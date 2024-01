Comment (et où) regarder en ligne des films nominés aux Oscars

Le vainqueur de la course aux nominations aux Oscars après une année difficile pour l’industrie cinématographique a été “Oppenheimer” avec 13 nominations, suivi du surnaturel “Poor Things” avec 11 et de l’épopée d’époque “Killers of the Flower Moon” avec 10.

L’année 2023 a été marquée par des grèves et des arrêts de travail dans le monde du cinéma, plongeant dans le chaos les calendriers de production et de sortie.

Vous cherchez à rattraper votre retard avant la cérémonie des Oscars le 10 mars ? Voici comment regarder :

“Oppenheimer”

13 candidatures. Achat ou location numérique. Ruisseaux sur Paon à partir du 16 février.

L’opus atomique « Oppenheimer » de Christopher Nolan a été largement salué par la critique et a battu des records au box-office. C’est la moitié du phénomène Barbenheimer avec « Barbie » de juillet dernier. Le film de trois heures, semi-trippy et riche en flashbacks, raconte les épreuves et les tribulations de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) du projet secret Manhattan. Disponible en paiement sur YouTube, Apple TV, Prime Video, Vudu, iTunes et Google Play et ailleurs.

« Pauvres choses »

11 candidatures. Dans les théâtres.

Pensez à l’histoire de Frankenstein et à son épouse. Le réalisateur Yorgos Lanthimos a une dette envers Emma Stone, sa Bella enfantine et très excitée, dans « Poor Things ». La comédie est sombre et l’ambiance est fantastique victorienne. Et avons-nous mentionné le sexe ? La façon dont Bella gère cette activité a fait l’objet de discussions dans les cercles cinématographiques. Pas de spoilers ici mais rassurez-vous, sa conscience est élevée. Met également en vedette Willem Dafoe et Mark Ruffalo.

“Les tueurs de la lune fleurie”

10 candidatures. Achat numérique. Ruisseaux sur Apple TV+.

Martin Scorsese se penche sur le meurtre systématique de membres de la nation Osage pour leurs terres riches en pétrole dans les années 1920 dans son drame « Killers of the Flower Moon ». Avec un casting de stars, dont Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Attention : Sa durée d’exécution est de 3 heures et 26 minutes. Il y a de l’artisanat dans chaque plan. Disponible moyennant paiement sur iTunes, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu et ailleurs.

“Barbie”

8 candidatures. Achat ou location numérique. Ruisseaux sur Max.

“Barbie” de Greta Gerwig, dans le club des milliards de dollars au box-office, est une comédie musicale en direct centrée sur la poupée en plastique de 64 ans dans une série d’itérations. Il a également pris d’assaut le monde, sur le plan culturel. Le film met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling (dans le rôle de Just Ken). Robbie incarne Barbie stéréotypée, qui traverse une crise existentielle mais se retrouve sur la voie de la découverte de soi. Disponible en paiement sur iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu et ailleurs.

“Maestro”

7 candidatures. Achat ou location numérique. Flux sur Netflix.

A l’aide d’une prothèse nasale, Bradley Cooper redonne vie à Leonard Bernstein dans « Maestro », qu’il a également réalisé. La vie personnelle et la personnalité du célèbre chef d’orchestre sur scène bénéficient de l’énergie de Cooper et de son tabagisme à la chaîne. Cooper a reçu l’aide de Carey Mulligan, qui incarne l’actrice Felicia Montealegre, l’épouse élégante de Bernstein. Disponible moyennant paiement sur Prime Video, Google Play, Vudu, YouTube et ailleurs.

« Fiction américaine »

5 candidatures. Dans les théâtres.

Le premier film de Cord Jefferson, « American Fiction », est ce que la satire devrait être : drôle tout en pointant succinctement des vérités. Jeffrey Wright incarne un universitaire frustré confronté au mur de ce que doivent être les livres noirs pour être vendus. Il passe à l’action. Le film parle aussi des familles et du poids de leurs luttes. Wright est rejoint par un excellent casting de soutien composé de Leslie Uggams, Erika Alexander, Issa Rae, Sterling K. Brown et Tracee Ellis Ross.

“Anatomie d’une chute”

5 candidatures. Achat ou location numérique.

“Anatomie d’une chute” de Justine Triet a remporté la Palme d’Or au 76e Festival de Cannes. Il met en vedette Sandra Hüller dans le rôle d’une écrivaine, Sandra, qui tente de prouver son innocence devant le tribunal lors de la mort de son mari dans leur chalet des Alpes françaises. Le verdict? Nous ne le dirons pas. L’a-t-elle fait ou non ? Triet a écrit le film avec son mari, Arthur Harari. “C’est bon, il est vivant”, a-t-elle déclaré à Jake Coyle de l’Associated Press. Disponible moyennant paiement sur iTunes, Prime Video, Google Play, Vudu, YouTube et ailleurs.

“Les restes”

5 candidatures. Achat numérique. Ruisseaux sur Paon.

L’offre d’Alexander Payne « The Holdovers » se déroule au moment de Noël, mais ses thèmes de solitude et d’appartenance résonnent bien au-delà des vacances, enveloppés dans un emballage comique. Se déroulant en 1970, pendant les vacances dans un internat, il y a beaucoup de nostalgie dans les détails. Il met en vedette Paul Giamatti dans une gloire maussade alors que le professeur s’occupe d’Angus (Dominic Sessa) et d’autres élèves sans nulle part où aller. Disponible moyennant paiement sur iTunes, Prime Video, Google Play, Vudu et ailleurs.

“La zone d’intérêt”

5 candidatures. Dans les théâtres.

Il y a un autre rôle important pour Hüller dans l’histoire de l’Holocauste « La zone d’intérêt », réalisée par Jonathan Glazer. Elle incarne Hedwige, l’épouse de Rudolf Höss (Christian Friedel), le véritable commandant sanguinaire d’Auschwitz. L’action montre en grande partie Rudolf et Hedwige vivant leur vie de famille quotidienne à quelques pas des fours et des trains qui ont servi d’instruments dans le massacre de millions de Juifs. Une histoire qui vaut la peine d’être racontée, compte tenu de leur statut de monstres ? Tu décides.

« Vies antérieures »

2 candidatures. Achat ou location numérique. Ruisseaux sur Paramount+ à partir du 2 février.

Le premier long métrage de Céline Song, « Past Lives », est un triomphe pour elle en tant que réalisatrice et scénariste, ainsi que pour Greta Lee, l’une de ses stars. En grande partie autobiographique, il raconte l’histoire de compagnons d’enfance à Séoul qui se retrouvent et se ravivent à New York des années plus tard, atterrissant dans un triangle amoureux. Les autres tiers de l’équation sont joués par Teo Yoo et John Magaro. C’est une gloire discrète, qui provoque les meilleures larmes : celles qui coulent honnêtement, sans manipulation massive. Disponible moyennant paiement sur iTunes, Google Play et ailleurs.

“NYAD”

2 candidatures. Ruisseaux sur Netflix.

Annette Bening incarne la nageuse marathonienne en eau libre Diana Nyad et Jodie Foster incarne la meilleure amie et entraîneuse de Nyad, Bonnie Stoll. Assez dit. « Nyad » n’est pas un biopic sportif ordinaire. À 60 ans, Nyad décide de tenter, comme elle l’a fait dans sa jeunesse, de nager dans l’océan infesté de requins, de Cuba à Miami. Rien ne l’arrêtera et beaucoup de choses tentent. Une leçon d’excellence axée sur un seul objectif.

« Société de la Neige »

2 candidatures. Flux sur Netflix.

L’histoire de l’accident d’avion d’une équipe amateur de rugby d’Uruguay en 1972 dans les Andes alors qu’ils se rendaient avec des parents et amis au Chili pour un match a été racontée à plusieurs reprises sur film. Il y en avait 45 à bord. Seize ont survécu après 72 jours en montagne. Ils ont été confrontés à un froid mordant, à des tempêtes de neige massives, à des avalanches et à la famine, cette dernière les motivant à manger les morts. Dans « La Société de la Neige », JA Bayona a voulu rendre hommage aux victimes et aux survivants de la tragédie, dont lui-même. C’est vraiment sombre, avec un esprit d’amour et de camaraderie.

« La couleur violette »

1 candidature. Achat ou location numérique. Dans les théâtres.

C’était un livre (Alice Walker). C’était un film dramatique (Whoopi Goldberg dans le rôle de Celie). C’était une comédie musicale de Broadway (Fantasia Barrino dans le rôle de Celie). Ce « The Color Purple » a Barrino de retour. C’est aussi une comédie musicale, adaptée de la version scénique, et réalisée par Blitz Bazawule. Il extrait la force des femmes noires de son film déchirant et maximaliste. Colman Domingo est Monsieur, Halle Bailey est Nettie, avec Taraji P. Henson et Danielle Brooks qui aident l’histoire au milieu de tous les chants et de l’éblouissement. Disponible en paiement sur iTunes, Prime Video, Apple TV+ et ailleurs.

“Spider-Man : à travers le Spider-Verse”

1 candidature. Achat ou location numérique. Diffusion sur Netflix. Dans les théâtres.

Bienvenue dans une suite de bande dessinée animée à indice d’octane élevé qui parvient à fonctionner. Dans « Spider Man : Across the Spider-Verse », Miles Morales (exprimé par Shameik Moore) est un jeune de 15 ans mieux à même de gérer ses pouvoirs de lutte contre le crime. Spider-Gwen est exprimé par Hailee Steinfeld. Par suite, nous entendons la première moitié de la première suite de « Spider Man : Into the Spider-Verse ». Voilà votre alerte cliffhanger. Disponible en paiement sur Apple TV, Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu et ailleurs.

“Mai décembre”

1 candidature. Dans les théâtres. Flux sur Netflix.

La star de l’intense “May December” de Todd Haynes est Charles Melton de Reggie dans l’émission télévisée “Riverdale”. C’est du mois de mai au mois de décembre de Julianne Moore, avec beaucoup de Natalie Portman. Inspiré par l’affaire Mary Kay Letourneau, Moore incarne une femme qui a fait la une des journaux et qui est allée en prison pour une liaison avec une élève de septième qu’elle se marie plus tard. Le personnage de Portman vient lui rendre visite alors qu’elle étudie comment jouer Moore dans un film. Les choses, comme on dit, s’effondrent. Même si les performances du film n’ont pas été récompensées par des nominations, le scénario de « May Decembre » l’a été.

« Rustin »

1 candidature. Flux sur Netflix.

Qui a organisé la marche de 1963 sur Washington ? Bayard Rustin, quelqu’un dont beaucoup de gens ne connaissaient rien avant l’arrivée de Colman Domingo dans « Rustin » de George C. Wolfe. Avec verve, Domingo explore l’expérience d’un homosexuel noir dans les années 1960, racistes et homophobes. Les camées abondent : Jeffrey Wright, Adrienne Warren, Kevin Mambo, Audra McDonald, Chris Rock, Glynn Turman. Produit par Higher Ground, l’ancien président Barack Obama et la première dame Michelle Obama. Obama a décerné à Rustin une Médaille présidentielle de la liberté à titre posthume.

«20 jours à Marioupol»

1 candidature. Achat ou location numérique. En Amérique du Nord, il est disponible en streaming sur la page Frontline de pbs.org, l’application PBS et sur Première ligne sur YouTube.

Une production conjointe de l’Associated Press et de « Frontline » de PBS, le documentaire « 20 Days in Marioupol » a été salué par la critique et a reçu un prix du public au Festival du film de Sundance. Le journaliste de l’AP, Mstyslav Chernov, a réalisé le film à partir de 30 heures de séquences tournées à Marioupol au début de la guerre en Ukraine. Chernov et ses collègues d’AP Evgeniy Maloletka, photographe et producteur Vasilisa…