Ces dernières années, la possibilité d’enregistrer votre propre audio est devenue un incontournable pour de nombreux utilisateurs de PC. Que vous enregistriez un podcast, créiez une vidéo originale ou sauvegardiez simplement pour référence future, il est devenu un outil de plus en plus précieux à utiliser dans notre vie personnelle et professionnelle.

Divers logiciels gratuits et payants rendent ce processus assez simple, mais il n’enregistrera souvent que ce qui arrive via le micro (intégré ou externe). Que faire si vous souhaitez capturer l’audio qui sort de vos enceintes à la place?

Voici deux façons relativement simples de faire exactement cela.

Comment enregistrer l’audio d’un PC à l’aide de Stereo Mix

Nous utiliserons Windows 10 pour les besoins de ce didacticiel, mais pour les logiciels plus anciens et macOS, le logiciel tiers mentionné est toujours disponible.

Stereo Mix est une fonctionnalité intégrée au système d’exploitation de Microsoft, mais elle est désactivée par défaut. Pour enregistrer de l’audio externe, vous devez l’activer:

Dans la barre de recherche à côté du menu Démarrer, tapez «contrôle» et cliquez sur le résultat correspondant







Choisissez ‘Matériel et audio’ puis ‘Son’







Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l’onglet ‘Enregistrement’ et vous devriez voir Stereo Mix marqué comme désactivé Faites un clic droit dessus et choisissez «Activer»







Pour vous assurer que cela fonctionne, nous vous recommandons également de cliquer sur Mix stéréo pour le mettre en surbrillance, puis sur « Définir par défaut » en bas de la page (vous pouvez toujours le modifier après)







Cliquez sur ‘OK’ pour appliquer les modifications

Une fois que cela est fait, vous serez libre d’ouvrir le programme d’enregistrement audio de votre choix pour enregistrer du son externe. Assurez-vous simplement de sélectionner «Stereo Mix» sous le périphérique d’entrée, au lieu des options habituelles «Microphone» ou «Line in».

Comment enregistrer l’audio d’un PC avec Audacity

Audacity est l’un de ces programmes d’enregistrement audio, mais vous pouvez également utiliser ce logiciel gratuit pour sauter la première étape si vous n’avez pas accès à Stereo Mix. Voici comment procéder:

Téléchargez Audacity pour Windows via le site Web Fosshub. Les versions macOS et Linux offrent également les mêmes fonctionnalités pour ce tutoriel Une fois installé, ouvrez l’application et un écran comme ci-dessous vous sera présenté







Vous devrez maintenant personnaliser les listes déroulantes au-dessus de la chronologie. Choisissez ‘Windows WASAPI’ du plus éloigné à gauche, puis quelque chose contenant ‘loopback’ du suivant à droite – dans cet exemple, c’est ‘Speakers (Realtek (R) Audio) (loopback)’







Vous voudrez vous assurer que le canal d’enregistrement est réglé sur 2 (stéréo), sinon vous risquez de recevoir un message d’erreur. Il vaut également la peine de vérifier que les haut-parleurs appropriés sont définis comme périphérique de sortie Une fois que vous êtes prêt, appuyez sur le cercle rouge en haut de votre écran et Audacity enregistrera l’audio qui sort des haut-parleurs. Il mettra automatiquement en pause l’enregistrement lorsqu’il n’y a pas d’audio, ou frappera simplement le carré gris en haut pour s’arrêter à tout moment







Audacity est conçu pour l’édition audio, vous pouvez donc couper et ajuster votre clip une fois enregistré avant de l’exporter sous une variété de types de fichiers différents.

Voilà. Deux méthodes simples pour enregistrer l’audio externe de votre PC. Si vous cherchez à enregistrer de l’audio interne (c’est-à-dire à partir de votre microphone), essayez l’application « Voice Recorder » intégrée de Windows 10 ou Audacity susmentionnée, qui sont toutes deux très faciles à utiliser.

Si vous rencontrez des problèmes, essayez de résoudre les problèmes de son sous Windows 10.