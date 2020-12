Pour de nombreuses personnes, 2020 a été une année perturbatrice, frustrante, déchirante et déroutante. Mais à la fin du mois de décembre, c’est aussi l’occasion de faire le point sur ce qui s’est passé et de faire savoir à vos amis et à votre famille comment vous vous en sortez.

Si vous n’aimez pas utiliser un clavier à l’écran pour saisir de grandes quantités de texte, connectez un clavier Bluetooth peu coûteux à votre téléphone ou tablette pour une expérience de frappe plus familière. (Peu importe la façon dont vous saisissez les mots, assurez-vous d’exécuter le correcteur orthographique et de relire votre document.)

En ce qui concerne l’écriture physique, notez vos pensées dans votre application Notes ou dans un programme de traitement de texte, comme celui d’Apple. Des pages ou Google Docs . Les deux sont gratuits, probablement déjà sur votre appareil et fonctionnent sur les smartphones, les tablettes et les navigateurs Web. (Vous pouvez également passer à l’étape 3 et commencer à écrire dans un modèle.)

Il est maintenant temps de combiner vos mots et vos images dans un document accrocheur. Si vous n’avez jamais créé de présentation auparavant, la plupart des programmes de traitement de texte incluent une galerie de modèles que vous pouvez utiliser comme point de départ; Pommes Des pages et Google Docs inclure des modèles.

Si vous n’aimez pas les options de modèle, créez votre propre document à partir de zéro dans votre application de traitement de texte. Gardez simplement à l’esprit quelques conseils visuels de base: n’utilisez pas une douzaine de polices différentes qui pourraient entrer en conflit et distraire le lecteur de vos mots. Utilisez des caractères suffisamment grands pour une lecture confortable. Et, malgré la saison, faites attention aux destinataires qui peuvent avoir un daltonisme rouge / vert lorsque vous choisissez des couleurs de texte et des arrière-plans de page.

Étape 4: Imprimez et postez-le

Si vous avez une imprimante, du papier, des enveloppes et une bonne quantité d’encre, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour produire votre newsletter chez vous. (Vous pouvez même commander des timbres auprès du US Postal Service.) Cependant, c’est une bonne idée d’en imprimer un d’abord et de relire le document avant d’envoyer 50 copies via l’imprimante.