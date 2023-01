Comment équilibrer l’épargne-retraite et l’épargne d’urgence dans une économie chancelante

Leslie Beck, CFP basée à Rutherford, New Jersey et propriétaire de Compass Wealth Management, a déclaré qu’elle avait une “règle empirique” pour décider entre la retraite et l’épargne d’urgence.

En effet, plus de la moitié des épargnants privilégient les objectifs financiers à court terme en 2023, y compris l’épargne d’urgence, selon un étude récente de Fidelity Investments. Et une récente enquête sur Personal Capital a révélé que la constitution d’un fonds d’urgence est une priorité absolue pour 2023.

Si vous êtes célibataire, Beck suggère de garder “près d’un an de dépenses essentielles” pour couvrir les nécessités telles que votre maison, votre nourriture et vos services publics.

“Vous devriez avoir une valeur d’un an [of essential expenses] en cas de ralentissement du marché de l’emploi, vers lequel nous nous dirigeons ou non », a-t-elle déclaré, notant qu’il faut souvent plus de temps que prévu pour trouver un emploi après une mise à pied, en particulier pour les employés les mieux rémunérés.

Cependant, sa recommandation change pour les couples à double revenu. “J’ai ramené cela à six mois, peut-être même trois mois, selon l’industrie dans laquelle vous travaillez”, a-t-elle déclaré.