Comment Erdogan a gagné le sud de la Turquie dévasté par le tremblement de terre

NURDAGI, Turquie – Près du centre de cette petite ville du sud de la Turquie, un père et ses garçons ont transporté des portes et des fenêtres qu’ils avaient récupérées d’un immeuble abandonné à un camion en attente, le verre craquant sous leurs pieds. La rue, autrefois bordée d’immeubles à plusieurs étages, était maintenant définie par des lots de décombres plats.

Au bout de la route, une station-service en état de marche se dressait encore. Eren Yaka, un préposé de 18 ans, venait de participer pour la première fois à une élection, donnant sa voix au président Recep Tayyip Erdogan. « Nous sommes avec le reis », a-t-il dit, faisant référence à Erdogan avec un surnom de l’ère ottomane, signifiant chef ou chef, que le président s’était inventé.

Le premier des tremblements de terre jumeaux qui ont secoué le sud de la Turquie le 6 février a frappé à moins de 24 km de Nurdagi, laissant la majeure partie de la ville en ruines. Un boom de la construction de deux décennies ici, emblématique de l’accent mis par Erdogan sur le développement à l’échelle nationale, a plus que doublé sa population pour atteindre environ 25 000 habitants. Une personne sur six à Nurdagi est morte dans les tremblements de terre. Plus de 50 000 ont été tués dans toute la région, selon les chiffres officiels ; de nombreux observateurs pensent que le véritable bilan est beaucoup plus élevé.

Les tremblements de terre sont survenus à un moment difficile pour Erdogan, qui se préparait déjà à son élection la plus difficile depuis deux décennies. Les sondages ont suggéré que son emprise sur le pouvoir glissait, principalement en raison d’une économie chancelante et d’une inflation galopante. Alors que l’ampleur de la catastrophe devenait claire et que son gouvernement avait du mal à réagir, beaucoup s’attendaient à ce qu’il y ait un prix politique à payer. Mais le 14 mai, dans tout le sud ravagé par le tremblement de terre – un bastion traditionnel d’Erdogan et de son parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AKP) – les électeurs lui ont fermement soutenu.

Dans les six provinces où le nombre de morts est le plus élevé, Erdogan a obtenu en moyenne 63 % des voix. Il a perdu à Hatay, qui a vu le pire de la dévastation, mais seulement par cinq centièmes de point. Dans tout le pays, Erdogan a remporté 49 % des voix contre 45 % pour Kemal Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple (CHP) et de l’alliance de l’opposition. Les deux hommes s’affronteront lors d’un second tour le 28 mai, avec le titulaire en position de commandement pour solidifier son emprise sur le pouvoir.

Erdogan a l’avantage alors que les élections en Turquie se dirigent vers le second tour

« Erdogan est un homme bon », a déclaré Yaka. « Après les tremblements de terre, que Dieu le bénisse, il s’est si bien occupé de nous. »

Après que l’immeuble de quatre étages de Yaka ait été endommagé et condamné, le gouvernement lui a fourni une maison conteneur qui, selon lui, était équipée d’un climatiseur, d’une machine à laver et d’un lave-vaisselle. « Erdogan a tellement aidé les victimes », a-t-il ajouté. « Ce sont des choses qui sont clairement visibles. »

Une grande partie du blâme pour l’ampleur de la dévastation a été attribuée à des pratiques de construction de mauvaise qualité, permises en partie par Erdogan et le parlement contrôlé par l’AKP. Les efforts de sauvetage retardés et désorganisés ont été largement accusés d’avoir aggravé le nombre de morts et ont soulevé des questions urgentes sur l’évidement par le président des institutions de l’État.

Mais dans un pays aussi polarisé que la Turquie, la tragédie ne semble pas avoir changé les fondamentaux politiques. « L’électorat turc est divisé en deux blocs plus ou moins figés », a déclaré Murat Somer, politologue à l’Université Koc d’Istanbul.

Un sondage pré-électoral du groupe de réflexion de l’Institut d’Ankara a révélé une nette division entre les partis : plus de 90 % des électeurs de l’AKP ont estimé que le gouvernement avait géré avec succès les tremblements de terre ; près de 96% des électeurs du CHP ont estimé le contraire.

Une dynamique renforcée par le contrôle quasi total des médias par l’État, selon Gonul Tol, directeur du programme Turquie au Middle East Institute : « Dans les sociétés polarisées, et en particulier dans les autocraties, où l’accès à l’information est limité, les vérités peuvent n’a pas autant d’importance », a-t-elle déclaré.

À environ une heure au nord de Nurdagi se trouve Kahramanmaras, une ville de plus d’un demi-million d’habitants qui figurait parmi les zones les plus touchées de la zone sinistrée. Mehmet, un technicien en électroménager de 57 ans qui a voté pour Erdogan et l’AKP, a pointé du doigt un campement de tentes où il séjournait avec sa femme, et des entreprises locales qui avaient commencé à fonctionner à partir d’une rangée de petites maisons préfabriquées à proximité. « Que pourraient-ils faire d’autre ? » il a dit.

Comme d’autres dans cette ville, Mehmet a parlé à condition qu’il soit identifié par son prénom ou pas du tout, craignant des répercussions pour avoir parlé ouvertement de politique.

Une nouvelle menace monte dans la Turquie ravagée par le tremblement de terre : des montagnes de décombres

Il s’est assis sur un petit mur près du bâtiment du gouvernement municipal, sur la route d’un stade de sport en plein air qui avait abrité des campements de tentes pendant plusieurs semaines avant qu’il ne soit également démoli. Erdogan s’est rendu dans la ville le 8 février, deux jours après les tremblements de terre, et dans un discours au stade, il a reconnu la lenteur de la réponse de l’État et a appelé à l’unité. « C’était très important », a déclaré un ouvrier du bâtiment de 35 ans à Kahramanmaras. « Il ne nous a pas laissés seuls ici. »

L’agence turque de gestion des catastrophes estime qu’environ 2 millions de personnes ont quitté la zone du tremblement de terre. Les survivants avaient jusqu’au 2 avril pour s’inscrire pour voter dans leur nouveau district, mais seuls 133 000 l’ont fait, selon le Conseil électoral suprême de Turquie. Tous ceux qui voulaient voter devaient retourner dans les régions qu’ils avaient quittées, certains à leurs frais, d’autres financés par des organisations politiques ou des dons privés.

On ne sait pas encore combien de personnes ont pu effectuer ces déplacements. Alors que la participation électorale globale était de 89 % au premier tour des élections, la participation dans une grande partie de la zone sinistrée était inférieure, dans certaines provinces de cinq ou six points de pourcentage. À Hatay, le taux de participation est tombé à 83 %, même si cela était bien au-dessus des attentes, a déclaré Bulent Ok, un responsable du gouvernement local dirigé par le CHP.

Erdogan s’est montré ici plus résilient politiquement que son parti. Lors des élections législatives pour décider des 600 sièges de l’Assemblée nationale turque, l’AKP a reçu le plus de voix de tous les partis dans la zone du tremblement de terre, mais considérablement moins qu’en 2018. Le soutien à l’AKP à Kahramanmaras a chuté de onze points de pourcentage. « Les gens ont montré leur colère envers l’AKP [members of parliament], pas le président Erdogan », a déclaré Seren Selvin Korkmaz, directeur exécutif du groupe de réflexion IstanPol. Malgré la perte de 27 sièges parlementaires, l’AKP a obtenu suffisamment de soutien pour conserver sa majorité basée sur l’alliance.

Okkes, un agent de sécurité à la retraite de 64 ans à Kahramanmaras, a critiqué le gouvernement dirigé par l’AKP de la ville, en particulier ce qu’il a décrit comme une absence de leadership de la part de son maire. « La gauche et la droite » étaient furieuses contre lui, a déclaré Okkes.

« Les gens ici ont l’habitude de voter pour l’AKP sans y penser », a-t-il ajouté. « Après cela, il sera difficile pour le parti de rester au pouvoir. » Il vendait des articles ménagers dans sa voiture sur le bord d’une route juste au sud de l’ancien stade. Le terrain derrière lui, autrefois le site d’un immeuble de huit étages, était devenu un parc à conteneurs. Il a refusé de dire pour qui il avait voté.

Certains de ceux qui ont voté pour Erdogan parlaient de lui comme d’un vieil ami. « Il nous comprend dans tous les sens, nous connaît dans tous les sens », a déclaré Mehmet, le technicien de l’électroménager. « Nous savons qui est notre président. »

En période de catastrophe et d’incertitude, a déclaré Tol, les gens « veulent juste un leader affirmé ».

Après les tremblements de terre, alors que Kilicdaroglu continuait à faire des réformes politiques et à redresser les pierres angulaires de l’économie de sa campagne, certains électeurs de la zone du tremblement de terre en sont venus à croire qu’Erdogan était le seul à veiller sur eux. Il a proposé un plan de reconstruction – pour construire un logement pour chaque personne déplacée en un an – « avant même que les gens ne puissent retirer les cadavres de leurs proches des décombres », a déclaré Tol.

Korkmaz a noté que Kilicdaroglu a aussi un plan de récupération après le tremblement de terre, mais « les régions du tremblement de terre n’ont pas pu obtenir les propositions de l’opposition » en raison du contrôle de l’État sur les médias.