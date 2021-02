Comment envoyer et recevoir des applications sur des téléphones Android à l’aide de la fonctionnalité de partage à proximité de Google

Le partage à proximité de Google est le concurrent d’AirDrop de la société, qui permet aux utilisateurs d’Android de partager des fichiers de manière transparente entre les appareils. Maintenant, Google déploie la possibilité pour les utilisateurs de partager des applications avec des appareils Android à proximité à l’aide de Partage à proximité. Le partage à proximité a été lancé pour la première fois en août et permettait uniquement aux utilisateurs d’Android de partager et de recevoir des fichiers, des photos et des vidéos, jusqu’à présent. La possibilité de partager des applications a été annoncée en décembre 2020 et est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs d’Android.

La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des applications de Google Play avec les personnes qui les entourent avec un smartphone Android, même sans connexion Internet ou Wi-Fi. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder à Google Play Store sur leur téléphone Android, ouvrir le menu hamburger, puis sélectionnez Mes applications et mes jeux. Là, les utilisateurs devraient pouvoir voir un Partager onglet aux côtés d’autres options telles que Mises à jour, Installé, Bibliothèque et Bêta. Cliquez sur l’onglet Partager pour afficher la nouvelle fonctionnalité « Partager des applications avec un partage à proximité », qui indique que les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir des applications avec toute personne à proximité en utilisant Google Play. « Aucune connexion Internet requise », indique l’avis.

Les utilisateurs peuvent cliquer Envoyer s’il souhaite envoyer une application à quelqu’un, puis cliquez sur Recevoir s’ils reçoivent une application. Lors de l’envoi d’applications, les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs applications et les envoyer en une seule fois. L’utilisation de la fonctionnalité oblige les utilisateurs à autoriser Google Play Store à accéder à leur emplacement, puis les amène à la liste des applications sur leur appareil, afin de les sélectionner et les envoyer. Nous avons pu confirmer l’arrivée de cette fonctionnalité sur le OnePlus 7 Pro sous Android 10. Cette fonctionnalité devrait être déployée sur tous les téléphones sous Android 6.0 Marshmallow et supérieur.

Selon les rapports, Google offre également la possibilité de partager des mots de passe Wi-Fi via le partage à proximité sur Android 12.