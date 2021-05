Comment envoyer un article d’Amazon en cadeau pour que les gens sachent qui l’a envoyé

Mon fils a eu un an plus tôt ce mois-ci. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux d’amis et de la famille via Amazon. Mais nous ne savons pas où envoyer certaines des cartes de remerciement.

Si vous achetez un article sur Amazon et le faites expédier ailleurs, il arrivera simplement dans une boîte sans aucune sorte de note pour le destinataire sur qui l’a envoyé. Amazon sait que vous avez un enregistrement de l’achat via son site Web. C’est logique la plupart du temps. Mais, si vous envoyez un cadeau, vous devez le marquer comme cadeau avant de terminer l’achat.

Lorsque vous faites cela, Amazon expédiera l’article avec un reçu-cadeau et une note indiquant qui a acheté l’article. Et alors les gens comme moi sauront qui remercier. (Merci pour les cadeaux, au fait.)