Comment Emma Roberts s’installe dans la maternité

Juste après les vacances de Noël, l’actrice Emma Roberts a assumé son rôle le plus difficile à ce jour: maman.

Le joueur de 29 ans Holidate étoile et Scream Queens alun a donné naissance à elle et son partenaire et Triple frontière acteur Garrett HedlundLe premier enfant est un petit garçon. Les deux ont nommé leur fils Rhodes.

« Emma est à la maison et va très bien », a déclaré une source à E! Nouvelles exclusivement. « Elle est très heureuse, calme et naturelle d’être maman. »

Une autre source a dit Divertissement ce soir cette semaine, le couple « a une aide interne qui leur apprend et les aide pendant qu’ils s’adaptent, mais ils sont très stricts sur la mise en quarantaine et la réception de visiteurs et d’invités. » L’initié a ajouté que Roberts et Hedlund, 36 ans, « veulent profiter pleinement de ce moment en couple ».

E! News a appris la romance de Roberts et Hedlund en mars 2019. À l’époque, une source a déclaré que les deux « sont allés à quelques rendez-vous occasionnels et explorent une relation, mais ce n’est certainement rien de sérieux pour le moment ».