Comment envoyer de l’argent à l’international à l’aide de Google Pay

Google a annoncé aujourd’hui qu’il avait ouvert la possibilité d’envoyer votre argent à l’étranger en utilisant Google Pay. Pour l’instant, vous ne pouvez envoyer de l’argent qu’en Inde et à Singapour en utilisant Western Union ou Wise, mais bientôt, Google espère proposer des transferts internationaux dans plus de 200 pays et territoires.

Pour célébrer cette occasion, Western Union proposera des transferts gratuits illimités lors de l’envoi d’argent avec Google Pay, tandis que Wise rendra le premier transfert gratuit pour les nouveaux clients sur les transferts jusqu’à 500 $.

Pour envoyer de l’argent à l’étranger, commencez par rechercher l’utilisateur Google Pay auquel vous souhaitez envoyer de l’argent dans votre application, appuyez sur «Payer», puis sélectionnez Western Union ou Wise. À partir de là, suivez simplement les étapes pour effectuer le paiement. Assez facile, ouais?

Sachez simplement que cela ne compense pas que Google tue l’ancien Google Pay. Je ne serai jamais en colère contre ça.

// Google