croire?

Colier: La raison pour laquelle je dis que nous ne les remplaçons pas simplement par de bonnes pensées est que lorsque les choses deviennent difficiles, cela ne fonctionne pas. C’est comme mettre un chapeau sur des cheveux sales.

Q: Vous écrivez sur la façon dont les gens passent beaucoup de temps à revoir leur blessure, surtout lorsqu’ils n’ont pas eu l’empathie dont ils avaient besoin au moment de la blessure. Pouvez-vous expliquer la différence entre se montrer empathique et revisiter quelque chose de douloureux d’une manière à notre détriment?

Colier: C’est tellement délicat avec la douleur parce que la douleur pour beaucoup de gens est un foyer fondamental. Nous sommes tellement identifiés avec notre douleur. C’est comme si je pouvais me séparer de tout, mais ne me séparez pas des choses qui m’ont vraiment blessé parce que ces choses sont fondamentalement moi. C’est comme si nous abandonnions notre propre douleur. Cela semble … presque méchant avec nous-mêmes.

À un moment donné, prêter continuellement attention et revisiter et ressasser notre douleur … commence à créer plus de douleur. Il commence simplement à recréer cette souffrance. Et parfois c’est tellement contre-intuitif, mais c’est le fait de s’en éloigner et de dire: «Puis-je me laisser vivre dans ce moment maintenant sans avoir à porter cette douleur en lui? … Nous pouvons, et je n’utilise pas l’expression «laissez-le aller», parce que nous ne lâchons jamais quelque chose qui est devenu une partie de nous. Mais nous n’avons pas besoin de nous le rappeler pour qu’il fasse partie de nous.

Q: Il y a un exercice dans le livre où vous suggérez aux gens de se présenter pendant une journée sans histoire. Qu’espérez-vous que les gens découvriront en faisant cela?

Colier: Nous entrons dans chaque instant avec cette idée de nous-mêmes. Il s’agit de ce que nous avons vécu, de notre passé, de ce dont nous pensons être capables, de toute la gigantesque valise qui est moi. J’encourage les gens à imaginer, que se passerait-il si vous veniez d’atterrir ici depuis une autre planète ou que vous vous matérialisiez simplement en ce moment. Il n’y a pas de vous, il n’y a aucun moyen de faire les choses. … Et puis quand on joue vraiment avec, on rencontre le moment fraîchement.

Si nous pouvons laisser tomber cette histoire de moi, c’est comme aller nager sans combinaison. C’est comme plonger dans la vie. Et puis nous avons une expérience de ce qui se passe qui n’est pas complètement corrompue par cette identité qui imagine déjà tout en relation avec elle, qui est faite de souvenirs, de conditionnements, de pensées, d’idées, tout ça … Souvent, nous sommes pas quelque chose comme la personne que nous continuons de nous dire que nous sommes.

Q: Si le lecteur retire une chose de votre livre, que devrait-il être?

Colier: Parfois, moins de réflexion nous amène à la paix. Ce n’est peut-être pas ce qui met fin à votre souffrance. Cette pensée n’est peut-être pas la panacée à ce qui nous afflige.

