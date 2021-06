Comment empêcher Big Tech d’obtenir trop d’informations

Il y a des années, nous avons effectué des recherches sur le Web, acheté de nouveaux gadgets et saisi nos adresses e-mail sans trop y penser. En ce qui concerne les comptes, « Hé, si c’est gratuit, inscrivez-moi », avons-nous pensé.

Avance rapide jusqu’à maintenant, et vous ne pouvez pas aller en ligne ou allumer les nouvelles sans entendre parler du contrôle que Big Tech a sur nos vies – et du ressentiment croissant qui l’entoure.

Nous ne sommes pas les seuls à le remarquer. Probablement en raison d’initiatives gouvernementales, les entreprises technologiques apportent des changements pour répondre à ces préoccupations. Vous pouvez désormais protéger par mot de passe la page qui révèle toutes vos recherches Google et autres activités.

Voici comment le configurer :

Si vous êtes connecté à votre compte Google, accédez aux paramètres d’activité.

Dans le volet de gauche, cliquez sur Contrôles d’activité.

En bas du bloc Activité Web & App, cliquez sur Gérer mon activité.

À côté de Google protège votre confidentialité et votre sécurité, cliquez sur Gérer la vérification de mon activité.

Si vous possédez un iPhone, il est plus facile que jamais de voir quelles informations les applications que vous utilisez collectent et d'empêcher le partage de ces données.

Les Américains peuvent enfin se rendre compte que lorsqu’un produit est gratuit, ils sont en fait le produit.

Big Tech : lui faites-vous confiance ?

J’entends tout le temps des appelants à mon émission de radio nationale et des lecteurs de mon site Web et de mes bulletins d’information dire qu’ils en ont assez des grandes entreprises technologiques, de leur pouvoir et de leur contrôle. Cela m’a amené à me demander, à quel point ce sentiment est-il répandu? J’ai préparé un sondage et l’ai envoyé aux abonnés de mes newsletters gratuites, et 6 351 personnes ont répondu.

Voici une statistique révélatrice pour vous : 86 % disent qu’ils ne font plus confiance aux grandes entreprises technologiques. En tant que pays, nous réalisons à quel point ils ont du pouvoir et de l’influence sur notre vie quotidienne.

À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une journée sans décrocher votre iPhone ou votre smartphone Android ? Et votre ordinateur Apple ou Microsoft ? Faire du shopping sur Amazon ou faire défiler les publications sur Facebook ?

L’enquête a révélé que 76% de ceux qui ont répondu utilisent Google quotidiennement, suivis de Microsoft (60%), Apple (49%), et Facebook (45%). Plus de 40 % d’achats sur Amazon ou d’utilisation de produits appartenant à Amazon comme l’Echo daily ; 89 % sont des acheteurs actifs sur Amazon.com.

Seuls 1,34 % des personnes interrogées, soit 85 personnes interrogées, déclarent ne pas interagir quotidiennement avec au moins une de ces entreprises.

Qui regarde et écoute ?

Si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison, je parie que vous vous êtes demandé : « Est-ce qu’il m’écoute tout le temps ? » C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai débranché mon Amazon Echo et l’ai collé dans le garage.

J’ai demandé aux personnes interrogées s’ils pensaient que les haut-parleurs intelligents écoutent ce que vous dites tout le temps au lieu de seulement lorsque vous utilisez les mots « éveillés ». Un énorme 82,73 % ont dit « tout le temps ».

Amazon, Apple et Google vous diront que leurs assistants en intelligence artificielle n’écoutent que les mots de réveil, comme « Alexa », « Siri » et « Hey, Google ». Un problème, cependant, est la fréquence à laquelle les haut-parleurs intelligents sont déclenchés accidentellement.

Une étude de 2020 de l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne a montré que 1 000 phrases combinées pouvaient déclencher Alexa (« élection », « une lettre »), Google Home (« OK, cool », « OK, vous savez »), Siri (« hé Jerry ”, “hé, sérieusement”) et Cortana de Microsoft (“Montana,” “frittata”).

Vous craignez que votre assistant intelligent entende trop de choses ? Une bonne règle de base est de garder les haut-parleurs intelligents hors des chambres et des salles de bain.

Près de 60 % des personnes interrogées craignent que leurs smartphones ne les espionnent et déclarent avoir vécu le phénomène lorsqu’elles ont une conversation à propos de quelque chose et ont ensuite vu une publicité en ligne pour ce produit précis.

Avant de penser que le microphone de votre téléphone enregistre ce que vous dites, il pourrait y avoir d’autres raisons à la coïncidence. Peut-être avez-vous déjà recherché quelque chose de similaire ou quelqu’un dans votre maison l’a fait. L’adresse IP de votre maison est utilisée pour vous cibler avec des publicités, après tout.

Pour voir le reste des résultats de l'enquête, consultez les résultats complets sur mon site Web.

Qu’en est-il des alternatives de Google ?

Voici l’une des réponses les plus concluantes de mon enquête : 92 % des personnes interrogées pensent que Google connaît trop d’informations sur leur vie personnelle.

Pensez-y. Nous sommes nombreux à utiliser Google pour nos e-mails, nos visioconférences, notre stockage de documents, notre navigateur Web et bien plus encore.

Vous avez d’excellentes alternatives que vous souhaitez sortir de la sphère Google.

Comment rechercher comme Google

CanardCanardAller

Contrairement à Google, tout le gadget de DuckDuckGo est son manque de suivi des utilisateurs, ainsi qu’une politique d’entreprise qui interdit les publicités ciblées ou les résultats pertinents en fonction de votre historique de recherche.

D’une part, cela signifie que vos résultats seront moins adaptés à vos besoins et intérêts spécifiques. D’un autre côté, ces résultats organiques peuvent vous aider à trouver des choses que l’algorithme de Google pourrait autrement enterrer.

Page de démarrage

StartPage s’appelle « le moteur de recherche le plus privé au monde ». La société basée aux Pays-Bas reconnaît qu’en matière de recherche, il est difficile de battre Google. C’est pourquoi ils utilisent la puissance de Google sans transmettre le suivi des utilisateurs.

StartPage paie Google pour l’utilisation de son algorithme de recherche, mais supprime le suivi et la publicité qui l’accompagnent généralement. Vous bénéficiez d’une expérience similaire à celle de Google, avec la promesse que vos données ne seront jamais stockées, suivies ou vendues.

Kiddle

Si vous avez des petits à la maison, pensez à Kiddle. Il n’est pas affilié à Google, mais Google Safe Search l’alimente.

Comment naviguer comme Chrome

Les options par défaut pour Mac et PC, Safari et Edge, sont des choix solides et utilisent beaucoup moins de ressources de votre ordinateur que Chrome. Si vous recherchez des fonctionnalités différentes, Firefox et Tor sont de solides candidats.

Mozilla Firefox

Firefox est antérieur à Chrome, mais ce navigateur n’est pas un dinosaure. La communauté active de développeurs de Firefox publie fréquemment de nouvelles mises à jour et modules complémentaires. Firefox bloque automatiquement les cookies tiers par défaut et vous avertit automatiquement si vous visitez un site Web victime d’une violation de données.

Vous trouverez également bon nombre des mêmes modules complémentaires qui rendent Chrome si robuste. Firefox utilise moins de CPU que Chrome et est capable de charger certains sites Web plus rapidement pour démarrer.

Navigateur Tor

Conçu comme un « navigateur crypté », Tor utilise un codage spécial pour garder vos habitudes de navigation secrètes des regards indiscrets et des annonceurs. Il est si fiable, en fait, que les personnes vivant dans des États autoritaires l’ont utilisé pour briser la censure en installant le navigateur sur des clés USB.

Tor achemine votre trafic Internet via des serveurs anonymes dans différentes parties du monde, ce qui rend difficile pour les traqueurs publicitaires, les moteurs de recherche et même les gouvernements de savoir que vous êtes et ce que vous faites. Ne vous attendez pas à ce que tous les sites Web fonctionnent bien avec votre navigateur.

Comment envoyer des messages comme Gmail

Gmail garde une trace de choses comme les habitudes d’achat, ce qui peut rendre le passage à un nouveau service de messagerie intéressant. Ces alternatives sont faciles à prendre en main et à maîtriser et ne présentent pas la plupart des inconvénients de confidentialité trouvés dans le client de messagerie de Google.

Un e-mail vous déprime ? Appuyez ou cliquez pour obtenir cinq piratages de la boîte de réception, y compris des moyens de bannir le suivi et le courrier indésirable.

Mailfence

Mailfence est un service de messagerie crypté avec une variété de fonctionnalités de sécurité uniques. Les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter des signatures numériques à leurs messages, ce qui garantit que vos e-mails sont de vous à vos destinataires.

Mailfence propose également une suite d’outils documentaires tels que Docs et Sheets de G Suite, ainsi qu’un calendrier et un accès à des services de messagerie tiers afin que vous puissiez créer des adresses e-mail en utilisant votre propre domaine. C’est une excellente option pour les propriétaires de petites entreprises et les utilisateurs ordinaires.

Protonmail

Protonmail est une option populaire pour les utilisateurs qui recherchent une confidentialité absolue. La société est basée en Suisse, un pays célèbre pour ses normes de confidentialité.

Contrairement à la plupart des services de messagerie, Protonmail ne nécessite aucune information personnelle pour configurer votre compte. Si quelqu’un était hypothétiquement capable de compromettre vos informations, il ne serait pas en mesure de glaner des informations personnelles autres que celles que vous envoyez dans les messages.

Il existe une version gratuite limitée et une version payante plus robuste, et vous pouvez utiliser le service pour le domaine de votre site Web.

Signal

Signal est une organisation indépendante à but non lucratif qui vise à créer une application de messagerie multiplateforme totalement sécurisée et cryptée. Il dispose d’un cryptage de bout en bout à la pointe de la technologie. Signal ne promet aucune publicité ni aucun traqueur, jamais.

Ajoutez cela à son prix, gratuitement, et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi Signal est l’application de messagerie incontournable pour les personnes soucieuses de la confidentialité. Vous pouvez obtenir Signal sur tout, de Windows à macOS à Linux ainsi qu’iOS et Android.

Comment regarder des vidéos sans YouTube

YouTube est un autre outil que Google utilise pour créer un profil publicitaire numérique pour ses utilisateurs. Aussi bon que ce soit de passer à une alternative, aucune des options les plus populaires ne correspond vraiment à la qualité de ce que YouTube a à offrir.

C’est pourquoi ces alternatives fonctionnent de pair avec YouTube lui-même ou ont des fonctionnalités qui offrent quelque chose que YouTube ne propose pas.

Tube à crochet

Conçu pour des temps de chargement plus rapides et moins d’impact sur votre navigateur, vous pouvez utiliser Hooktube pour rechercher et parcourir des vidéos comme vous le feriez sur YouTube lui-même sans jamais visiter le site appartenant à Google.

Vous pouvez regarder les liens YouTube que d’autres personnes vous envoient en changeant simplement « youtube.com » dans l’URL en « hooktube.com ».

Nous vous recommandons de visiter le site de cette façon la plupart du temps. Éviter la section « vidéos tendances » de Hooktube – elle peut parfois promouvoir un contenu douteux comme les théories du complot et les fausses nouvelles, car la sélection de contenu est basée sur les partages plutôt que sur la curation.

Viméo

Vimeo est un concurrent de longue date de YouTube, et bien qu’il ne le dépasse jamais, il tient toujours le coup. Il compte 280 millions de téléspectateurs par mois, ainsi qu’une charge de serveur beaucoup plus légère qui facilite le téléchargement de vidéos. Si vous avez des vidéos de longue durée ou des films que vous avez créés vous-même que vous souhaitez partager, c’est l’endroit idéal pour les héberger.

Vimeo permet également des vidéos de meilleure qualité que YouTube. Les cinéastes indépendants utilisent même la plate-forme pour héberger des films à distribuer en ligne.

Comment naviguer sans Google Maps

Google Maps est si gros que de nombreuses applications de cartographie tierces en tirent des données cartographiques. Cela dit, si vous utilisez une alternative qui ne partage pas vos données avec Google, ils ne verront pas votre mouvement et votre activité.

Ce que vous utilisez à la place dépend du système d’exploitation que vous utilisez.

Cartes Apple

Lorsque Apple et Google Maps se sont séparés, ce fut une controverse majeure. Apple Maps est livré en standard sur tous les appareils iOS et dispose désormais de fonctionnalités plus robustes que jamais.

Apple Maps met l’accent sur la confidentialité des utilisateurs en ne suivant pas vos recherches au-delà de votre appareil. DuckDuckGo utilise en fait Apple Maps pour son propre programme de cartographie. Vous aurez accès à Apple Maps par défaut si vous utilisez un iPhone ou un Mac, mais les utilisateurs d’Android et de PC peuvent accéder à Apple Maps via DuckDuckGo.

Nous y voilà

Client de cartographie léger et puissant, les utilisateurs de HERE WeGo lui attribuent des notes élevées pour son engagement en matière de confidentialité et de rapidité.

Cette application propose des versions pour presque toutes les plateformes, y compris iOS, Android, PC et Mac. HERE WeGo charge les directions et les cartes un peu plus rapidement que l’option de Google, mais ne fonctionnera pas aussi vite que Apple Maps sur les systèmes Mac.

Google domine peut-être le Web, mais c’est loin d’être votre seule option. Vous pouvez passer à certaines de ces alternatives et rester tranquille, sachant que tous vos besoins en matière d’Internet et de confidentialité sont couverts.

