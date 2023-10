Comment en sommes-nous arrivés là à la violence à l’école ?

Au cours des derniers mois, les conversations ont été animées en réaction à une partie d’un vaste projet de loi sur l’éducation signé par le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, en mai dernier.

Les policiers, les agents chargés des ressources scolaires et d’autres personnes chargées d’assurer la sécurité dans les écoles de l’État se sont opposés à la partie de la loi restreignant ce que l’on appelle la « force raisonnable » pour maîtriser ce que l’on appelle les élèves dangereux, ceux qui peuvent causer du tort à autrui ou à eux-mêmes. école. En outre, ils ont estimé que le manque de clarté dans l’explication exacte de ce qu’ils pouvaient faire – autre que l’interdiction de placer un élève dans une position couchée face contre terre – les exposait à des accusations criminelles et à des poursuites judiciaires.

Bien que le problème ait été résolu après des jours de conversation entre les responsables de la police, les législateurs et le bureau du procureur général du Minnesota, et que les responsables des ressources scolaires déclarent désormais qu’ils retourneront dans les écoles qui les utilisent, les vraies questions restent sans réponse.

Pourquoi les écoles sont-elles si violentes qu’elles exigent que les policiers empêchent les élèves de s’entre-tuer et comment cette situation en est-elle arrivée là ?

Il y a toujours eu un certain degré d’intimidation et de violence, de la violence des gangs au harcèlement sexuel en passant par l’intimidation raciale. Mais au cours des dernières décennies, cette violence s’est intensifiée, les étudiants portant des armes à feu, y compris des armes automatiques, et tirant sur leurs camarades de classe et le personnel lors d’une série de fusillades dans les écoles. La peur d’une fusillade dans une école a conduit à des exercices de tir actifs et aux parents à rechercher des gilets pare-balles pour leurs enfants, ainsi qu’à équiper chacun d’un téléphone portable pour une communication instantanée.

Les parents, les responsables des écoles et les forces de l’ordre ont tous des théories sur les causes de toute cette violence. Certains accusent les médias sociaux d’influencer les étudiants, qui possèdent presque tous un téléphone portable sur lequel ils peuvent suivre des sites qui encouragent le chaos et la violence. Certains citent des environnements familiaux moins stables et un plus grand nombre de ménages monoparentaux qui rendent plus difficile le maintien de la discipline. Beaucoup attribuent à la pandémie son isolement forcé, son manque de camaraderie et sa diminution de la discipline, qui rendent plus difficile pour les étudiants l’apprentissage en personne.

Mais alimentées par la crainte d’une fusillade dans une école dans leur propre communauté, les écoles tentent diverses mesures préventives. L’une des approches les plus courantes consiste à embaucher un agent des ressources scolaires, généralement un policier qui visite l’école quotidiennement ou quelques fois par semaine. Leur rôle est triple : établir des relations avec les élèves avant qu’un incident violent ne survienne, faire face à de tels incidents et fournir une personne ressource avec qui parler de ce qui les trouble.

Environ 40 pour cent des écoles publiques du Minnesota et 19 pour cent des écoles à charte de l’État ont un responsable des ressources scolaires, selon la recherche de la Chambre des représentants du Minnesota du 21 février 2021, fichier PDF sur le sujet. Un district n’est pas obligé d’en embaucher une et peut choisir à la place d’embaucher une entreprise de sécurité ou de former l’un de ses propres employés pour ce rôle. La décision d’avoir ou non un agent des ressources scolaires appartient au district scolaire.

Les écoles ont également combattu la violence scolaire d’autres manières. Certains ont installé des détecteurs de métaux pour détecter les armes de toute personne entrant dans l’école et certains ont limité les téléphones intelligents et les sacs à dos aux casiers. Une école de Twin Cities a créé une salle de repos dans laquelle les élèves stressés peuvent se calmer et avoir également la possibilité de parler à un conseiller en santé mentale.

Les écoles tentent également de faire face aux problèmes de santé mentale, aux problèmes de comportement et aux élèves ayant des besoins spéciaux en les transportant par autobus vers des installations et des programmes adaptés à ces besoins, dans le but d’éviter que les besoins non satisfaits d’un élève ou que ses problèmes ne se transforment en violence scolaire. Si l’on empêche ne serait-ce qu’un élève blessé de recourir à la violence, le jeu en vaudra la peine.

C’est l’opinion de Lois Thielen, membre du Times Writers Group, une productrice laitière qui vit près de Grey Eagle. Sa chronique est publiée le premier dimanche du mois.

Cet article a été initialement publié sur South Bend Tribune : Les écoles ont combattu la violence scolaire de plusieurs manières.