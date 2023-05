Le Batpod piloté par Christian Bale dans « The Dark Knight » devrait rapporter entre 1 et 2 millions de dollars aux enchères, tandis que l’un des uniformes de Poudlard de Daniel Radcliff dans « Harry Potter et la chambre des secrets » pourrait rapporter jusqu’à 150 000 dollars.

Plus de 1 400 objets souvenirs de films de films classiques comme « Star Wars », « The Shawshank Redemption » et « Gladiator » seront mis aux enchères fin juin, avec des prix pouvant atteindre 2 millions de dollars.

Et ce ne sont pas seulement des articles coûteux à gagner.

Les lunettes de soleil portées par Jeff Bridges dans « The Big Lebowski » devraient se vendre entre 5 000 et 10 000 dollars, comparativement plus abordables, tandis qu’un costume porté par Bradley Cooper dans « Silver Linings Playbook » commencera ses enchères à 800 dollars.

La vente aux enchères aura lieu au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Les enchères seront également acceptées en ligne si vous créer un compte sur le site de Propstore.

Une fois qu’un enchérisseur a remporté un article, Alinger dit que c’est à lui de faire ce qu’il veut.

« Je pense que la plupart des gens vont le chérir et en prendre soin, le mettre dans la vitrine de leur bureau à domicile ou de leur home cinéma », dit-il. « Mais y a-t-il quelque chose qui empêche quelqu’un d’acheter la robe Carrie Fisher et de la porter à Halloween ? Non, il n’y en a pas. »

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.