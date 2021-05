Comment épargner pour une retraite anticipée

Investir dans la vingtaine peut vous permettre de profiter de la puissance des intérêts composés pendant des décennies.

Si vous voulez économiser 750 000 $ à 40 ans, vous devrez commencer à mettre de côté beaucoup d’argent au début de votre carrière.

Voyons d’abord comment nous avons obtenu les chiffres. Le calcul suppose que vous commencez sans argent en épargne, que vos investissements rapportent 4% de rendement annuel et que vous commencez à épargner à 22 ans et tout juste sorti de l’université.

CNBC a analysé une gamme de données pour vous donner quelques options.

Voici le montant dont vous aurez besoin pour commencer à investir chaque mois pour atteindre 750000 $, ventilé selon votre âge cible.

Regardez cette vidéo pour plonger dans les chiffres.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures investissent dans Glands.