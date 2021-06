Comment en parler aux enfants

Tout au long de son enfance, Leina Hsu n’a jamais trouvé étrange que ses parents choisissent de dormir dans des chambres séparées. Ce n’est que lorsqu’elle a commencé à voir comment les couples étaient représentés à la télévision qu’elle a commencé à reconnaître que cette pratique était inhabituelle.

Après cela, Hsu, écrivaine sino-américaine et étudiante à l’Université de Georgetown, a commencé à ressentir la stigmatisation des arrangements de sommeil de ses parents chaque fois qu’elle se confiait à ses pairs.

« Chaque fois qu’un ami visitait ma maison, je ressentais le besoin d’expliquer et de justifier la situation de la chambre de mes parents avant qu’ils ne voient la disposition de notre maison », dit-elle. Bien que ses amis aient essayé de paraître solidaires, « certains d’entre eux n’ont pas pu cacher leur choc ou leur surprise ».

Les couples qui dorment séparément sont devenus de plus en plus courants : une enquête de 2012 du Better Sleep Council et une enquête de 2017 de la National Sleep Foundation ont toutes deux montré qu’un couple sur quatre dormait désormais dans des lits séparés. Mais « il y a toujours de la honte pour certaines personnes en raison du tabou du sujet », déclare le Dr Meir Kryger, professeur de médecine à la faculté de médecine de Yale et auteur de « Les principes et la pratique de la médecine du sommeil ».

Kryger dit qu’aucun couple ne devrait se sentir gêné par la pratique. « Pour beaucoup de couples, dormir séparément peut être la meilleure chose pour leur relation. » Cependant, les experts s’accordent à dire que dormir séparément a un impact sur la famille dans son ensemble, et il est important que les parents se penchent sur les arrangements de sommeil avec leurs enfants.

Kryger a rencontré des familles où les enfants ont éprouvé de l’embarras, des insécurités ou des inquiétudes en raison des arrangements de sommeil de leurs parents. « Certains enfants se sont même demandé si la décision de leurs parents de dormir séparément signifiait qu’ils ne s’aimaient plus », dit-il.

Les parents peuvent également s’inquiéter du fait qu’ils adoptent un comportement malsain ou que leurs enfants veuillent un jour dormir de la même manière en dehors de leur autre significatif.

« Les effets de dormir dans des pièces séparées peuvent être extrêmement positifs pour une relation, extrêmement négatifs pour une relation ou quoi que ce soit entre les deux », explique le psychologue de Manhattan, le Dr Joseph Cilona, ​​qui explique que tout se résume à la raison pour laquelle le couple veut dormir séparément. en premier lieu. « Chaque couple devrait examiner et discuter clairement et spécifiquement de ses pensées, sentiments et besoins autour de cette question pour trouver un compromis mutuellement satisfaisant. »

Certaines raisons courantes pour lesquelles les couples dorment séparément incluent des problèmes tels que le ronflement, l’agitation, la parasomnie, les déplacements fréquents aux toilettes ou des horaires de sommeil incompatibles.

Kryger dit : « Aucune recherche ne suggère que les couples qui dorment séparément dans le but de mieux dormir ont moins de relations romantiques que les couples qui partagent un lit. »

Un autre point souligné par Kryger était que les parents qui dorment séparément peuvent atténuer les inquiétudes de leurs enfants quant à la force de leur lien en démontrant leur amour par d’autres moyens.

« Les enfants qui observent régulièrement leurs parents se tenir la main, se complimenter ou se blottir les uns contre les autres sur le canapé verront toutes les insécurités qu’ils ont ressenties se dissiper rapidement », dit-il.

Bien sûr, parfois dormir séparément représente une déconnexion.

« Il y a des couples pour qui la décision de dormir séparément est le signe que quelque chose ne va pas dans la relation », explique le Dr Wendy Troxel, Senior Behavioral Scientist à la RAND Corporation et auteur de « Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Dormir. »

Kryger ajoute que si le désir d’un couple de dormir séparément découle d’une déconnexion amoureuse ou de problèmes conjugaux, « les parents ne devraient pas mâcher leurs mots ou envoyer des messages contradictoires aux enfants ».

Il dit également qu’il y a de l’espoir pour les couples qui dorment séparément en raison d’une incompatibilité de sommeil et qui voudront peut-être recommencer à dormir dans le même lit ou la même chambre. « Pratiquement chaque problème de sommeil a une solution », dit-il. « De nombreuses solutions sont assez simples; d’autres fois, les couples devraient demander de l’aide professionnelle. »

Les parents qui craignent que leur décision de dormir séparément puisse avoir un impact négatif sur leurs enfants devraient envisager la tension à long terme de partager un lit avec mécontentement, dit Cilona.

« Des horaires de sommeil incompatibles ont été associés à des difficultés relationnelles et à des taux de divorce plus élevés », dit-il, ajoutant que les adultes ne sont « pas si différents des enfants » en ce qui concerne la façon dont le manque de sommeil affecte notre comportement envers les autres.

Alors que Troxel dit qu’il y a très peu de recherches sur la façon dont les enfants sont affectés par les arrangements de sommeil de leurs parents, la « tendance croissante des couples à choisir de dormir séparément » indique que « cela deviendra un problème que davantage de familles devront peut-être résoudre ». Troxel dit que de telles conversations doivent être ouvertes et honnêtes, adaptées à l’âge et terre-à-terre.

« Expliquez à l’enfant que les familles sont différentes à bien des égards », dit-elle, et que pour certaines familles, « les parents dorment mieux lorsqu’ils dorment séparément, et un sommeil sain est vraiment important ».

En fin de compte, même les plus jeunes enfants comprennent l’importance d’une bonne nuit de repos – et les enfants plus âgés peuvent même voir la sagesse de leurs parents qui choisissent des arrangements de sommeil moins orthodoxes.

Une conclusion Hsu dit qu’elle est revenue à elle-même: « Mes parents qui dormaient séparément m’ont démontré qu’ils avaient suffisamment confiance en leur relation pour qu’ils soient prêts à s’écarter de la voie normative. »