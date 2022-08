Comment est ce compte bancaire du Kremlin ?

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rédacteur en chef de l’une des revues économiques indépendantes les plus respectées de Russie admet à contrecœur que l’équipe Poutine surmonte bien la tempête des sanctions.

“Nous avons publié des chiffres pour le premier semestre 2022, et le sentiment général est beaucoup plus optimiste qu’il ne l’était en mars ou avril”, a déclaré Peter Mironenko de “The Bell” à Fox News.

“Nous voyons les chiffres. Ils ne sont pas manipulés. D’une part, nous voyons un ralentissement économique au deuxième trimestre. Le PIB a chuté d’environ 4 % et au troisième trimestre, nous aurons environ 7 %. C’est la récession. Mais l’ampleur est beaucoup plus modeste qu’on ne le disait il y a trois ou quatre mois.”

Et moins dramatique qu’en 2009, quand la guerre ne faisait pas rage ; c’est également moins que la prévision initiale de la Banque centrale de Russie d’une baisse du PIB de 8 à 10 % cette année. Et il y a plus. Le revenu des ménages n’a baissé que de 0,8 %, selon Mironenko. En ce moment, il y a même de la déflation. Certaines personnes ont simplement été effrayées par la situation politique en dépensant moins, en épargnant pour un jour encore plus pluvieux.

LA FASCINATION DE POUTINE POUR LA FAUSSE HISTOIRE ET LE SYMBOLISME PEUT ALLER PLUS PROFONDE QUE NOUS LE SAVONS

Il y a moins de choses étrangères à acheter, donc certains Russes oublient cela, mais en fait, les articles importés peuvent toujours être achetés – entre les courtiers et le rouble étonnamment fort, Mironenko dit qu’un iPhone vous coûtera à peu près le même prix qu’un il y’a un an. Lui-même a été choqué de découvrir le fait lorsqu’il en a récemment acheté un pour son père.

Le gouvernement, dit-il, a sagement évité le contrôle des prix, même si tout le reste donne l’impression de revenir à l’URSS. Le chômage est à un niveau historiquement bas. Une partie de cela est artificielle. Le gouvernement a augmenté les pensions et les salaires depuis le début de la guerre, parce qu’il le peut.

“Les sanctions n’ont pas diminué les revenus du budget russe provenant des exportations de pétrole, donc le gouvernement a de l’argent”, a déclaré Mironenko, qui s’est récemment exilé en raison des immenses pressions exercées sur la presse.

“Il (aura de l’argent) en 2022 et en 2023, et comme nous le savons, historiquement, le gouvernement de Vladimir Poutine était également très bon, très prudent quant aux revenus personnels des gens. Toute sa ‘légende de prospérité’ est basée sur l’augmentation constante des revenus personnels des gens. . Depuis 2000, c’était très lié à la hausse des prix du pétrole.”

Mais de toute façon, ajoute Mironenko, Poutine doit maintenir ce projet de prospérité, et tant que Moscou aura les fonds, il les dépensera pour maintenir les Russes dans le noir.

QU’EST-CE QUE LES SANCTIONS FONT À LA RUSSIE ?

Combien de temps cela durera-t-il, je demande à Mironenko ? Il admet que les sanctions fonctionnent, en théorie, mais il dit: “C’est un long processus. Historiquement, il n’y a pas beaucoup d’exemples où même les sanctions les plus lourdes font leur travail en un an. Je ne pense pas que nous en verrons effets – changements de politique avant trois à cinq ans. »

La danse de l’énergie est délicate, selon Mironenko qui explique que le pétrole est plus important que le gaz pour les coffres de la Russie, donc en quelque sorte une marchandise avec laquelle jouer.

Vladimir Poutine a commencé un jeu de diminution du flux de gaz vers l’Europe soi-disant pour voir si cela rendrait Bruxelles suffisamment nerveux pour assouplir les sanctions. La douleur, qui vaut apparemment la peine d’être endurée pour l’instant. Mais lorsque l’embargo européen sur le pétrole russe entrera en vigueur à la fin de l’année, il pourrait y avoir une véritable flambée de détresse en Russie et Mironenko surveillera ce moment de près.

Pendant ce temps, quand il s’agit de l’opinion publique, ce n’est pas seulement la foule imbibée de propagande en Russie qui blâme l’Occident pour tous les malheurs qu’ils connaissent, même si l’économie est pour le moment apparemment – si peut-être artificiellement forte. Il est plus difficile d’avoir une vie connectée au monde extérieur et pour de nombreux Russes éduqués et démocratiques, c’est vital.

Mironenko dit qu’il y a beaucoup de colère parmi ceux qui se sentent exclus de l’Occident et aussi beaucoup de débats sur comment et où l’on devrait, d’un point de vue moral, vivre sa vie. Ainsi, alors que l’économie est peut-être assez solvable pour le moment, l’introspection et l’angoisse entraînent de nombreux Russes vers le bas.