Comment est conçue la typographie moderne

S’il y a une chose que nous espérons avoir démontrée au cours de la Typography Week cette semaine, c’est que la typographie est toujours importante. Les experts prédisent la mort de l’écrit depuis l’avènement de la télévision, et continuent de le faire à l’ère de TikTok. Cependant, pour les entreprises et les marques, le texte reste l’un des principaux moyens par lesquels leurs utilisateurs et clients vont interagir avec elles, et cela signifie qu’il est essentiel de prêter attention à la manière dont ce texte est diffusé.

En tant que directrice du design de marque chez Squarespace, Satu Pelkonen voit de ses propres yeux les façons dont les entreprises communiquent avec leurs clients. Une bonne typographie reste un élément extrêmement important. « La typographie est essentielle dans le branding, car elle transmet bien plus que de simples mots », explique-t-elle. « Une bonne typographie améliore la lisibilité, établit le ton d’une marque et garantit que son message est communiqué efficacement. Des polices bien choisies peuvent évoquer des émotions et des associations qui correspondent à l’identité d’une marque, la rendant ainsi plus mémorable et distincte. »

Bien sûr, même si les gens lisent encore, ils ne lisent pas nécessairement de la même manière qu’avant, et les besoins des concepteurs typographiques modernes sont sensiblement différents de ce qu’ils étaient il y a quelques années seulement. Nous avons parlé à William Richardson, concepteur typographique professionnel de Studio DRAMA et Lukas Paltram de Dalton Maag pour en savoir plus sur la façon dont la typographie est conçue dans les années 2020.

La famille de polices développée pour la RSPCA par Studio DRAMA et Jones Knowles Ritchie. (Crédit image : RSPCA/JKR/Studio DRAMA)

Conception typographique moderne : pour commencer

Pour comprendre comment les agences conçoivent les polices de caractères à l’ère moderne, il est essentiel de savoir qu’une énorme quantité de travail est effectuée avant qu’une seule ligne ou lettre ne soit dessinée. Les agences effectuent leurs recherches afin de comprendre exactement à qui elles s’adressent.

« Nous commençons par nous immerger dans la marque du client », explique William Richardson de Studio DRAMA. « La première étape est une phase de découverte au cours de laquelle nous recueillons des informations sur les valeurs, la mission et le public cible de l’organisation. Nous organisons des ateliers pour nous assurer de bien comprendre ce qui rend la marque unique. Ensuite, nous passons à la recherche et à l’idéation, en étudiant le secteur d’activité de la marque, les archives (le cas échéant), les concurrents et le contexte culturel. »

Dalton Maag a travaillé avec les fabricants de cosmétiques Lush pour créer la police manuscrite emblématique associée à la marque. (Crédit photo : Lush/Dalton Maag)

Comme le souligne Lukas Paltram, cette étape du processus est également une occasion idéale de collaboration. « Notre processus commence généralement par une phase de recherche qui comprend un atelier avec le client », explique-t-il. « Cela nous aide à comprendre la marque et ses exigences créatives, techniques et logistiques. Ensemble, nous définissons la direction du design et instaurons la confiance. Comme la plupart des gens ne passent pas par un processus de conception de polices plus d’une fois, l’établissement d’un langage commun et d’une compréhension mutuelle est essentiel pour un résultat réussi. »

(Crédit photo : Lush/Dalton Maag)

Typographie moderne : besoins modernes

Travailler à l’ère numérique signifie que la typographie doit être lisible dans toutes sortes de qualités différentes. La typographie du site Web d’une marque, par exemple, doit être belle sur un smartphone à petit budget de 5 pouces et sur un écran géant incurvé 4K. Pour les concepteurs de typographie, une fois les concepts initiaux définis, l’étape suivante consiste à

Actualités quotidiennes sur le design, critiques, conseils pratiques et plus encore, sélectionnés par les éditeurs.

« Une fois les concepts affinés, nous affinons quelques options en tenant compte de facteurs tels que la différenciation, la lisibilité, l’évolutivité et la facilité d’utilisation dans différentes applications », explique William Richardson de Studio DRAMA. « Les tests sont essentiels : chaque option est testée sur différents formats, du numérique et de l’imprimé aux applications à grande échelle et aux utilisations à petite échelle comme les cartes de visite ou les icônes d’application. »

Les polices de caractères de Studio DRAMA pour New Balance devaient fonctionner dans de nombreux contextes différents. (Crédit photo : New Balance/Studio DRAMA)

C’est la même chose chez Dalton Maag. « Une fois la conception terminée, nous procédons à une ingénierie précise des polices et à une optimisation de l’écran pour garantir l’excellence technique des fichiers », explique Lukas Paltram. « C’est une qualité souvent négligée dans le secteur. »

« Les polices personnalisées sont conçues pour durer des années, voire des décennies. Nous faisons donc tout notre possible pour créer des logiciels solides et à l’épreuve du temps, avec des tests méthodiques et une assurance qualité. Nous fournissons des fichiers bêta avant la livraison finale dans tous les formats de fichiers requis, y compris les fichiers Web, d’application et de bureau, le tout dans des fichiers de polices statiques traditionnels ainsi que des polices variables dynamiques. »

Conception typographique moderne : technologie moderne

Naturellement, le monde de la typographie moderne est assez différent de l’époque des lettres découpées à la main et des presses à imprimer. Will Richardson, du Studio DRAMA, explique : « La technologie moderne a certainement transformé la conception des polices de caractères et, même si elle introduit de nouvelles complexités, elle a grandement facilité le processus et l’a rendu plus innovant. L’une des avancées les plus significatives est le logiciel que nous utilisons. Des applications comme Glyphs ont simplifié le processus de conception et de développement des polices de caractères, en offrant une interface conviviale qui nous permet de créer et d’affiner les polices avec une grande précision. »

« Une autre innovation majeure est la technologie des polices variables, qui a ouvert un monde d’expérimentation dans l’espace numérique. Cette technologie permet à une même police de caractères d’avoir toute une gamme de variations (poids, largeur et inclinaison, par exemple) dans un seul fichier. La flexibilité des polices variables offre aux concepteurs plus de liberté créative et d’adaptabilité, en particulier dans les environnements numériques réactifs, ce qui en fait un outil puissant pour la valorisation de la marque et la convivialité. »

« Nous suivons également de près le potentiel de l’IA, notamment sa capacité à faciliter le déploiement de polices plus génériques et de scripts de langues complexes. Bien que l’IA en soit encore à ses débuts en matière de conception de polices, elle est prometteuse pour automatiser des tâches plus routinières, telles que la création de systèmes typographiques multilingues ou l’amélioration de polices existantes pour une utilisation plus large. »

Police de caractères de Studio DRAMA pour Vogue Brasil. (Crédit photo : Vogue Brasil/Studio DRAMA)

Comme d’autres disciplines, la typographie est également devenue plus accessible au commun des mortels. Tout comme les programmes comme Adobe Premiere ont fait du montage vidéo une activité qui ne pouvait être réalisée que dans certains studios de Soho, tout le monde peut la réaliser sur un ordinateur portable à la maison. La typographie et la conception de caractères typographiques sont désormais beaucoup plus faciles à maîtriser qu’auparavant.

« Les barrières imposées par les logiciels coûteux et encombrants s’abaissent, et il existe également une énorme quantité de ressources de formation, de cours en ligne, de vidéos et de tutoriels disponibles, et il y a eu des progrès significatifs dans la possibilité de travail collaboratif », déclare Lukas Paltram de Dalton Maag.

Bien sûr, il y a une mise en garde importante : « C’est aussi vrai que pour toute autre discipline de conception : si vous êtes intéressé, vous devrez continuer. Il n’y a pas de raccourci ni de moyen d’éviter de devoir consacrer des heures à apprendre les bases. »