Comment empêcher Meta d’utiliser des données personnelles pour former l’IA générative

Facebook les utilisateurs peuvent désormais supprimer certaines informations personnelles qui peuvent être utilisées par l’entreprise dans la formation de modèles d’intelligence artificielle générative.

Meta a mis à jour cette semaine la section de ressources du centre d’aide Facebook sur son site Web pour inclure un formulaire intitulé « Droits des personnes concernées par les données d’IA génératives », qui permet aux utilisateurs de « soumettre des demandes liées à vos informations tierces utilisées pour la formation de modèles d’IA génératives ».

La société ajoute l’outil de désinscription alors que la technologie d’IA générative prend son essor dans le secteur technologique, les entreprises créant des chatbots plus sophistiqués et transformant un texte simple en réponses et images sophistiquées. Meta donne aux utilisateurs la possibilité d’accéder, de modifier ou de supprimer toutes les données personnelles incluses dans les diverses sources de données tierces que l’entreprise utilise pour entraîner son grand langage et ses modèles d’IA associés.

Sur le formulaire, Meta fait référence aux informations de tiers comme étant des données « accessibles au public sur Internet ou auprès de sources sous licence ». Ce type d’informations, selon l’entreprise, peut représenter certains des « milliards de données » utilisées pour former des modèles d’IA génératifs qui « utilisent des prédictions et des modèles pour créer de nouveaux contenus ».

Dans un blog connexe poste Sur la façon dont il utilise les données pour l’IA générative, Meta affirme qu’il collecte des informations publiques sur le Web en plus des données sous licence auprès d’autres fournisseurs. Les articles de blog, par exemple, peuvent inclure des informations personnelles, telles que le nom et les coordonnées d’une personne, a déclaré Meta.

Le formulaire ne tient pas compte de l’activité d’un utilisateur sur les propriétés appartenant à Meta, qu’il s’agisse de commentaires Facebook ou de photos Instagram. Il est donc possible que l’entreprise utilise ces données de première partie pour entraîner ses modèles d’IA génératifs.

Un porte-parole de Meta a déclaré que le dernier modèle de langage open source Llama 2 de la société « n’a pas été formé sur les données des utilisateurs Meta, et nous n’avons pas encore lancé de fonctionnalités grand public d’IA générative sur nos systèmes ».

Comme de nombreux pairs du secteur technologique, notamment Microsoft OpenAI et Google parent Alphabet Meta rassemble d’énormes quantités de données tierces pour entraîner ses modèles et les logiciels d’IA associés.

« Pour former des modèles efficaces afin de débloquer ces avancées, une quantité importante d’informations est nécessaire provenant de sources accessibles au public et sous licence », a déclaré Meta dans le billet de blog. La société a ajouté que « l’utilisation des informations publiques et des données sous licence est dans notre intérêt, et nous nous engageons à être transparents sur les bases juridiques que nous utilisons pour traiter ces informations ».

Cependant, récemment, certains défenseurs de la confidentialité des données ont remis en question la pratique consistant à regrouper de grandes quantités d’informations accessibles au public pour former des modèles d’IA.

La semaine dernière, un consortium d’agences de protection des données du Royaume-Uni, du Canada, de la Suisse et d’autres pays a publié une déclaration à Meta, Alphabet, le parent de TikTok ByteDance, X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Microsoft et d’autres sur la récupération des données et la protection de la confidentialité des utilisateurs.

La lettre visait à rappeler aux entreprises de médias sociaux et de technologie qu’elles restent soumises à diverses lois sur la protection des données et la vie privée à travers le monde et « qu’elles protègent les informations personnelles accessibles sur leurs sites Web contre le grattage de données, notamment afin qu’elles se conforment aux règles de protection des données et lois sur la protection de la vie privée dans le monde.

« Les individus peuvent également prendre des mesures pour protéger leurs informations personnelles contre le grattage de données, et les sociétés de médias sociaux ont un rôle à jouer en permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs services d’une manière qui protège la vie privée », a déclaré le groupe dans le communiqué.

Voici comment supprimer certaines de vos données Facebook utilisées pour entraîner des modèles d’IA génératifs :

Accédez au formulaire « Droits des personnes concernées par l’IA générative » dans la politique de confidentialité de Meta. page sur l’IA générative.

Cliquez sur le lien pour « En savoir plus et soumettre vos demandes ici« .

Choisissez parmi trois options qui, selon Meta, « décrivent le mieux votre problème ou objection ».

La première option permet aux utilisateurs d’accéder, de télécharger ou de corriger leurs informations personnelles glanées à partir de sources tierces utilisées pour former des modèles d’IA génératifs. En choisissant la deuxième option, ils peuvent supprimer toutes les informations personnelles des sources de données tierces utilisées pour la formation. La troisième option s’adresse aux personnes qui « ont un problème différent ».

Après avoir sélectionné l’une des trois options, les utilisateurs devront passer un test de contrôle de sécurité. Certains utilisateurs ont commenté qu’ils ne peuvent pas terminer de remplir le formulaire à cause de ce qui semble être un bug logiciel.

