Comment Erling Haaland « savait » que Manchester City battrait Arsenal pour le titre de Premier League

Erling Haaland a identifié le moment où il a senti que Manchester City conserverait son titre de Premier League la saison dernière.

Après une course passionnante avec Arsenal, City a finalement terminé avec cinq points d’avance sur les Gunners – qui ont faibli tard après avoir ouvert la voie pendant une grande partie de la campagne.

Et Haaland a anticipé le triomphe de son équipe près de deux mois avant de sceller sa couronne.

Haaland a battu le record du Soulier d’Or de la Premier League lors de sa première saison avec City, marquant 36 buts (Crédit image : Getty Images)

Lorsqu’on lui a demandé quand il pensait que la course au titre était terminée, Haaland – dans une interview avec Sports aériens aux côtés de son coéquipier de City, Jack Grealish – a déclaré :

« Pour moi, c’était le match de Liverpool à domicile [in early April]. J’étais tellement nerveux. Ils menaient 1-0, mais je savais que si nous gagnions ça [match]nous gagnerions [the title] ».

City a ensuite remporté ce match 4-1 – Haaland, exceptionnellement, ne figurant pas parmi les buteurs.

Grealish n’était cependant pas aussi confiant que son collègue. Il a expliqué : « Pour moi, c’était un peu différent. Je me suis dit : « [Arsenal] nous ne allons pas perdre ici ».

« Je pensais que si nous pouvions nous qualifier pour ce match contre Arsenal et que nous avions trois points de retard sur eux, parce que nous avions toujours une meilleure différence de buts, alors si nous gagnions ce match, ce serait à nous de perdre. Je savais juste que si nous y parvenions. à ce moment-là, avant le match contre Arsenal, je savais que nous allions gagner. »

City se rendra à Arsenal dimanche pour le match phare du week-end de Premier League ; ce sera la deuxième rencontre des deux équipes cette saison, après la victoire des Gunners’ Community Shield à Wembley en août.

