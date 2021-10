Comment est célébré le Mois de l’histoire des Noirs et pourquoi est-il important ?

Le Mois de l’histoire des NOIR est une célébration annuelle qui commémore l’histoire et les réalisations des membres du peuple noir.

Voici un résumé de l’événement annuel.

L’année dernière pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs (octobre), Royal Mail dévoile quatre boîtes aux lettres en édition spéciale dans chaque pays britannique Crédit : SWNS

Comment est célébré le Mois de l’histoire des Noirs ?

Les musées, galeries, écoles, universités, espaces publics et communautés ont la possibilité de faire partie des célébrations et événements nationaux.

Le mois de sensibilisation honore les réalisations des Britanniques noirs au fil des ans.

Pourquoi le mois de l’histoire des Noirs est-il important ?

Il est temps de mettre en lumière l’histoire commune des Noirs en Grande-Bretagne.

La présidente de la National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT) a déclaré : « Nous avons la responsabilité d’être inclusifs pour tous nos élèves et cela commence par nous assurer qu’il y a une visibilité noire pour nos enfants et nos jeunes.

« Pas seulement les enfants noirs, mais tous les enfants. Il est crucial de reconnaître que l’histoire des Noirs est toute notre histoire. »

À tout le moins, le Mois de l’histoire des Noirs cherche à en apprendre davantage sur l’histoire des Noirs et l’impact des Noirs de haut en bas au Royaume-Uni.

Quelle est l’origine du Mois de l’histoire des Noirs ?

Né en Virginie, Carter Godwin Woodson, historien et co-fondateur de l' »Association for the Study of Negro Life and History » – l’Association for the Study of African American Life and History – est considéré comme le « père de l’histoire des Noirs ». .

En février 1926, Woodson et son organisation lancèrent la « Negro History Week », précurseur du Black History Month.

À quand remonte le premier Mois de l’histoire des Noirs ?

Le Mois de l’histoire des Noirs a lieu chaque année au Royaume-Uni en octobre.

Ce mois-ci, il est également commémoré dans d’autres parties de l’Europe, notamment en Irlande et aux Pays-Bas.

Aux États-Unis, pays d’origine du Black History Month, le mois de sensibilisation a lieu en février.

Elle est également célébrée au Canada durant le mois de février, où elle est devenue un événement en 1995.