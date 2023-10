Comment enfin terminer votre to do list

Les distractions et les interruptions pendant le travail sont aussi courantes qu’un message Slack de nos jours. Nous sommes tous passés par là : une réunion de travail pratiquement détournée par des notifications incessantes d’e-mails ou de messages. Ou peut-être que vous êtes concentré sur un élément de contenu important, mais que votre patron « n’a que le temps de parler pour le moment ». Nous en sommes presque arrivés au point où les employés doivent être capables de faire un million de choses à la fois. Après tout, vous pouvez trouver une certaine forme de « multitâche » comme compétence souhaitée dans la plupart des offres d’emploi.

Mais est-ce que cela nous fait du bien ?

À la base, le multitâche consiste essentiellement en un changement de contexte : une transition rapide entre des tâches qui sont souvent sans rapport ou faiblement connectées. Cela peut être provoqué par des perturbations externes telles que des e-mails ou des appels entrants ou des interruptions internes telles qu’une idée soudaine ou l’envie de passer à une autre tâche.

Il n’est pas surprenant que le changement de contexte puisse entraîner des conséquences très négatives.

Les impacts négatifs du changement de contexte

Ces impacts négatifs proviennent des dépenses cognitives liées à la transition entre les tâches et à la perturbation de notre concentration. Une fois que notre concentration vacille, même brièvement, notre cerveau a besoin de plus de temps et d’énergie pour restaurer toute notre attention – notre « coût de changement ». Les recherches du Association Américaine de Psychologie révèle une baisse potentielle de 40 % de la productivité en raison du changement de contexte.

Cela peut également avoir des effets sur la cognition. Une concentration réduite peut nuire à la qualité du travail, car des changements d’attention constants empêchent un engagement total dans les tâches, ce qui entraîne des erreurs, des délais non respectés, un stress accru et une productivité globale réduite. Cela crée également une surcharge cognitive, qui découle de l’afflux continu d’informations et de stimuli et entraîne (inévitablement) un sentiment de dépassement. Cela provoque souvent une « fatigue décisionnelle », où la qualité de votre décision se détériore, conduisant potentiellement à la procrastination puisque se concentrer sur une seule tâche semble impossible.

4 façons de rester sur la bonne voie

Même si cette pratique peut sembler inévitable dans les flux de travail disparates d’aujourd’hui, chaque professionnel est capable de la combattre. Il est crucial de commencer à mettre en œuvre des stratégies et des solutions qui minimisent les interruptions et favorisent un travail ciblé. Heureusement, alors que l’IA continue de consolider sa place dans le travail quotidien, elle a un fort potentiel pour devenir l’antidote au changement de contexte si elle est utilisée efficacement.

Voici quelques techniques pour vous aider à rester sur la bonne voie :

Priorisez vos tâches : Réservez 90 minutes le matin pour vous concentrer sur votre tâche la plus essentielle. Je l’appelle « Morning Focus ». Cette approche maximise les chances d’accomplir votre tâche essentielle et donne un ton positif pour le reste de votre journée en minimisant les distractions internes.

Regroupez les tâches similaires : Regroupez les tâches pour réduire la tension cognitive liée à la transition entre différents types de travail. Par exemple, désignez des heures spécifiques pour la vérification des e-mails, les tâches administratives et les projets créatifs.

Définir les limites : Fixez des limites claires entre le travail et la vie personnelle pour éviter les distractions. Cela pourrait impliquer de définir des horaires de travail distincts, de désactiver les notifications non liées au travail ou de créer un espace de travail dédié.

Utilisez les outils de productivité de l'IA : En tirant parti d'outils d'IA comme timeOS, les employés peuvent se préparer à des conversations importantes ou à des suivis post-réunion sans changer d'onglet. Cela permet à votre équipe de se présenter comme elle-même et d'être pleinement présente tout au long de la journée sans se soucier du « travail superficiel » avant, pendant ou après une réunion.

Le travail à distance et hybride étant la nouvelle norme, gérer le changement de contexte est devenu un défi de plus en plus important. Lorsque votre bureau peut facilement devenir votre buanderie ou votre salon, des interruptions sont inévitables. Avec les flux de travail incohérents d’aujourd’hui, la plupart d’entre nous utilisent désormais plusieurs outils de communication et de collaboration qui peuvent interrompre notre concentration à tout moment. C’est là que l’IA peut être incroyablement utile en omieffectuer des tâches fastidieuses pour que les entreprises puissent atteindre le paradis de la productivité.

Tommy Barav est PDG de tempsOS.