Comment en parler avec ses proches

Faites des listes de choses à faire. De nombreuses personnes atteintes de SP disent qu’elles perdent la trace des bouts de papier. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un petit enregistreur que vous pouvez accrocher autour de votre cou ou l’enregistreur vocal de votre téléphone. Et faites savoir à vos amis que vous le faites pour qu’ils puissent vous aider.

Reste cool. Les nerfs endommagés ne fonctionnent pas bien dans la chaleur. C’est pourquoi de nombreuses personnes atteintes de SEP (mais pas toutes) réfléchissent et apprennent mieux quand c’est cool. Pour améliorer votre concentration, passez du temps avec vos amis dans un endroit frais et calme, sans distractions. (Éloignez-vous de Netflix !) Faites-leur savoir que c’est l’objectif au cas où vous oublieriez de temps en temps.

Les personnes atteintes de SEP devraient travailler avec un médecin appelé neuropsychologue qui peut suggérer des moyens d’aiguiser l’esprit. Cela comprend des exercices mentaux et physiques. Les choses qui peuvent affecter le bon fonctionnement de votre cerveau, comme “la dépression, l’anxiété et le stress, doivent toutes être traitées de front”, déclare Vartanian.

Mettez-le en boucle. Quand quelqu’un vous dit quelque chose, répétez-le-lui. De cette façon, il est plus probable que cela reste gravé dans votre esprit – et dans le leur.

Sonner l’alarme. Utilisez des cloches et des sifflets sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous rappeler de faire certaines choses. Vos proches peuvent régler les mêmes alarmes afin qu’ils puissent vous rappeler au cas où vous oublieriez à quoi sert l’alarme.

Établissez une routine. Mettez vos clés de voiture, votre téléphone et vos lunettes au même endroit pour toujours savoir où ils se trouvent. Faites savoir à vos proches où se trouve cet endroit, afin que s’ils les repèrent ailleurs, ils puissent les remettre.

La dépression

La dépression est l’un des symptômes les plus courants de la SEP. Il peut être difficile d’en discuter. Certaines personnes y voient un signe de faiblesse. D’autres se sentent gênés ou honteux. Et quand on est déprimé, il est normal de vouloir se retirer des autres.

Mais il est important de partager ce que vous ressentez avec vos proches. Expliquez que la dépression fait naturellement partie du processus de la SP et qu’elle nécessite un traitement, comme tout autre symptôme. Ce n’est pas quelque chose dont vous pouvez vous défaire. Et malgré tous leurs efforts, vos amis et votre famille ne pourront probablement pas vous remonter le moral.