Comment envoyer des fichiers volumineux sous Windows 10 et 11

Imaginez ceci. Vous venez de terminer le montage d’une vidéo ou l’enregistrement d’un podcast et vous souhaitez partager le fichier avec quelqu’un.

Le courrier électronique est probablement votre premier port d’escale, mais les fournisseurs sont très stricts en ce qui concerne les limites de taille des pièces jointes. C’est juste 20 Mo sur Outlook ou 25 Mo sur Gmail et Yahoo. Cela ne suffira pas pour les fichiers volumineux – même quelques photos en pleine résolution vous permettront de dépasser cette marque.

Ensuite, il y a les applications de messagerie, mais la situation n’est que légèrement meilleure ici. WhatsApp, Facebook Messenger et Signal ne vous permettront pas d’envoyer des fichiers de plus de 100 Mo.

Alors, que devrais-tu faire? Voici quatre façons simples de déplacer en toute sécurité un fichier de l’Explorateur de fichiers vers l’ordinateur de quelqu’un d’autre. Nous utilisons Windows 11 pour les besoins de ce didacticiel, mais toutes les méthodes suivantes fonctionnent également sur Windows 10.

Conseil : Connectez-vous d’abord à un VPN

Un VPN n’est certainement pas nécessaire pour partager des fichiers volumineux, mais il pourrait améliorer considérablement l’expérience. En effet, certains fournisseurs d’accès Internet peuvent limiter la bande passante pendant les téléchargements, ce qui ralentit le transfert des fichiers.

Lorsque vous utilisez un VPN, le type de fichiers que vous téléchargez ne peut pas être détecté, ce qui signifie qu’aucune limitation de vitesse ne sera imposée. Cependant, sachez que certains VPN affectent encore légèrement les vitesses de connexion.

Consultez notre meilleur tableau VPN pour quelques options intéressantes, avec NordVPN actuellement en tête de liste.

Zip et dézippez

Dans un monde idéal, vous voudriez continuer à utiliser votre fournisseur de messagerie ou votre application de messagerie préféré. Compresser des fichiers vous permet de le faire, en les compressant à une fraction de leur taille d’origine. Après l’avoir téléchargé, le destinataire n’a plus qu’à extraire les fichiers et ils fonctionneront comme d’habitude.

Pour compresser des fichiers sous Windows :

Ouvrez l’explorateur de fichiers et sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez envoyer

Faites un clic droit et choisissez “Compresser en fichier ZIP”. Selon la taille totale des fichiers, cela peut prendre un certain temps

Anyron Copeman / Fonderie

Une fois terminé, un nouveau dossier avec une icône zip sera créé. Donnez-lui un nom de votre choix et appuyez sur Entrée

Anyron Copeman / Fonderie

Envoyez au destinataire en le joignant de la même manière que vous le feriez pour tout autre fichier

Cependant, cela ne fonctionnera pas pour tous les fichiers. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le fichier compressé pèse encore près de 300 Mo, ce qui est bien trop volumineux pour les e-mails. Dans cette situation, vous devrez rechercher des alternatives.

Utiliser un site Web tiers

Heureusement, il existe de nombreux sites Web qui vous permettent d’envoyer gratuitement des fichiers volumineux. WeTransfer est le plus populaire, bien que vous devrez payer 120 $/120 € pour tout ce qui dépasse 2 Go (jusqu’à 200 Go).

FileTransfer.io a un maximum plus généreux de 6 Go, tandis que Send Anywhere et Smash n’ont aucune limite.

Fracasser

Utiliser un service de stockage cloud

Si vous avez déjà un compte avec un service de stockage en nuage, il est logique de l’utiliser pour envoyer des fichiers volumineux.

À condition que vous ayez la capacité de le télécharger, il n’y a pas de limite à la taille des fichiers pouvant être partagés via Google Drive ou OneDrive. Ils peuvent être partagés avec des utilisateurs spécifiques, ou vous pouvez créer un lien unique à partager avec toute personne que vous souhaitez pouvoir y accéder.

Ce dernier est également disponible via Dropbox, bien que vous ne puissiez pas envoyer de fichiers de plus de 100 Go à moins d’acheter un module complémentaire. Pourtant, ce sera beaucoup pour la plupart des gens.

Utiliser le télégramme

Si vous envoyez régulièrement des fichiers volumineux à vos amis et à votre famille, il est peut-être temps de reconsidérer l’application de messagerie que vous utilisez. WhatsApp, Facebook Messenger et Signal sont tous très limités à cet égard, mais Telegram est l’exception.

Ce dernier vous permet de télécharger et d’envoyer des fichiers d’une taille maximale de 2 Go, ainsi que de les stocker gratuitement sur le Telegram Cloud. Si cela ne suffit pas, l’inscription à Telegram Premium (4,99 $ / 4,99 £ par mois) augmente cette limite à 4 Go.

De plus, il n’est pas nécessaire d’en faire votre application de messagerie principale si vous ne le souhaitez pas. Un numéro de téléphone mobile est requis pour s’inscrire, mais il peut ensuite être utilisé comme un service autonome sur Windows, macOS, Linux et même via le Web.

Utiliser un périphérique de stockage externe

La dernière option est celle que vous n’auriez peut-être pas envisagée, et elle ne fonctionne que si le destinataire est à proximité. Transférer les fichiers sur une clé USB ou un disque dur externe est un moyen facile de les déplacer vers l’appareil de quelqu’un d’autre.

Si c’est une option pour vous, recherchez quelque chose avec des vitesses de lecture et d’écriture élevées, comme un SSD. Cela garantira que les fichiers sont transférés aussi rapidement que possible.

Articles connexes que vous pourriez aimer