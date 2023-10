En commençant les RMD plus tôt, les héritiers peuvent lisser les impôts sur plusieurs années et éventuellement réduire la facture globale grâce à une bonne planification, a déclaré Slott.

“La réalité est que nous sommes dans un environnement de taux d’imposition sur le revenu assez attractif et faible”, a déclaré le planificateur financier agréé Ben Smith, fondateur de Cove Financial Planning à Milwaukee, qui exhorte également les héritiers à commencer à prendre des RMD. “Je pense qu’il est important que les gens se souviennent que les tranches d’imposition peuvent changer et changent effectivement.”

À cette fin, « retirer le pansement plus tard pourrait être moins bénéfique pour les personnes qui se situent dans une tranche supérieure », a déclaré Smith.

De plus, la hausse de l’inflation au cours des deux dernières années a élargi les seuils de revenu pour chaque taux, ce qui signifie qu’il faut plus de revenus pour atteindre chaque niveau, a expliqué Slott. “Tout le monde dit que l’inflation est mauvaise et que les choses coûtent plus cher”, a-t-il déclaré. “Mais c’est génial en matière d’impôts.”

