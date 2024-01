Comment Entropico fusionne les marques avec le divertissement

Les fondateurs d’Entropico, Erin Moy et Harry Hunter, sont des amis du lycée qui ont transformé leur projet parallèle de chambre d’amis en une entreprise créative mondiale comptant plus de 30 employés à temps plein.

Aujourd’hui, leurs clients incluent Google, Samsung et Adidas, ils ont des bureaux à Sydney et à Los Angeles, et posent des Webbys, des Spikes, des crayons AWARD et un Cannes Lion sur la cheminée de leur bureau.

Entropico dispose d’une gamme nouvelle et diversifiée de réalisateurs et de photographes commerciaux. Leur premier long métrage – ONEFOUR : Against All Odds – est actuellement diffusé dans les salons du monde entier sur Netflix.

LBB> En tant que fondateurs d’Entropico, comment décririez-vous la vision créative et l’approche uniques qui distinguent votre entreprise dans le secteur de la publicité et du divertissement ?

Érin> Notre travail prend de nombreuses formes – depuis les exécutions publicitaires traditionnelles telles que les TVC et les panneaux d’affichage, jusqu’aux projets expérientiels qui exploitent les nouvelles technologies de production virtuelle et amènent les téléspectateurs à se demander : « Comment ont-ils filmé cela ? et un travail documentaire épuré – mais nous essayons toujours de créer des pièces qui correspondent à notre philosophie décalée, énergique et pertinente.

Harry> Le rapport signal/bruit est élevé pour tout le monde en ce moment, les écrans, les publicités, les plateformes, les images, l’audio et la vidéo vous parviennent en permanence. Nous voulons aider à raconter des histoires qui traversent ce déluge et qui connectent avec les téléspectateurs – pour les marques ou à titre de divertissement. Les fondamentaux sont les mêmes : de bons récits, une esthétique intrigante et un point de vue distinct.

LBB> Entropico évolue entre publicité et divertissement. Pouvez-vous partager quelques exemples de projets dans lesquels vous avez réussi à fusionner ces deux mondes et leur impact sur la connexion des publics aux marques ?

Érin> Vous devez toujours placer le divertissement au premier plan lorsque vous créez un travail publicitaire. Pourtant, un projet qui mélange les deux verticaux dans un sens plus traditionnel est Jeu YouTube activé – une expérience de diffusion en direct de deux heures que nous avons créée pour YouTube afin de célébrer la diversité de leur riche culture du jeu. Il a reçu plus de 8 millions de flux hebdomadaires et plus de 38 000 commentaires par minute dans le chat en direct (avec 95 % de sentiment positif). Et il a également remporté quelques Webby Awards.

Harry> Le public veut plus que jamais que vous les valorisiez. Si vous attirez leur attention, ne gaspillez pas cette opportunité. Donnez-leur quelque chose qu'ils pourraient aimer (cela fait aussi passer le message). Notre travail avec Place Australie diffusé en 2023, mélangeait les modes doco, TVC et comédie d'improvisation pour retenir l'attention des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, la télévision, les panneaux d'affichage et un composant en ligne de longue durée. La campagne a permis au public de plonger davantage dans le monde de Square s'il le souhaitait.

LBB> Avec des bureaux à Sydney et Los Angeles et un réseau mondial de freelances, comment maintenir une culture cohérente et créative et collaborer efficacement sur différents sites ?

Harry> On revient souvent à cette idée de « bon travail dans un bon lieu de travail ». Cela ne signifie pas seulement avoir un bureau convivial (même si nous aimons notre siège social de Sydney et notre nouveau bureau de Los Angeles qui vient d’ouvrir), cela signifie créer et travailler ensemble de manière respectueuse, honnête et puissante. Qu’il s’agisse d’un pitch, d’un environnement de production sous haute pression ou du déplacement de montagnes en post-production, l’environnement façonne le travail qui en résulte. De meilleurs environnements égalent un meilleur travail.

Érin> Nous sommes les enfants de la génération Internet, la collaboration à distance s’impose donc naturellement. (La pandémie a également offert un terrain d’entraînement fertile pour cela). Nos deux bureaux sont très connectés, culturellement et créativement, mais aussi d’un point de vue pratique. La plupart de nos projets américains sont repris par le bureau de Sydney pour la post-production, car notre siège social de l’UA est l’endroit où se trouvent nos équipes de montage, d’animation et de son.

LBB> Comment assurer le bon fonctionnement et une gestion de projet efficace au sein des équipes multidisciplinaires d’Entropico ?

Érin> Le développement de notre équipe à temps plein de plus de 30 équipes créatives et techniques multidisciplinaires et d’une équipe de rêve composée de pigistes spécialisés avec lesquels nous collaborons souvent a conduit à des opérations plus fluides et à un meilleur travail. Nos familiarités et nos raccourcis conduisent à de meilleurs processus, à plus d’espace pour l’expérimentation sous un même toit et à repousser les limites de l’artisanat et des nouvelles technologies. Nous avons des EP A+ et des directeurs de comptes qui savent travailler en phase avec les clients pour garantir l’efficacité de ce que nous produisons.

Harry> Nous croyons également fermement au pouvoir transformateur de la technologie. La puissance des nouveaux workflows et processus est essentielle pour que nos équipes puissent travailler plus brillamment et aller plus loin. Qu’il s’agisse d’une nouvelle façon d’absorber les factures pour l’équipe financière ou d’un composite 3D en direct en temps réel sur le plateau, cela n’a pas d’importance. L’innovation stimule la créativité, quel que soit l’endroit où vous travaillez chez Entropico.

Le travail de LBB> Entropico exploite les nouvelles technologies et repousse les limites de la créativité. Pourriez-vous partager quelques exemples de la façon dont vous avez utilisé une technologie innovante pour améliorer la narration et créer des expériences percutantes pour le public ?

Harry> Ce qui nous passionne, c’est le moment de connexion avec un spectateur – une émotion inattendue, un commentaire ou une action motrice. Les outils et les technologies sont au service de cela, et tant qu’ils servent la narration plutôt que de l’encombrer ou de la cacher, nous sommes ouverts à l’expérimentation de la plupart des nouvelles technologies.

Érin> Nous avons fait nos débuts dans les vidéoclips, qui ont des budgets très modestes, nous nous sommes donc toujours appuyés sur les nouvelles technologies et les pratiques de production astucieuses pour optimiser nos ressources – qu’il s’agisse d’idées simples exécutées très habilement ou de technologies comme Unreal Engine. Nous enfreignons également souvent les règles traditionnelles du flux de travail.

LBB> Comment favorisez-vous des relations solides et une collaboration efficace avec vos clients et agences partenaires pour obtenir des résultats exceptionnels ?

Érin> Une communication solide, un grand sens de l’humour et une résolution de problèmes à l’esprit à chaque instant.

Harry> Confiance, humanité et enthousiasme. Nous voulons la confiance de nos partenaires afin que nous puissions avoir le privilège de travailler ensemble, et nous voulons faire confiance à nos partenaires pour nous tenir responsables et être les gardiens les plus compétents de la marque. Nous voulons aider les personnes avec qui nous travaillons à réaliser un excellent travail. Et nous voulons faire tout cela avec un ton d’enthousiasme parce que créer des choses est vraiment amusant, et quiconque vous dit le contraire n’est pas dans le bon secteur.

LBB> Entropico travaille dans diverses disciplines créatives, notamment le cinéma, la photographie, le branding, le design, l’expérientiel et la post-production. Comment vous assurez-vous que votre équipe conserve une expertise et un savoir-faire élevés dans ces différents domaines ?

Érin> Nous avons des spécialistes dans différentes disciplines, plutôt que des touche-à-tout, et les artistes figurant sur nos listes de films et de photographies ont tous une voix et une manière d’exécuter uniques. Ainsi, même si chaque projet est différent et peut provenir d’un médium différent, tout est exécuté avec brio.

Harry> C’est relativement simple pour nous : une grande équipe de spécialistes clés ayant un excellent lien avec leur métier, travaillant ensemble pour rendre le travail plus important que n’importe quelle contribution unique.

LBB> Pouvez-vous partager des projets à venir ou récents dont vous êtes particulièrement fier ou qui vous passionne ? Quels ont été les défis et les récompenses du travail sur ces projets ?

Érin> Nous avons récemment publié notre premier long métrage sur Netflix : ONEFOUR : Against All Odds. Il est arrivé au numéro 2 sur Netflix et a reçu une presse incroyable et une ovation de plusieurs minutes au SXSW l’année dernière, c’est donc certainement celui dont nous sommes fiers. Le film a duré quatre ans et marque le début d’une nouvelle branche de notre activité : Originals, où nous nous concentrerons sur le développement et la production de contenu long. Alors restez à l’écoute pour en savoir plus d’où cela vient.

LBB> Pour l’avenir, quelles sont vos aspirations pour Entropico en termes de croissance, d’impact sur l’industrie et de repousser les limites de la créativité dans l’espace de la publicité et du divertissement ?

Harry> Alors que les frontières continuent de s’estomper entre publicité et divertissement, nous sommes prêts à nous lancer sur des écrans plus grands et sur de nouveaux territoires. Façonné par notre philosophie créative australienne et imprégné de l’optimisme sans limite de notre équipe de Los Angeles, l’avenir s’annonce prometteur. Nous sommes impatients de remettre en question ce qui est possible à la pointe du développement technologique tout en créant des récits qui captivent les téléspectateurs et captent l’attention.

Érin> Nous nous sommes toujours efforcés de trouver et de favoriser des voix passionnantes et diverses dans le domaine du divertissement et de la publicité et de bouleverser ces industries pour le mieux. Notre liste créative de réalisateurs et de photographes ne ressemble pas à beaucoup d’autres, et nous avons toujours essayé de remettre en question le statu quo quant à savoir qui peut faire fonctionner la publicité. Nous sommes également sur le point d’annoncer officiellement le lancement de notre bras Originals, quelque chose que nous développons depuis quelques années.