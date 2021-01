Aujourd’hui, Brian Pinker, un dialysé de 82 ans, est devenu la première personne à recevoir le vaccin créé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca.

L’introduction du jab dans le bras d’un patient n’est que la dernière étape d’un processus de fabrication compliqué commençant par une seule cellule.

Quelque 530000 doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford seront disponibles cette semaine pour les personnes vulnérables avec des « dizaines de millions » promises d’ici avril.

Les chiffres sont moins qu’impressionnants que ceux promis par le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, et un jeu de blâme a éclaté aujourd’hui pour savoir qui est responsable de la lenteur du déploiement.

Voici les quatre étapes principales du processus:

1. Production de fluide vaccinal

Le fluide vaccinal est fabriqué sur trois sites: Oxford Biomedica dans l’Oxfordshire, Cobra Biologics dans le Staffordshire et l’usine Halix aux Pays-Bas.

La première étape du processus consiste à utiliser des cellules prélevées sur des reins humains, qui sont utilisées comme «mini-usines» pour produire rapidement le vaccin.

Premièrement, les protéines du virus Covid-19 sont transférées dans ces cellules, appelées «cellules productrices».

Ceux-ci sont combinés avec un milieu de croissance pour créer une culture cellulaire, qui est ensuite placée dans des bioréacteurs, qui contrôlent leur pH et leur température au fur et à mesure que les cellules se répliquent.

Une fois que le mélange atteint la concentration requise de Covid-19, le liquide est récolté.

Cette culture subit ensuite une série d’étapes pour la filtrer et la purifier avant d’être ajoutée dans des cartons pour l’expédition.

2. Fluide transféré dans des flacons

Le fluide fini est acheminé vers une usine de Wrexham, au nord du Pays de Galles, qui est gérée par une société indienne appelée Wockhardt, ou une usine similaire en Allemagne.

Sur ces sites, le mélange est transféré dans des flacons individuels sur une ligne de production.

Environ 420 personnes travaillent à l’usine de Wrexham, et elle peut produire environ 300 millions de doses de vaccin chaque année.

Actuellement, les vaccins sont produits à raison de 150 000 par jour.

3. Tests gouvernementaux

Chaque lot est soumis à des tests de sécurité par l’Institut national des normes biologiques, qui dispose d’un laboratoire à South Mimms, Hertfordshire. Il n’est pas clair si les tests auront également lieu à d’autres endroits.

AstraZeneca indique que des tests sont également effectués à plusieurs reprises tout au long du processus de fabrication.

4. Distribution aux hôpitaux

Après avoir passé les tests finaux, les flacons de vaccins sont transportés par camion frigorifique dans les hôpitaux du Royaume-Uni.

Le jab est actuellement disponible dans six hôpitaux: le Royal Free et Guy’s and St Thomas ‘à Londres, les hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex, les hôpitaux universitaires d’Oxford, les hôpitaux universitaires de Morecambe Pay et l’hôpital George Eliot de Nuneaton.

Après le coup d’Oxford distribué dans les hôpitaux, il sera déployé la semaine prochaine dans les centres de vaccination de masse, les pharmacies et les salles des fêtes.

Alors que la Grande-Bretagne est à nouveau au bord du verrouillage total, le vaccin est notre seul espoir – et déjà le jeu du blâme commence: Johnson dit que la lenteur est due à des « tests par lots » – mais le régulateur britannique dit qu’Astra Zeneca ne fournit pas assez

Stephen Matthews, rédacteur santé pour MailOnline

Un jeu de blâme a éclaté aujourd’hui sur qui est responsable de la lenteur du déploiement du vaccin de l’Université d’Oxford après que Boris Johnson ait pointé du doigt le régulateur médical britannique et Matt Hancock a suggéré que c’était la faute du fabricant.

Le gouvernement semble essayer de renvoyer la balle pour le programme de vaccination avant même d’avoir eu une chance d’échouer, le Premier ministre – qui est sur le point de dévoiler un autre verrouillage national ce soir – affirmant que le programme était bloqué parce que les responsables attendaient. lots du jab à approuver par le régulateur.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a été la première au monde à approuver les injections Pfizer et Oxford – mais elle a stipulé que chaque lot de vaccin doit être inspecté individuellement et contrôlé de qualité lorsqu’il atteint le Royaume-Uni avant être injecté dans les bras des Britanniques.

En pataugeant dans la rangée aujourd’hui, le Dr June Raine, chef de la MHRA, a rejeté l’affirmation du PM selon laquelle le processus d’approbation des lots bloquait le déploiement et a suggéré qu’il s’agissait de problèmes plus éloignés dans la chaîne d’approvisionnement. Le Dr Raine a déclaré que son équipe était « agile et rapide » et pouvait approuver un lot en moins de 24 heures.

Elle a déclaré à la BBC: « C’est une chaîne d’approvisionnement qui va directement du fabricant à la MHRA, puis au chevet clinique ou à l’endroit où les vaccins sont livrés, nous sommes donc un pas sur la route, mais notre capacité est là. , Je suis très clair à ce sujet … J’étais vraiment fier mercredi dernier lorsque nous avons approuvé le vaccin Oxford / AstraZeneca, que nous avions approuvé le premier lot la veille. Nous sommes aussi agiles et rapides.

Trevor Cowlett, 88 ans, reçoit le vaccin Covid de l’Université d’Oxford / AstraZeneca de l’infirmière Sam Foster à l’hôpital Churchill d’Oxford alors que le NHS intensifie son programme de vaccination

Matt Hancock a également semblé pointer du doigt AstraZeneca, la société pharmaceutique britannique responsable de la fabrication et de la distribution du jab d’Oxford, pour la lenteur de la mise à l’échelle. Le secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que le NHS était prêt à administrer des doses du vaccin de l’Université d’Oxford dès qu’il les a reçues, mais il a ajouté: « L’approvisionnement n’est pas encore là ».

Et le professeur Stephen Powis, directeur du NHS England, a ajouté: « Si nous en recevons deux millions par semaine, notre objectif est de mettre deux millions dans les bras des gens par semaine. » Le NHS a commencé aujourd’hui à distribuer le vaccin Covid révolutionnaire d’Oxford / AstraZeneca dans ce qu’on a appelé un « moment charnière » dans la lutte contre la pandémie, avec un patient dialysé de 82 ans devenant la première personne à recevoir le vaccin.

Brian Pinker, un responsable de la maintenance à la retraite qui se décrit comme étant né et élevé à Oxford, a révélé qu’il était «tellement heureux» d’avoir reçu le vaccin et qu’il était «vraiment fier» qu’il ait été développé dans sa ville. M. Pinker a maintenant hâte de célébrer son 48e anniversaire de mariage le mois prochain avec sa femme Shirley.

Seules 530000 doses du vaccin contre le coronavirus d’Oxford seront disponibles pour les personnes vulnérables cette semaine avec des « dizaines de millions » promises d’ici avril.

Les patrons d’AstraZeneca se sont engagés à fournir 2 millions de doses par semaine d’ici la mi-janvier. Mais cet objectif ambitieux est peut-être plus éloigné que prévu, avec la crainte que le Royaume-Uni ne reçoive suffisamment d’approvisionnements avant février en raison de «problèmes de capacité» dans le secteur de la fabrication.

Matt Hancock – qui a révélé aujourd’hui que l’augmentation de la capacité de fabrication du pays était « un grand projet à moyen terme » – a également promis que la « bureaucratie » impliquée dans l’inscription comme volontaire serait réduite. Il a été révélé la semaine dernière que des milliers de médecins à la retraite désespérés de rejoindre la ligne de front et de distribuer les coups ont été bloqués dans la paperasserie et empêchés de rejoindre l’effort national, qui impliquera les forces armées.

Les craintes montent également que les vaccins Covid pourraient être inefficaces contre la mutation sud-africaine. M. Hancock a déclaré aujourd’hui qu’il était « incroyablement inquiet » pour la souche, qui a déjà été repérée en Grande-Bretagne et est prétendument encore plus contagieuse que la variante Kent qui se propage rapidement à travers le Royaume-Uni.