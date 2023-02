Comment enfin essayer ‘The Mandalorian’ sans Disney Plus

Quand Le Mandalorien sorti en 2019, sa brillante étoile casquée (Pedro Pascal) et son adorable acolyte, adorable bébé Yoda, étaient partout. Mais si vous n’avez pas Disney Plus, vous voudrez peut-être voir de quoi il s’agit. C’est maintenant votre chance – en quelque sorte. Le tout premier épisode de The Mandalorian – où Mando et Baby Yoda se rencontrent – ​​fera ses débuts en diffusion le 24 février, diffusé sur ABC, Freeform et FX à 20 h HE / PT.

Ce n’est que le premier épisode de la première saison. Jusqu’à présent, deux saisons complètes de huit épisodes de The Mandalorian ont été diffusées sur Disney Plus, la troisième saison débutant le 1er mars.

Disney espère probablement que le goût du oh-induire une relation entre la figure paternelle Mando et Baby Yoda (vrai nom: Grogu) convaincra certains fans de s’inscrire et de payer pour Disney Plus.

Le premier épisode est une très bonne introduction. Pascal’s Mando (vrai nom : Din Djarin) est un orphelin qui a été adopté dans la culture mandalorienne et formé comme guerrier, et selon leur code, est rarement vu sans son casque. Il travaille comme chasseur de primes lorsqu’une mission visant à faire venir un certain actif de 50 ans s’avère ne pas être exactement ce à quoi il s’attendait. (Une fois que vous avez regardé, consultez notre liste de questions que nous avions après la diffusion du premier épisode.)

Pascal vient d’héberger Saturday Night Live le 4 février. Il joue également dans HBO Max’s Le dernier d’entre nousdont la première a suscité des critiques élogieuses le 15 janvier.