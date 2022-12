Comment envoyer des fichiers volumineux gratuitement

Il est rapide et facile d’envoyer des pièces jointes par e-mail, mais qu’en est-il lorsque ces fichiers deviennent trop volumineux ?

De nombreux clients de messagerie imposent des restrictions sur la taille des fichiers pouvant être envoyés, et même ceux qui sont livrés peuvent encombrer la boîte de réception du destinataire. La bonne nouvelle est qu’il existe plusieurs façons de partager des fichiers volumineux avec des collègues, des clients ou des amis sans payer un centime.

Envoyer des fichiers avec un service de transfert de fichiers

Le moyen le plus évident d’envoyer un fichier trop volumineux pour être envoyé par e-mail consiste à utiliser un site de transfert de fichiers dédié, dont il existe de nombreux. Ceux-ci vous permettent de télécharger un fichier sur un site Web afin que votre destinataire puisse le télécharger, soit à partir d’un e-mail, soit via un lien que vous pouvez partager avec lui.

WeTransfer est le plus connu de ces sites. C’est gratuit, vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous pouvez envoyer jusqu’à 2 Go à la fois. Vous pouvez télécharger et envoyer des fichiers aussi souvent que vous le souhaitez, et jusqu’à 20 personnes à la fois.

Le lien de téléchargement est envoyé par e-mail et valable sept jours. Le téléchargement de fichiers peut être un peu lent pendant les périodes de pointe, c’est pourquoi l’entreprise recommande d’envoyer des fichiers le matin ou après le travail pour éviter les heures de pointe de la congestion Internet.

Si vous avez besoin d’envoyer quelque chose de plus de 2 Go, Send Anywhere est un service similaire, mais vous permet de partager jusqu’à 10 Go via un lien, ou des tailles de fichiers illimitées en utilisant son système par défaut qui oblige les destinataires à brancher une clé à 6 chiffres pour accéder. leurs papiers.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus sûr, pensez à Hightail. Anciennement connu sous le nom de YouSendIt, cela nécessite que vous vous inscriviez à un compte gratuit, ce qui le rend plus compliqué que WeTransfer et MailBigFile pour les transferts ponctuels. Chaque fichier est également limité à 100 Mo sur le plan gratuit, donc cela ne conviendra pas aux transferts plus importants.

Cependant, Hightail offre un cryptage sécurisé des données, une vérification des reçus et un accès aux applications mobiles et de bureau. Si vous vous inquiétez des fichiers particulièrement sensibles, c’est peut-être celui qu’il vous faut.

Tout ce qui précède vous permet d’envoyer des fichiers gratuitement, mais propose également des forfaits payants qui permettent généralement des fichiers plus volumineux, un stockage de fichiers à long terme et d’autres avantages.

Envoyez des fichiers plus volumineux à l’aide du stockage dans le cloud

Si aucun de ces éléments ne vous intéresse – ou si les limitations de taille de fichier posent problème -, il peut être plus simple d’utiliser simplement un service de stockage en nuage pour partager vos fichiers.

Monticello / Shutterstock.com

Dropbox, Google Drive et OneDrive vous permettent tous de partager les fichiers que vous avez téléchargés et n’exigent pas que le destinataire ait son propre compte, bien que vous ayez besoin d’un compte pour les envoyer.

Tous offrent un certain niveau de stockage gratuit, bien que Google soit clairement le gagnant ici avec son forfait gratuit de 15 Go – vous êtes limité à 5 Go avec OneDrive ou 2 Go avec Dropbox.

Tous les trois offrent un accès Web et des applications pour ordinateur de bureau, iPhone et Android, il existe donc de nombreuses façons de télécharger et de partager des fichiers, et aucune restriction sur la taille des fichiers individuels tant que vous êtes dans la limite de stockage globale.

Tous les trois proposent également des forfaits payants si vous trouvez que ces limites de stockage ne suffisent pas et que les prix sont souvent étonnamment bas.

Même iCloud d’Apple se lance dans l’action et propose en fait son propre outil dédié au partage de fichiers : Mail Drop.

Intégré à l’application Mail, il fonctionne en utilisant iCloud pour télécharger le fichier sur le Web et en générant un lien que le destinataire peut utiliser pour télécharger et accéder au fichier. Même si le destinataire n’utilise pas Mail ou n’a même pas d’appareil Apple, il pourra toujours accéder au fichier.

Si le destinataire utilise Mail, le fichier sera automatiquement téléchargé en tant que pièce jointe sur l’e-mail et il ne remarquera même rien de différent d’une pièce jointe normale. Consultez notre site sœur Macworld pour en savoir plus sur Dépôt de courrier.