Instagram est facilement l’une des applications les plus populaires au monde avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. La plate-forme de médias sociaux a ajouté de nombreuses mises à jour au cours des dernières années, les plus notables étant Instagram Story, IGTV et, plus récemment, Reels. L’application appartenant à Facebook permet également aux utilisateurs de communiquer via des messages personnels via Instagram DM (messages directs) qui prend en charge les discussions de groupe comme sur WhatsApp et Telegram. Cependant, en raison d’un paramètre par défaut, la plate-forme permet aux étrangers d’en ajouter d’autres à des groupes de spam aléatoires qui se composent souvent d’images et de commentaires obscènes. Bien que l’on ne sache pas comment des inconnus découvrent votre profil qui sera finalement ajouté à ces groupes, Instagram fournit une solution assez simple. Voici comment vous pouvez le faire:

Si vous avez un Instagram professionnel

Malheureusement, à partir de mars 2021, les comptes personnels n’ont pas accès à l’option et Facebook n’a pas fourni de clarté sur son déploiement en masse. Une solution simple, pour le moment, consiste à changer votre compte Instagram en compte professionnel, au cas où vous seriez fréquemment ajouté à des groupes de spam. D’autre part, pour quitter un groupe existant, ouvrez le chat de groupe et cliquez sur le «i» en haut à droite et sélectionnez quitter le chat. Pour désactiver les notifications d’un groupe Instagram, dirigez-vous vers Paramètres, puis sélectionnez Notifications, et cliquez sur Messages directs.