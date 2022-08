Comment ESPN+ peut-il encore améliorer son service de streaming ?

Au cours des dernières années, ESPN + a pris des mesures importantes pour améliorer ses services de streaming de football.

Par exemple, ESPN + détient plus de ligues de football que n’importe lequel de ses concurrents. LaLiga et la Bundesliga sont des ligues de premier plan avec de nombreux adeptes partout. Il en va de même pour les compétitions telles que le championnat, la Major League Soccer et le championnat USL.

À l’intérieur de l’application, il existe également des fonctionnalités puissantes auxquelles les utilisateurs ont accès. D’une part, la fonction de rembobinage est pratique lorsque quelque chose de crucial se produit dans le jeu. De plus, la fonction de multidiffusion d’ESPN est révolutionnaire et essentielle lorsqu’il y a plusieurs jeux en même temps. D’autres services de streaming devraient prendre des notes à partir de la multidiffusion pour les grands jours des différentes ligues sur le terrain.

Cela ne veut pas dire que ESPN + est parfait, car aucun service de streaming ne l’est. Chaque personne aura ses propres problèmes au fur et à mesure de son utilisation. De même, certaines de ces énigmes peuvent ne pas vraiment être entre les mains d’ESPN.

Cependant, si la perfection est l’objectif, ESPN + peut améliorer ses services de streaming de football de plusieurs manières.

Quatre façons pour ESPN + d’améliorer le service de streaming de football

1. Autoriser l’accès à ESPN sans câble ni fournisseur de télévision

Les fans de football doivent s’abonner à un certain nombre de services pour regarder toutes les ligues à travers l’Europe. La Bundesliga et LaLiga sont sur ESPN+, la Premier League est sur Peacock, la Serie A et la Ligue des champions sont sur Paramount+. C’est beaucoup à suivre.

Pour le football national, ESPN met régulièrement les matchs de la MLS sur ESPN ou ESPN2. C’est super, ça fait grandir le jeu pour un public plus traditionnel. Cependant, malgré le paiement direct au service d’abonnement d’ESPN, les utilisateurs d’ESPN+ n’ont pas accès à la chaîne ESPN principale. Cela semble aller de soi, d’autant plus que CBS le fait sur Paramount+.

2. Gardez la main sur les propriétés du football

Je l’ai dit une fois, et je le redirai. Il est difficile de suivre les différents services de streaming nécessaires pour regarder le football. Récemment, l’Eredivisie, la meilleure ligue des Pays-Bas, a quitté ESPN+. Une ligue assez populaire avec des joueurs comme l’Ajax, le PSV et Feyenoord, perdre l’Eredivisie est une perte importante, mais pas monumentale, pour le catalogue d’ESPN+.

Remonter dans la Ligue anglaise de football pendant deux ans de plus est un bon début. Cependant, il n’y a pas si longtemps, ESPN couvrait la Serie A. Imaginez un monde où la Liga, la Bundesliga et la Serie A sont sur une seule plateforme. Pur bonheur.

Naturellement, ces droits sont chers et ne font qu’augmenter. Un vœu pieux, peut-être, mais cela améliorerait certainement les services de streaming de football ESPN +.

3. Mettre à jour la disposition de l’écran d’accueil

ESPN + a tellement de contenu de football. Le seul problème est que le week-end, lorsqu’il y a des centaines d’événements sportifs, il peut être difficile de trouver un match particulier que vous souhaitez regarder.

Il existe des fonctionnalités de recherche, mais si vous utilisez une sorte de téléviseur intelligent, Apple TV ou Amazon Firestick, le processus de recherche est quelque peu difficile. Au lieu de cela, ESPN + pourrait faire quelque chose où il répertorie les compétitions, puis fait tomber les jeux sous ce parapluie. Il existe probablement d’autres moyens d’organisation qui le rendraient plus homogène.

4. Simplifiez le processus de paiement

En ce qui concerne la hausse des prix du 23 août à 9,99 $, on pense qu’il s’agit d’un effort pour pousser les abonnés vers le Disney Bundle. Le pack Disney est bien, et il offre en fait un bon rapport qualité-prix.

Cependant, le processus de fusion des abonnements sur le Disney Bundle n’est pas aussi simple qu’il devrait l’être. Les personnes qui s’efforcent de rejoindre le Disney Bundle qui ont déjà ESPN + ou Hulu ou Disney + reçoivent de nombreux e-mails. De plus, vous devez activer les services, ce qui devrait se produire automatiquement. Peut-être qu’à l’avenir, ESPN + pourra opter pour une forme de processus d’enregistrement centralisé pour simplifier tout et rendre les abonnés plus heureux.

